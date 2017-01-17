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Все про:беженцы (952) Нигерия (57) бомбардировка (292)

 Нигерийский истребитель ошибочно разбомбил лагерь беженцев - более 100 погибших

Нигерийский истребитель по ошибке нанес удар по лагерю беженцев, в результате чего погибли более 100 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Independent.

"Нигерийский военный реактивный самолет по ошибке разбомбил лагерь беженцев, погибли более 100 человек", - сообщает издание.

По информации AFP, инцидент произошел утром в городе Ранн на севере штата Борно. Удар был направлен против боевиков исламистской группировки "Боко Харам". Пока официальной информации о погибших нет. Нигерийские военные подтверждают факт ошибки при нанесении удара.

В организации "Врачи без границ" сообщили, что "видели 120 раненных и 50 убитых".
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНигерийский истребитель ошибочно разбомбил лагерь беженцев - более 100 погибших
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