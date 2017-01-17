 "Поверьте, мы выйдем на показатель добычи угля 25 тыс. тонн за сутки", - Насалик

Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик во время заседания коллегии Минэнергоугля 17 января 2017 года, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Он подчеркнул, что отобрано 11 лав, которые можно в ближайший срок ввести в эксплуатацию и которые могут дать прирост добычи угля. На их подготовку будут привлечены кредиты под государственные гарантии. "Если у кого-то есть сомнения, что мы выйдем на показатель добычи 25 тыс. тонн за сутки, то, поверьте, мы это сделаем", - заявил Насалик.
Он отметил, что для достижения успеха нужны исполнительская дисциплина и финансовое обеспечение.
Относительно финансовой поддержки министр поблагодарил присутствующих на заседании народных депутатов за предусмотренные в Государственном бюджете средства на компенсацию разницы в себестоимости готовой товарной угольной продукции в сумме 870 млн, на реструктуризацию угольных предприятий в сумме 847 млн гривен и достройку шахты № 10 "Нововолынская" в сумме 150 млн гривен.
Министр поставил жесткие требования по оптимизации работы государственных шахт и необходимости увеличения добычи. В частности, он отметил, что на некоторых шахтах от 10 до 30 процентов работников не задействованы в производственном процессе, при низком добычи приводит к неэффективности работы предприятий и возникновения задолженности по заработной плате.
Также Насалик дал поручение относительно проведения аудита закупок оборудования, чтобы выявить факты злоупотреблений и завышения цен.
Отдельно министр подчеркну необходимость расчетов за электроэнергию. Задолженности шахт за потребленную электроэнергию составляет более 5 млрд гривен, при этом не внедряются мероприятия по энергоэффективности. По словам Министра, остро стоит также вопрос проведения реструктуризации угольных предприятий, и в этом году будут осуществлены соответствующие мероприятия.
Насалик обратился к руководителям шахт с просьбой в первом квартале 2017 года подготовить инвестиционные проекты, под которые могут быть предоставлены средства под государственные гарантии.
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снайперша уже в 19 лет!!
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