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 От гриппа на прошлой неделе умерли 6 человек, - Минздрав

За прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболело 200 тыс. человек, из них 10 тыс. госпитализированы. Зарегистрировано 6 летальных случаев.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

За прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболело 199 684 человек, из них 50,7% - дети в возрасте до 17 лет. Госпитализированы 10 090 человек. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ на 20,2% меньше предыдущего. Специалисты связывают уменьшение заболеваемости в начале года с новогодними праздниками и каникулами в учебно-воспитательных заведениях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала эпидсезона от гриппа умерло 18 человек, - Минздрав

Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Волынской, наименьший - в Харьковской областях. На отчетной неделе темп прироста среди взрослых и детей до 17 лет уменьшился на 17,1% и 23% соответственно. В 6 областях Украины интенсивные показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили эпидемические пороги.

На прошлой неделе в Украине зарегистрировано 6 летальных случаев от гриппа: в Черниговской, Донецкой, Запорожской, Львовской областях - по одному случаю, два - в Одесской.

Также читайте: Вторая волна гриппа в Украине ожидается с февраля до начала апреля, - Минздрав


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