 Нигерийский истребитель ошибочно разбомбил лагерь беженцев - более 100 погибших

"Нигерийский военный реактивный самолет по ошибке разбомбил лагерь беженцев, погибли более 100 человек", - сообщает издание.
Nigerian military jet mistakenly bombs refugee camp killing more than 100 https://t.co/oPwc0QE6eC pic.twitter.com/o98zoYpeNT- The Independent (@Independent) 17 січня 2017 р.
По информации AFP, инцидент произошел утром в городе Ранн на севере штата Борно. Удар был направлен против боевиков исламистской группировки "Боко Харам". Пока официальной информации о погибших нет. Нигерийские военные подтверждают факт ошибки при нанесении удара.
В организации "Врачи без границ" сообщили, что "видели 120 раненных и 50 убитых".
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