 От гриппа на прошлой неделе умерли 6 человек, - Минздрав

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
За прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболело 199 684 человек, из них 50,7% - дети в возрасте до 17 лет. Госпитализированы 10 090 человек. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ на 20,2% меньше предыдущего. Специалисты связывают уменьшение заболеваемости в начале года с новогодними праздниками и каникулами в учебно-воспитательных заведениях.
Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Волынской, наименьший - в Харьковской областях. На отчетной неделе темп прироста среди взрослых и детей до 17 лет уменьшился на 17,1% и 23% соответственно. В 6 областях Украины интенсивные показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили эпидемические пороги.
На прошлой неделе в Украине зарегистрировано 6 летальных случаев от гриппа: в Черниговской, Донецкой, Запорожской, Львовской областях - по одному случаю, два - в Одесской.
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