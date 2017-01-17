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Все про:ГПУ (7967) Луценко (6307) Горбатюк (196) Енин (23)

 Генпрокурор намерен усилить департамент спецрасследований ГПУ, - Енин

Генеральный прокурор Юрий Луценко намерен усилить кадрами департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины, который возглавляет Сергей Горбатюк.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом сказал заместитель генерального прокурора Евгений Енин.

"Я могу сказать, что генеральный прокурор принял решение удовлетворить ходатайство Сергея Викторовича (Горбатюка) по поводу предоставления ему усиления", - сказал он.

Енин отметил, что следователи будут откомандированы из региональных прокуратур.

Отметим, ранее Горбатюк заявлял, что расследование преступлений на Майдане не может продвигаться интенсивно из-за катастрофической нехватки кадров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По делу "законов 16 января" о подозрении сообщено 14 лицам, в т.ч. Калетнику и Януковичу, - Горбатюк



Источник: /n417324
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Рыбак,где крупная рыба ? Или ты по принципу ,поймал-отпустил?
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Усиливайте до бесконечности , у нас во власти неподсудные сидят , со справками они, по эпилепсии
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картавый, который давно уже рулит с помощью гидроусилителя, решил поделиться своим передовым опытом с горбатюком.
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