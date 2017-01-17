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Все про:шахта (741) уголь (533) Минэнергоугля (453) Насалик (82)

 "Поверьте, мы выйдем на показатель добычи угля 25 тыс. тонн за сутки", - Насалик

В 2017 году на государственных шахтах планируется ввести в эксплуатацию 11 новых лав.

Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик во время заседания коллегии Минэнергоугля 17 января 2017 года, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Он подчеркнул, что отобрано 11 лав, которые можно в ближайший срок ввести в эксплуатацию и которые могут дать прирост добычи угля. На их подготовку будут привлечены кредиты под государственные гарантии. "Если у кого-то есть сомнения, что мы выйдем на показатель добычи 25 тыс. тонн за сутки, то, поверьте, мы это сделаем", - заявил Насалик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На складах сегодня находится около 1,9 млн тонн угля. Ситуация с отоплением полностью контролируемая, - Насалик

Он отметил, что для достижения успеха нужны исполнительская дисциплина и финансовое обеспечение.

Относительно финансовой поддержки министр поблагодарил присутствующих на заседании народных депутатов за предусмотренные в Государственном бюджете средства на компенсацию разницы в себестоимости готовой товарной угольной продукции в сумме 870 млн, на реструктуризацию угольных предприятий в сумме 847 млн гривен и достройку шахты № 10 "Нововолынская" в сумме 150 млн гривен.

Министр поставил жесткие требования по оптимизации работы государственных шахт и необходимости увеличения добычи. В частности, он отметил, что на некоторых шахтах от 10 до 30 процентов работников не задействованы в производственном процессе, при низком добычи приводит к неэффективности работы предприятий и возникновения задолженности по заработной плате.

Также читайте: Минэнергоугля планирует за 3 года избавиться от зависимости от угля из зоны АТО, - Насалик

Также Насалик дал поручение относительно проведения аудита закупок оборудования, чтобы выявить факты злоупотреблений и завышения цен.

Отдельно министр подчеркну необходимость расчетов за электроэнергию. Задолженности шахт за потребленную электроэнергию составляет более 5 млрд гривен, при этом не внедряются мероприятия по энергоэффективности. По словам Министра, остро стоит также вопрос проведения реструктуризации угольных предприятий, и в этом году будут осуществлены соответствующие мероприятия.

Насалик обратился к руководителям шахт с просьбой в первом квартале 2017 года подготовить инвестиционные проекты, под которые могут быть предоставлены средства под государственные гарантии.
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Насалик опять перетереть к захеру и плотве мотался?
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Морда этой суки засветилась давно, как бы её не обменяли, в своё время, а еперь снова сцапали. Таких мразей - расстрел и - точка. Продукт рашисткой деградации.
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. "пан вуголь" а еще лучше-герой реформаторского труда.
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Колись пан Гройсманн давав доручення СБУ перевірити контакти пана Насалика з терористами ордло.. Чи було оприлюднено результати цієї перевірки? Може я щось пропустив ?
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"Поверьте, мы выйдем на показатель добычи угля 25 тыс. тонн за сутки", - шахтёр Насалик.


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Зачем? Чтобы рабы выковыривали его в ДыНыэР за миску помоев, а их хозяинэ Ахметов вместе с Барыгой напаривали его украинцам по формуле вроттердам плюс?
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Короче, опять будут по десять раз покупать одно и тоже оборудование, для "модернизации" шахт.
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Могут так увлечься добычей угля, шо прокопают нечаянно тоннель в ДНР для контрабанды.
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а карманы папрашэнка и гройсмана не порепают
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чому чесному,патріотичному міністру не повірити? Віримо тобі, віримо президенту, віримо Гендальфу і навіть Антонине Геращенко)
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Стахановец насалик после выполнения плана наконец то отольет себе золотое кайло.
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Не занижай Засаленный! у вас с Пецькой только в одном вагоне по минимуму столько,а сколько ешалонов с Африки и Амстердама через Харьковскую и другие областя заходят,знает только Барыга и Ахмет.
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Мы? это когда брать и отнимать у народа и страны! НЕ МЫ , а папередники и безъимянные коррупционеры, когда надо возвращать награбленное!
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Первая шахтёрская забастовка в сссре дохлом летом 1989 года показала : союз сдохнет,дело всего лишь во времени,а мычание про заботу о шахтерах тогдашнего донецкого премьера СССР Николая Рыжкова лишь подтвердили это... через 2 года..
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Надо на добычу угля направить янтарщиков. Тогда и без обещаний Насалика добыча вырастет.
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Какого угля-антрацитового или газового? Главное-барыга насалик сказал А, но не говорит В- что значат эти тонны, то ли, что не надо будет покупать уголь в ордло???
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25 тысяч тонн в сутки. А никто не задался вопросом: хватит ли этой цифры для наших ТЭЦ. Так вот: не хватает. Что это означает? А то, что без импорта- не вытянем. А откуда??? Вот и я предполагаю- ОРДЛО. Всё- как всегда.
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На дотациях нерентабельных шахт можно хорошо попилить бюджетное бабло, чем вкладывать инвестиции в другие более перспективные отрасли энергетики, хотя бы самоокупающиеся.
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Хоть поверьте,хоть проверьте.....песня ЗОЛУШКИ....БРЕХЛИВЫЕ УБЛЮДКИ!
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При Кучме Украина вырабатывала электроэнергии в 8 раз больше,чем нужно было для страны...,поэтому её подавали в Молдову,Чехию,Словакию,Болгарию,Венгрию и Польшу
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Кайло зробити більшим - і можна розраховувати і на більший видобуток.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Поверьте, мы выйдем на показатель добычи угля 25 тыс. тонн за сутки", - Насалик
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