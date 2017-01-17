 Увеличение поступлений от таможни в декабре достигло 4 млрд грн, - Гройсман

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время общения с журналистами в Черниговском высшем профессиональном училище бытового обслуживания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Кабмина.
"За прошлый год я добился с августа роста от уплаты взносов таможни от 2 млрд грн ежемесячно. В декабре мы уже добились +4 млрд. Это означает, что мы на 4 млрд отменили кучу коррупционных схем, которые раньше шли по карманам недобросовестных дельцов", - заявил Гройсман.
Правительство приняло решение, что 50% от перевыполнения планов поступлений таможенных платежей будут зачисляться в местные бюджеты, отметил он.
В этом контексте премьер-министр отметил, что "таможенники должны лучше работать в координации со всеми структурами власти, чтобы не было серого импорта и контрабанды".
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План перевыполнила после ухода Саакашвили или пасёт задних?
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"В декабре мы уже добились +4 млрд. Это означает, что мы на 4 млрд отменили кучу коррупционных схем, которые раньше шли по карманам недобросовестных дельцов", - заявил Гройсман."
Схема - проста. Просто недобросовестные - начинают "канать" под добросовестных. Радости - много. Результатов - почти ноль, не считая ГРАБЕЖА, а в свсе остальное? "Все хорошо прекрасная маркиза..."
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-купи слона....
-мне не нужен слон...
я подаю на тебя в суд за то что ты не купил слона...
«Газпром» потребовал от «Нафтогаза» в течение десяти дней выплатить $5,3 млрд за газ, который был законтрактован, но не приобретен во втором-четвертом кварталах 2016 года. Общая сумма требований российского монополиста к Киеву превысила $37 млрд
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/business/17/01/2017/587e1f719a7947835f94d2e7?from=main
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В апреле заканчивается первый год премьерства Владимира Гройсмана.
Чтобы пролонгировать пребывание на должности, главе правительства необходимо представить парламенту программу действий на ближайший год, и в случае одобрения такой программы команда действующего премьера получит иммунитет от отставки.
В прошлом году двум крупнейшим фракциям Верховной Рады - Блоку Петра Порошенко и «Народному фронту» - удалось договориться о назначении Гройсмана, который сменил на посту Арсения Яценюка.
На этот раз, как утверждают источники, БПП больше не будет проявлять заинтересованности в Гройсмане, а потому и депутаты фракции получат указание не голосовать за его программу.
Говорят, что ему уже подобрали преемника - нынешнего генпрокурора Юрия Луценко.
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Товаров бы произвели да выгодно "за бугор" толкнули или сельскохоз. продукции - это было бы чем гордиться.
А, с другой стороны если посмотреть, то м.б., точно эти экономисты кабминовские думают, что деньги на деревьях растут или их кораблями да грузовиками из-за кордона привозят?
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