 Генпрокурор намерен усилить департамент спецрасследований ГПУ, - Енин

Как передает Цензор.НЕТ
со ссылкой на "Українські Новини"
, об этом сказал заместитель генерального прокурора Евгений Енин.
"Я могу сказать, что генеральный прокурор принял решение удовлетворить ходатайство Сергея Викторовича (Горбатюка) по поводу предоставления ему усиления", - сказал он.
Енин отметил, что следователи будут откомандированы из региональных прокуратур.
Отметим, ранее Горбатюк заявлял, что расследование преступлений на Майдане не может продвигаться интенсивно из-за катастрофической нехватки кадров. Читайте на "Цензор.НЕТ": По делу "законов 16 января" о подозрении сообщено 14 лицам, в т.ч. Калетнику и Януковичу, - Горбатюк
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а ей всего 19 лет!!
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