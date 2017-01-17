 Нигерийский истребитель ошибочно разбомбил лагерь беженцев - более 100 погибших

Nigerian military jet mistakenly bombs refugee camp killing more than 100 https://t.co/oPwc0QE6eC pic.twitter.com/o98zoYpeNT - The Independent (@Independent) 17 січня 2017 р.

фициальной информации о погибших нет. Нигерийские военные подтверждают факт ошибки при нанесении удара.