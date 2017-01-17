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 Старобельский райсуд продлил Ефремову арест до 17 марта

Старобельский райсуд Луганской области продлил экс-лидеру Партии регионов Александру Ефремову арест до 17 марта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

"Несколько минут назад Старобельский райсуд объявил очередной перерыв в подготовительном заседании по делу бывшего главы фракции "Партии регионов" Ефремова до 24 января. Дело сегодня рассматривала новая коллегия из трех судей, поскольку ранее двое из трех судей заявили о самоотводе, который был принят на сегодня. Ни один из адвокатов обвиняемого на заседание не прибыл. Поэтому на месте защитника был адвокат из центра вторичной правовой помощи", - рассказал корреспондент "112".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд перенес рассмотрение апелляции на арест Ефремова на 20 января

По его словам, прокурор Генпрокуратуры Павел Кожуховский на заседании суда подал ходатайство о продлении содержания обвиняемого за решеткой еще на 60 суток. С этим суд согласился и вынес соответствующее решение. Таким образом, Ефремов пробудет под арестом еще до 17 марта 2017 года.

Также читайте: Высший спецсуд рассмотрит территориальную подсудность дела Ефремова 19 января, - адвокат

Напомним, ранее экс-лидера парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова конвоировали в Луганскую область.

Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту Киева по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

24 ноября Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для Ефремова до 22 января 2017 года.

4 января 2017 года Управление по расследованию совершенных преступными организациями преступлений Генеральной прокуратуры Украины направило обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Ефремова в суд.

В феврале 2015 года ГПУ уже задерживала Ефремова. Позже он был арестован с возможностью выхода под залог в 3,7 млн грн. Однако экс-регионал вышел из СИЗО, так как за него внес залог Борис Колесников. По данным следствия, выдвинутые Ефремову обвинения касались финансирования сепаратистов на Луганщине.

Читайте: СБУ опровергает информацию адвокатов Ефремова о "нечеловеческих" условиях содержания экс-"регионала"
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Вийде на волю, можна сказати, "з другим дипломом" тюремних університетів.
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А..ха..ха..ха..ха.. красномордая макака в клетке..а..ха..ха..ха
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Это будет долгая пластинка, пока не оправдают и отпустят, иначе зачем было переводить в Старобельск, где в судах и прочих структурах большая часть ватников и "правильно" осудить стоит дешевле, чем в столице.
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там процедура и доить просто начинают с нижней инстанции.
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Не лише відпустять з усіма компенсаціями, а й роздратують так, що цей сепаратист усю країну озброєним шахтарям, трактористам і колгоспникам здасть.
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красномордого залили формалином и он стал ценным экспонатом в провластной кунсткамере, который всегда можно выгодно продать.
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Как обидно пахану краснорыгому, что в своём суде холопы не отпускают
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они одного своего популярного типа сажают, чтоб народ скорее удавился от радости. Хлеба и зрелищ дуракам.
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Красномордая "жертва политических репрессий"...
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Интересно если его обменять, сколько за него дадут?
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