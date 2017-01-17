 Гройсман: Жить хорошо должен не только владелец бизнеса, но и те, кто в нем работает

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время общения с журналистами в Черниговском высшем профессиональном училище бытового обслуживания, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
"Закон очень четко предусмотрел две вещи. Первое: каждый работающий должен получить начисления заработной платы на уровне не менее 3200 грн. Второе - ответственность. Эта ответственность предусматривает следующее: если работодатель не насчитывает 3200, он будет оштрафован. Этих штрафных санкций - от 32 тысяч до 320 тысяч. грн. Там серьезные штрафные санкции как наказание для того, кто не платит", - заявил он.
Глава правительства отметил, что не хочет никого наказывать. Премьер-министр заверил, что будет всегда защищать и поддерживать белый бизнес, который честно платит заработную плату - "ему нечего бояться".
"Мне не нужны штрафные санкции - мне нужно, чтобы каждый украинский гражданин получал не меньше 3200 грн заработной платы", - подчеркнул премьер-министр.
Для контроля за выполнением решения о повышением зарплат до 3200 грн в каждой области созданы межведомственные рабочие группы, которые будут работать по всей стране. Также создан Координационный центр на уровне Кабинета Министров Украины, отметил глава правительства.
Правительство соберет статистику по занятости в каждой области в 2016 г., что позволит проанализировать возможное сокрытие количества работников.
"Там, где мы будем видеть, что там, где, например, количество уменьшилось, мы сразу туда будем приходить. То есть мы начнем с тех, в которых мы видим наибольшую угрозу", - отметил премьер-министр.
Он пояснил, что местные органы власти, областные администрации, органы государственной власти наделены полномочиями по контролю относительно выплаты минимальной заработной платы не меньше 3200 грн, потому что 60% соответствующего налога зачисляется в местный бюджет. Ранее 100% налога шло в центральный бюджет, где распределялись, отметил Гройсман.
"Очень важно, чтобы мы понимали, что то, что мы платим, мы реинвестируем в собственные условия жизни", - отметил он.
По вопросам, касающимся выплаты минимальной заработной платы, граждане могут обращаться на правительственную "горячую линию"1545, отметил премьер-министр.
В то же время он подчеркнул, что необходимые средства для выплаты заработных плат после повышения минимальной заработной платы до 3200 грн в бюджетной сфере предусмотрены.
"Минимальная заработная плата в бюджетной сфере полностью обеспечена финансовыми ресурсами. Проблем нет и не будет. Все бюджетники получат повышенную заработную плату на уровне не меньше 3200 грн начисления", - подчеркнул он.
Премьер-министр призвал всех предпринимателей с пониманием отнестись к необходимости выплаты повышенной заработной платы.
"Важно, чтобы каждый предприниматель заплатил своему работнику честную заработную плату, - отметил он. - Надо осознать одну вещь, что жить хорошо должен не только владелец бизнеса, а и те, кто в нем работают и приносят блага. Работники тоже должны получить заработную плату, и минимальный уровень не может быть меньше 3200", - подчеркнул Гройсман.
"Недоплачивать человеку, а себе покупать прихоти за миллионы, я считаю, что это несправедливо, я с этим соглашаться не могу", - добавил он.
Скрывая заработную плату работника, работодатель лишает его достойного уровня пенсионного обеспечения в будущем, отметил глава правительства.
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Тетяна Висоцька
1 ч ·
Ще один штрих до портрету президента.
У поїзді вивчаю програму форуму в Давосі - і випадково на сайті форуму наткнулася на офіційну англомовну біографію Порошенка. Звернула увагу на його наукові регалії. Зокрема, на те, що він є лауреатом Державної премії у галузі науки і техніки.
Здивувалася, знайшла інформацію.
Премія була видана у 1999 році - «За створення науково-промислового комплексу по виробництву свинцево-кислотних акумуляторних батарей». Її отримав ряд науковців, які були
очевидно безпосередньо причетні до наукової роботи, а також - Петро Порошенко як… голова підкомітету Верховної Ради України.
Уявляєте, його дописали у список на отримання премії, бо певно як депутат якось посприяв науковцям, чи Бог зна чому!
А він не відмовився, а отримав премію за винахід, до якого він - міжнародник і перекладач - не має стосунку, і навіть досі вписує її у свою офіційну біографію.
Як мило.
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У нас госпремию получают сразу не менее десятка. Между прочим, Кучма тоже "луреат".
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экономист - международник, переводчик урвал державную премию Украины в работе по созданию
научно - промышленного комплекса по производству свинцово - кислотных аккумуляторных батарей для бронетанковой техники.
это просто 3,14здц какой то.
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нужно ей ехать, что бы ты сделал - поменял колёса или сильней кормил бы лошадь...?
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так их никто никогда штрафовать не будет, они избранные
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а ей всего 19 лет!!
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Цитата дня для цензора, он даже не умеет мысли формулировать в сложные предложения))
Источник: http://censor.net.ua/n423709
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Да, именно тех самых карьеров, коим ты не платишь за отгруженный щебень твоим предприятиям в Виннице.
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"Там, где мы будем видеть, что там, где, например, количество уменьшилось, мы сразу туда будем приходить. То есть мы начнем с тех, в которых мы видим наибольшую угрозу", - отметил премьер-министр.
Источник: http://censor.net.ua/n423709
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и пускай вам всем приснится киевский торт
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Но если - "глаголят дети кухарок"... тогда так:
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17/01/2017 1
Про це пишуть очевидці в соцмережах, повідомляє сайт 0352.ua.
«Побачив у Львові на вокзалі, поки чекав на свою маршрутку на Київ, автобусів до 10 на Польщу за 15 хвилин. Битком набиті молоддю. Навколо біг борди і машини з розтяжками про працю в Польщі… Стояв і думав: то евакуація чи, як 70 років, тому примусове вивезення на роботу?», - пише Олександ Хлібович.
Йому пояснюють, що то реакція українців на непрофесійні дії уряду хапуг.
У Тернополі - аналогічна ситуація.
«Автобуси до Польщі заповнені не на 100%, а на 200%. вчора на 17.30 до Варшави замість одного відправили відразу два автобуси. і то ще й були приколи з двома проданими квитками на одне місце», - повідомив Василь Солтис.
Правда17/01/2017
Вибрали собі бариг і маємо результат, скоро в Україні залишаться одні Гройсмани неуки
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[Экономика от Пророка: Гройсман подвел своих коллег, признавшись, что МВФ ничего не обещает]: Посмотри! http://www.economics-prorok.com/2017/01/blog-post_648.html#more
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