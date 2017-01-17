 Гриневич: Родители имеют право и должны получать настоящую педагогическую консультацию от учителей

Об этом заявила министр образования и науки Украины сегодня, 17 января, во время общения с педагогами Черниговской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразовния.
"Родители имеют право и должны получать настоящую педагогическую консультацию от учителей. И это должно происходить не в формате, когда учитель приглашает родителей, рассказывает им, что их ребенок не посещает уроки, и говорит: "сделайте с ним что-то". Это неправильно, значительное количество родителей не знают, что можно сделать, разве что побить и поругать. Учитель должен помочь родителям найти правильный выход и решение ситуации", - отметила Гриневич.
Она добавила, что для такой работы сегодня готовы не все учителя, ведь они не имеют соответствующей квалификации, а психологическая служба в школах развита еще недостаточно мощно. Но к этому нужно стремиться, именно с таких вещей начинается педагогика партнерства и ответственность каждого - ученика, учителя, родителей - за достойный уровень образования школьника. Однако, чтобы побудить учителей приобретать новые знания, нужно создать необходимые условия.
"В этом году учителя будут получать зарплату на 50% больше, чем в прошлом году. Как по мне, когда-то совершили ошибку, пытаясь улучшить финансовое положение учителей путем надбавок. Нужно идти путем повышения должностного оклада, как мы это сделали сейчас. Такое повышение гарантированно обеспечивает повышение зарплаты и не зависит от других факторов", - рассказала министр образования и науки Украины.
Не менее важным является и стимулирование лучших детей идти учиться на педагогические специальности в высшие учебные заведения. Особенно актуальным это является для сложных направлений - подготовки учителей физики, биологии, информатики.
"Чтобы мотивировать студентов учиться на трудных педагогических специальностях, мы увеличиваем с начала этого 2017 года, стипендии именно для этих категорий. Минимальная стипендия для этих детей будет составлять 1400 гривен, а стипендия для лучших студентов - более 2 тыс гривен. Это должно стать существенным стимулом не просто поступать на обучение на эти специальности, но и хорошо на них учиться", - отметила Гриневич.
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В 19 лет уже снайперша!
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для и их же учителей блага, я тоже в школе училась,
не ну правда учитель это одна из тех профессий которые не каждому далеко по способностям, нужно обладать целым комплексом редких качеств чтобы учить, можно быть посредственным бухгалтером, продавцом и тд. но от этого не будет особого вреда, а быть посредственным учителем..
как и врачом, тут вопрос стоит вообще - быть или не быть, не повышать зарплату надо, это должно быть вместе с очень тщательной филтрации от случайных людей в такой профессии
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В Украине хотят исключить из обязательной школьной программы физику, химию и точные науки
https://strana.ua/news/49960-minobrazovanie-dopustilo-fakultativnoe-izuchenie-fiziki-himii-i-drugih-tochnyh-nauk.html
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