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Все про:бюджет (4205) Кабмин (9596) таможня (1234) Гройсман (1969)

 Увеличение поступлений от таможни в декабре достигло 4 млрд грн, - Гройсман

Поступления от таможенной службы в декабре увеличились на 4 миллиарда гривен.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время общения с журналистами в Черниговском высшем профессиональном училище бытового обслуживания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Кабмина.

"За прошлый год я добился с августа роста от уплаты взносов таможни от 2 млрд грн ежемесячно. В декабре мы уже добились +4 млрд. Это означает, что мы на 4 млрд отменили кучу коррупционных схем, которые раньше шли по карманам недобросовестных дельцов", - заявил Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман: Жить хорошо должен не только владелец бизнеса, но и те, кто в нем работает

Правительство приняло решение, что 50% от перевыполнения планов поступлений таможенных платежей будут зачисляться в местные бюджеты, отметил он.

В этом контексте премьер-министр отметил, что "таможенники должны лучше работать в координации со всеми структурами власти, чтобы не было серого импорта и контрабанды".

Смотрите также: "Мы разберемся", - премьер Гройсман обещает наказывать тех, кто не повысит минимальную зарплату до 3200 грн. ВИДЕО
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Гройсман не знає що на кінець року митні збори завжди збільшуються бо торгові мережі завозять товар під Новий Рік та Різдво. Після Нового Року буде різкий спад митних платежів, не буде і 2 млрд грн на місяць!
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Митниця приносить від 1 млрд грн до 4 млрд грн в залежності від місяця, це десь 2 млрд грн на місяць в середньому. На рік виходить 24 млрд грн поступлень від митниці. Але віддає держава експортерам набагато більше - 78,5 млрд грн відшкодування ПДВ за 11 місяців 2016 року! Тут навіть Гройсману має бути зрозуміло, що якщо відмінити ПДВ і замінити його податком з доходів ми виграємо більше ніж втратимо. Навіть якщо поступлення від сплати ПДВ на митниці експортерами зникнуть взагалі то це 24 млрд грн, а от відшкодування ПДВ це майже 90 млрд грн на рік, тобто чистий прибуток держави від скасування ПДВ буде сягати 65 млрд грн тільки на митних операціях!!!!!!
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Головне, Одеська митниця почала "давати". Що значить Саакашвілі не стало...
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Контрабанда пошла через Одессу. Вот и весь разговор.
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Как устроится на работу в таможню , очень нужно , большая семья жрать просит ...?
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Пиши Литвину Николаю Михайловичу в личку, у него там крюки есть...
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откуда этот источник неиссякаемых денег?? Наверное от тех айфонов бушных и старых квадроциклов, что таможенники нашли на днях.
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Циркова вистава корупціонер бореться з корупцією ))))) Це як блазень несамовито бореться сам з собою ))))
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Зрадовоны бомбят...............Воне не на чем пиариться.
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А как там Одесская таможня?
План перевыполнила после ухода Саакашвили или пасёт задних?
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"Пердлы - Вовика, подлежат занесению в не одну книгу рекордов. Гинесс - конечно отдыхает. Будет отдельный том для этого "персонажа".
"В декабре мы уже добились +4 млрд. Это означает, что мы на 4 млрд отменили кучу коррупционных схем, которые раньше шли по карманам недобросовестных дельцов", - заявил Гройсман."
Схема - проста. Просто недобросовестные - начинают "канать" под добросовестных. Радости - много. Результатов - почти ноль, не считая ГРАБЕЖА, а в свсе остальное? "Все хорошо прекрасная маркиза..."
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умеют же Порошенко,Гройсман и Аваков подорвать парочку другую сотен зрадодрочерских пердаков

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Зрада, зрада!!! Усе пропало!!! Усыпите кремлеботов пожалуйста....
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вот умора... мы у них газ не покупаем а они подают в суд, дебилыоднимсловом.
-купи слона....
-мне не нужен слон...
я подаю на тебя в суд за то что ты не купил слона...

«Газпром» потребовал от «Нафтогаза» в течение десяти дней выплатить $5,3 млрд за газ, который был законтрактован, но не приобретен во втором-четвертом кварталах 2016 года. Общая сумма требований российского монополиста к Киеву превысила $37 млрд

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/business/17/01/2017/587e1f719a7947835f94d2e7?from=main
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Если правда, то - хорошо. Значит жареным запахло. Склонять нужно постоянно, чтобы не расслаблялись.
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Ты хоть рубли на гривни поменяла, а то не скрепно...
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Не переживай, Грося и Ко берут любой валютой, не брезгуют.
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Таможня дает добро ? Нет, таможня берет добро
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ребята,извиняюсь что немножко не в тему,но хочется спросить УКРАИНЦЕВ,кто из вас слушает на ютубе стримы андрея полтавы-вата шоу?каково ваше мнение об авторе андрее полтаве после прослушивания?https://www.youtube.com/channel/UCm4HVrVEKXA55Q-GVrF1GOA/videos
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БПП больше не будет проявлять заинтересованности в Гройсмане, а потому и депутаты фракции получат указание не голосовать за его программу.
В апреле заканчивается первый год премьерства Владимира Гройсмана.
Чтобы пролонгировать пребывание на должности, главе правительства необходимо представить парламенту программу действий на ближайший год, и в случае одобрения такой программы команда действующего премьера получит иммунитет от отставки.
В прошлом году двум крупнейшим фракциям Верховной Рады - Блоку Петра Порошенко и «Народному фронту» - удалось договориться о назначении Гройсмана, который сменил на посту Арсения Яценюка.
На этот раз, как утверждают источники, БПП больше не будет проявлять заинтересованности в Гройсмане, а потому и депутаты фракции получат указание не голосовать за его программу.
Говорят, что ему уже подобрали преемника - нынешнего генпрокурора Юрия Луценко.
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Не от таможни это поступило, а из наших карманов! Вдвое больше!
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Гройсман - сбитый лётчик. Пока летит до земли - что-то бормочет, но это уже не важно.
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Чему радоваться?
Товаров бы произвели да выгодно "за бугор" толкнули или сельскохоз. продукции - это было бы чем гордиться.
А, с другой стороны если посмотреть, то м.б., точно эти экономисты кабминовские думают, что деньги на деревьях растут или их кораблями да грузовиками из-за кордона привозят?
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директор рынка заявляет, что этого добился именно он, наконец то у гидранта появился достойный помощник, два дебила - это сила.
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наше Масло растительное и сахар в ЕС гребут тоннами..
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"За прошлый год я добился..."_________гройсман и насиров - два сапога пара...и оба левые!
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по итогам года завод НКМЗ увеличил продукцию на экспорт в 38 стран мира на 17,9%
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Меж тем на Урале вяликая РАБссия уволила 20 000 рабочих заводов и фабрик.. Кудриномика рулит,Глазьев Слабак
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Сразу после инавгуряции Трампа состоится визит украинского гаранта в Уошингтон.а где же Путлер, братан Трампа?
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А Резенко стал жить на 16 % лучше...... , ну и что???
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на РАБссии разрешено машинам скорой помощи таранить машины не пропускающие Скорую помощь на дорогах РАБссии....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУвеличение поступлений от таможни в декабре достигло 4 млрд грн, - Гройсман
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