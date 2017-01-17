 Старобельский райсуд продлил Ефремову арест до 17 марта

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"Несколько минут назад Старобельский райсуд объявил очередной перерыв в подготовительном заседании по делу бывшего главы фракции "Партии регионов" Ефремова до 24 января. Дело сегодня рассматривала новая коллегия из трех судей, поскольку ранее двое из трех судей заявили о самоотводе, который был принят на сегодня. Ни один из адвокатов обвиняемого на заседание не прибыл. Поэтому на месте защитника был адвокат из центра вторичной правовой помощи", - рассказал корреспондент "112".
По его словам, прокурор Генпрокуратуры Павел Кожуховский на заседании суда подал ходатайство о продлении содержания обвиняемого за решеткой еще на 60 суток. С этим суд согласился и вынес соответствующее решение. Таким образом, Ефремов пробудет под арестом еще до 17 марта 2017 года.
Напомним, ранее экс-лидера парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова конвоировали в Луганскую область.
Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту Киева по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
24 ноября Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для Ефремова до 22 января 2017 года.
4 января 2017 года Управление по расследованию совершенных преступными организациями преступлений Генеральной прокуратуры Украины направило обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Ефремова в суд.
В феврале 2015 года ГПУ уже задерживала Ефремова. Позже он был арестован с возможностью выхода под залог в 3,7 млн грн. Однако экс-регионал вышел из СИЗО, так как за него внес залог Борис Колесников. По данным следствия, выдвинутые Ефремову обвинения касались финансирования сепаратистов на Луганщине.
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