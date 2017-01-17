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Все про:образование (1445) Минобразования (755) Гриневич (114)

 Гриневич: Родители имеют право и должны получать настоящую педагогическую консультацию от учителей

Учителя не должны заниматься "всеобучем", но должны предоставлять профессиональные консультации родителям относительно воспитания и обучения детей.

Об этом заявила министр образования и науки Украины сегодня, 17 января, во время общения с педагогами Черниговской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразовния.

"Родители имеют право и должны получать настоящую педагогическую консультацию от учителей. И это должно происходить не в формате, когда учитель приглашает родителей, рассказывает им, что их ребенок не посещает уроки, и говорит: "сделайте с ним что-то". Это неправильно, значительное количество родителей не знают, что можно сделать, разве что побить и поругать. Учитель должен помочь родителям найти правильный выход и решение ситуации", - отметила Гриневич.

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Она добавила, что для такой работы сегодня готовы не все учителя, ведь они не имеют соответствующей квалификации, а психологическая служба в школах развита еще недостаточно мощно. Но к этому нужно стремиться, именно с таких вещей начинается педагогика партнерства и ответственность каждого - ученика, учителя, родителей - за достойный уровень образования школьника. Однако, чтобы побудить учителей приобретать новые знания, нужно создать необходимые условия.

"В этом году учителя будут получать зарплату на 50% больше, чем в прошлом году. Как по мне, когда-то совершили ошибку, пытаясь улучшить финансовое положение учителей путем надбавок. Нужно идти путем повышения должностного оклада, как мы это сделали сейчас. Такое повышение гарантированно обеспечивает повышение зарплаты и не зависит от других факторов", - рассказала министр образования и науки Украины.

Также читайте: В 2017 году зарплата учителей увеличится на 50%, а размер повышенных стипендий - до прожиточного минимума, - Гриневич

Не менее важным является и стимулирование лучших детей идти учиться на педагогические специальности в высшие учебные заведения. Особенно актуальным это является для сложных направлений - подготовки учителей физики, биологии, информатики.

"Чтобы мотивировать студентов учиться на трудных педагогических специальностях, мы увеличиваем с начала этого 2017 года, стипендии именно для этих категорий. Минимальная стипендия для этих детей будет составлять 1400 гривен, а стипендия для лучших студентов - более 2 тыс гривен. Это должно стать существенным стимулом не просто поступать на обучение на эти специальности, но и хорошо на них учиться", - отметила Гриневич.
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ребята,извиняюсь что немножко не в тему,но хочется спросить УКРАИНЦЕВ,кто из вас слушает на ютубе стримы андрея полтавы-вата шоу?каково ваше мнение об авторе андрее полтаве после прослушивания?https://www.youtube.com/channel/UCm4HVrVEKXA55Q-GVrF1GOA/videos
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99% наших учителей вообще нельзя к детям подпускать,
для и их же учителей блага, я тоже в школе училась,
не ну правда учитель это одна из тех профессий которые не каждому далеко по способностям, нужно обладать целым комплексом редких качеств чтобы учить, можно быть посредственным бухгалтером, продавцом и тд. но от этого не будет особого вреда, а быть посредственным учителем..
как и врачом, тут вопрос стоит вообще - быть или не быть, не повышать зарплату надо, это должно быть вместе с очень тщательной филтрации от случайных людей в такой профессии
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педофил от педогога, отличается тем, что любит детей искрене (С)
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ще вчителі мають право на зарплату, хоча б як у дармоїдів з Ради (36 тис. грн.)
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Я не нарадуюсь. що син два роки тому закінчив школу! Але прийти до тями ще до цих пір не можу.Багато можна розповідати про той гадюшник, але як кажуть блатні-хто не був, той буде. хто був-той не забуде!
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это особого рода люди должны быть, они есть, у них не должно быть "нервов" все личные переживания должны оставаться за порогом класса, школы. Боже сохрани чтобы у них была самоуверенность а не уверенность, и "синдром вахтёра" иначе конфликтов с трудными или просто с характером учениками не избежать, и не пресекут внутренние конфликты, между учениками т. е, а от этого страдает учебный процесс, это должны быть одержимые, в хорошем смысле слова, профессионалы
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А ще треба заборонити в туалєт виходити на уроках. Нехай дзюрять прмо в класі! Чим не реформа...Цікаво, ще багато у цієї пані подібних ідей.. Рехформаторка фігова
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Сразу вспоминаются слова Афанасьева, о том, что самые слабые абитуриенты поступали в педин. Так унижать учителя и медика, а потом рассчитывать на хороший результат - это не реально.
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В принципе зарплату платить скоро некому будут, так как в школах, практически не останется учителей.
В Украине хотят исключить из обязательной школьной программы физику, химию и точные науки



https://strana.ua/news/49960-minobrazovanie-dopustilo-fakultativnoe-izuchenie-fiziki-himii-i-drugih-tochnyh-nauk.html
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Эти ноу хау - просто верх заботы о будущем страны.
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