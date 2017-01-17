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Все про:заложник (1032) плен (1663) Савченко (2402) списки (159) Донбасс (11904)

 Савченко: Списки лиц, которых запрашивает "ЛДНР", были переданы мне после Минска, через Рубана

Депутат Верховной Рады (внефракционная) Надежда Савченко заявляет, что получила списки заложников, находящихся в плену у боевиков, и лиц, на выдаче которых настаивают лидеры боевиков, после переговоров в Минске.

Об этом она сообщила в эфире телеканала "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Списки людей, которых запрашивает донецкая луганская оккупированные территории мне были переданы после Минска, через Рубана. Подтвержденный список людей, которых запрашивает украинская сторона мне был предоставлен также после Минска. Списки российской стороны - это так называемая тюремная почта. И дальше все это сбор информации от родственников в ручном режиме", - прокомментировала Надежда Савченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Савченко опубликовала уточненные списки, находящихся в плену у боевиков украинцев, а также лиц, запрашиваемых террористами "Л/ДНР"

"За эту ночь я уже обновила списки, там есть дополнения. Я сейчас собираю информацию от людей, чтобы максимально откорректировать списки. Красным отмечены фамилии тех, чьи тела были переданы родителям для похорон, но не смотря на это они не признавали смерть своих родственников. Если человек еще верит, то вдруг удастся найти родных. Просто не надо прекращать поиски. И я продолжаю поиск, продолжаю сбор информации", - заявила Савченко.

Напомним, ранее советник председателя СБУ, представитель специального центра освобождения заложников СБУ Юрий Тандит заявил, что украинские законы ограничивают обнародование информации с персональными данными граждан, что совершила Савченко. Он подчеркнул, что такая публикация списков не поможет ускорить освобождение заложников.

10 января Надежда Савченко обнародовала, по ее словам, списки пленных и пропавших без вести на Донбассе со стороны и украинской стороны, и поддерживаемых Россией сепаратистов - всего 524 человека.

16 января Савченко в очередной раз опубликовала откорректированные списки украинцев, незаконно удерживаемых боевиками на оккупированной территории Донбасса, а также лиц, которых запрашивают в "Л/ДНР".

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Рубан передал Сцавчено. Рубану передал Медведчук. Медведчуку передало Хуйло
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Шарамойка медведчуковская лично подтверждает, что слова экс-комбата правда.
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разговоров много - результат ноль. или доктор гадя работает над заброской в Украину очередных "пленных" сепаров.
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та тебе уже все передают.
ты же самый центр собтий...
без тебя уже ни один день на цензоре не обходится...
надеюсь бутусов скоро купит новое авто...
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Просветить решила. Да всё мы знаем про тебя,гадька. Не знаем только,когда медведчук тебя сольёт? Осто@издила уже!
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"Лётчица ...используется ...втемную. Она читает текст, написанный кремлевским почерком, все больше превращаясь в кусок использованной туалетной бумаги» (Линия обороны).
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСавченко: Списки лиц, которых запрашивает "ЛДНР", были переданы мне после Минска, через Рубана
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