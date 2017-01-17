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Все про:бизнес (984) зарплата (1628) предприниматели (1038) Гройсман (1968) минимальная зарплата (80)

 Гройсман: Жить хорошо должен не только владелец бизнеса, но и те, кто в нем работает

Выплачивая минимальную заработную плату на уровне не менее 3200 грн работодатели реинвестируют в будущее сотрудников и собственные условия жизни. Тем предпринимателям, которые не будут выполнять этого решения, грозят штрафные санкции от 32 тысяч до 320 тысяч. грн.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время общения с журналистами в Черниговском высшем профессиональном училище бытового обслуживания, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Закон очень четко предусмотрел две вещи. Первое: каждый работающий должен получить начисления заработной платы на уровне не менее 3200 грн. Второе - ответственность. Эта ответственность предусматривает следующее: если работодатель не насчитывает 3200, он будет оштрафован. Этих штрафных санкций - от 32 тысяч до 320 тысяч. грн. Там серьезные штрафные санкции как наказание для того, кто не платит", - заявил он.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Разговорами о повышении пенсионного возраста пытаются расшатать ситуацию и запугать людей, - Гройсман. ВИДЕО

Глава правительства отметил, что не хочет никого наказывать. Премьер-министр заверил, что будет всегда защищать и поддерживать белый бизнес, который честно платит заработную плату - "ему нечего бояться".

"Мне не нужны штрафные санкции - мне нужно, чтобы каждый украинский гражданин получал не меньше 3200 грн заработной платы", - подчеркнул премьер-министр.

Для контроля за выполнением решения о повышением зарплат до 3200 грн в каждой области созданы межведомственные рабочие группы, которые будут работать по всей стране. Также создан Координационный центр на уровне Кабинета Министров Украины, отметил глава правительства.

Правительство соберет статистику по занятости в каждой области в 2016 г., что позволит проанализировать возможное сокрытие количества работников.

"Там, где мы будем видеть, что там, где, например, количество уменьшилось, мы сразу туда будем приходить. То есть мы начнем с тех, в которых мы видим наибольшую угрозу", - отметил премьер-министр.

Он пояснил, что местные органы власти, областные администрации, органы государственной власти наделены полномочиями по контролю относительно выплаты минимальной заработной платы не меньше 3200 грн, потому что 60% соответствующего налога зачисляется в местный бюджет. Ранее 100% налога шло в центральный бюджет, где распределялись, отметил Гройсман.

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"Очень важно, чтобы мы понимали, что то, что мы платим, мы реинвестируем в собственные условия жизни", - отметил он.

По вопросам, касающимся выплаты минимальной заработной платы, граждане могут обращаться на правительственную "горячую линию"1545, отметил премьер-министр.

В то же время он подчеркнул, что необходимые средства для выплаты заработных плат после повышения минимальной заработной платы до 3200 грн в бюджетной сфере предусмотрены.

"Минимальная заработная плата в бюджетной сфере полностью обеспечена финансовыми ресурсами. Проблем нет и не будет. Все бюджетники получат повышенную заработную плату на уровне не меньше 3200 грн начисления", - подчеркнул он.

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Премьер-министр призвал всех предпринимателей с пониманием отнестись к необходимости выплаты повышенной заработной платы.

"Важно, чтобы каждый предприниматель заплатил своему работнику честную заработную плату, - отметил он. - Надо осознать одну вещь, что жить хорошо должен не только владелец бизнеса, а и те, кто в нем работают и приносят блага. Работники тоже должны получить заработную плату, и минимальный уровень не может быть меньше 3200", - подчеркнул Гройсман.

"Недоплачивать человеку, а себе покупать прихоти за миллионы, я считаю, что это несправедливо, я с этим соглашаться не могу", - добавил он.

Скрывая заработную плату работника, работодатель лишает его достойного уровня пенсионного обеспечения в будущем, отметил глава правительства.
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Тетяна Висоцька
1 ч ·

Ще один штрих до портрету президента.
У поїзді вивчаю програму форуму в Давосі - і випадково на сайті форуму наткнулася на офіційну англомовну біографію Порошенка. Звернула увагу на його наукові регалії. Зокрема, на те, що він є лауреатом Державної премії у галузі науки і техніки.
Здивувалася, знайшла інформацію.
Премія була видана у 1999 році - «За створення науково-промислового комплексу по виробництву свинцево-кислотних акумуляторних батарей». Її отримав ряд науковців, які були
очевидно безпосередньо причетні до наукової роботи, а також - Петро Порошенко як… голова підкомітету Верховної Ради України.
Уявляєте, його дописали у список на отримання премії, бо певно як депутат якось посприяв науковцям, чи Бог зна чому!
А він не відмовився, а отримав премію за винахід, до якого він - міжнародник і перекладач - не має стосунку, і навіть досі вписує її у свою офіційну біографію.
Як мило.

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Одну Нобелевскую премию не может получить более трех человек.
У нас госпремию получают сразу не менее десятка. Между прочим, Кучма тоже "луреат".
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Неймовірно працьовиті люди. Не те що інші українці ледарі.
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да нормально так:
экономист - международник, переводчик урвал державную премию Украины в работе по созданию
научно - промышленного комплекса по производству свинцово - кислотных аккумуляторных батарей для бронетанковой техники.

это просто 3,14здц какой то.
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У ті роки підприємство-виробник акумуляторів "Іста" належало типо батькові Порошенка.
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Те, кто в нем работает, стали жить хуже на уровень повышенных налогов + на уровень подорожавших товаров в магазине.
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Колись нас веселив своїми репліками клоун Олег Попов. Тепер - популіст пан Гройсманн.
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Ты я так понимаю работаешь за 500 грн в месяц?
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Андрей, представь картину - гружённая телега с квадратными колёсами, и с лошадью...
нужно ей ехать, что бы ты сделал - поменял колёса или сильней кормил бы лошадь...?
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самое интересное, что лайкнул брат кацапов - нихрена не понявший сути вопроса...
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Запрячь в телегу того петралексеича с его друзяками-ворами, которые на телегу квадратные колёса приделывают.
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а зачем изначально ставить квадратные колеса?? Странно...?????
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Тут даже не нужно называть национальность человека, голову которого могут посещать подобные "героические задачи".
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Речь не о мне, а "счастливцах" которые "хорошо" будут жить по-мнению Гройсмана на эти деньги. Ты наверное из этой кагорты, которая рукоплещет по-поводу "життя по-новому". Верно?
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ЖИТЬ ХОРОШО ДОЛЖЕН НЕ ТОЛЬКО ПРЕМЬЕР-МИНИСТР, НО И СТРАНА, КОТОРАЯ НА НЕГО РАБОТАЕТ
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Вообще-то типа он на неё спонтом должен работать. Переверни сознание.
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Это вообще-то , но , что-то мне подсказывает , что сейчас наоборот .
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А то пройдёт не много времени , и мы прийдем .
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Ни одна фраза этого мудреца не должна быть утеряна для потомства! ...
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Психоаналітики запасаються жорсткими дисками.)))
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Да им похрен, будут эти деньги выплачивать или нет, главное, чтобы с них налоги перечисляли. Заботливая акула, попросила карася почистить ей зубы.
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Мы знаем,как должно быть,но пока вы воры у власти такого не будет !!!
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Это кому он рассказывает бизнесменам при власти?
так их никто никогда штрафовать не будет, они избранные
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3200 грося тратит в месяц на сбривание пейсов, поэтому эта сумма так важна для него
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Налоги уменьши придурок, и все будут нормально жить.
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Нєа.Щоб корова менше їла і давала більше молока, її треба менше кормити і більше доїти.)))
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Хорошо жить на 3200грн? Может он поделится опытом?
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Вважаю що не набагато гірше ніж жили в СРСР на мінімальну в 65 рублів чи 12 рублів колгоспних...
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Если это так, то пусть похвастает европейскими зарплатами работников своего бизнеса. Хвастать зарубежом тем, что у нас дешёвая рабочая сила - верх цинизма, как и верх цинизма - сверх прибыли олигархов и их холуёв. Довести малый и средний бизнес до полуобморочного состояния и повесить на него социальные проблемы - это преступление.
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Боря просто девушка с пониженной социальной ответственностью, как их ныне хуйло назвал.
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но это невозможно при этом политическо-экономическом строе, тем более у нас,
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"Там, где мы будем видеть, что там, где, например, количество уменьшилось, мы сразу туда будем приходить. То есть мы начнем с тех, в которых мы видим наибольшую угрозу"
Цитата дня для цензора, он даже не умеет мысли формулировать в сложные предложения))
Источник: http://censor.net.ua/n423709
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где-то я уже слышал такой подход лет7 назад, в одной из стран, так для этого будут созданы контролирующие гос.прокладки, ну а потом еще куча барьеров ,эх не с того вы батенька начинаете.
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А работники винницких карьеров должны получать достойную зарплату?
Да, именно тех самых карьеров, коим ты не платишь за отгруженный щебень твоим предприятиям в Виннице.
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Ща флпэшники перестроятся и будет этот экономический геройсмэн в ...опе вместе со своей гениальной командой.
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Да чего то сегодня разошелся Вова. наверное Югика встретил, Тогда зажигать завтра будет Югик, когда хоть немного протрезвеет.
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дажэ сеня ачкастый не так раздражал как это чамо
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Сеня хоть не баклан был, а этот открывает Америку каждый день. Такие философские умозаключения про экономику и каждый день.
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Столько прописных истин в одной пресс-конференции. Основной тезис - "Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным". Всю эту лабуду слушаю 25 лет, начиная с Кравчука.
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Красное не черное . а голубое с синим похожи ( Гнойсман )
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По Марксу Капитал- есть не оплаченная часть труда. Додик, если ты этого не учил в школе, то попроси объяснить жену. Она же у тебя предприниматель. Если она бакланша тоже, то обратись к Офшоренко. Он это как никто другой знает.
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Это все хорошо, когда экономика растет и курс стабилен. А когда все рушится и непонятно что будет через полгода, все эти меры - контрольный выстрел.
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Миллионером должен быть и чиновник без бизнеса. Гройсман
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Виглядає наче добре, а як воно буде на справді? Напевно так: кляті "басурмани", ті, що "володіють бізнесом" просто звільнять людей, аби не платити захмарні гройсмановські податки. З бюджетниками буде те саме, адже фонд зарплати не збільшується, а зарплата і податки - навпаки. Отже, буде скорочення по усім статтям. До речі, зараз їхав в маршрутці, об'ява - з 17 січня проїзд дорожчає на 3 грн. у зв'язку з підвищенням вартості паливомастильних матеріалів і заробітної плати. Ура чесним підприємцям! Вони вирішили не скорочувати людей, а просто підняли ціни.
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Він не сепар, він просто жид і якщо буде завтра потрібно, то він і роги з хвостом причепить і буде так ходить. І таких в нас 70%. Да, не жидів, але пристосуванців без принципів і совісті. А що не так?
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Молодая команда Януковича думала, что они будут жить вечно, что им ничего не грозит, и они пришли навсегда. А вот эти, которые сейчас, они все знают, что пришли ненадолго. С одной стороны, это хорошо: они понимают, что рано или поздно отойдут. А с другой стороны - плохо, потому что они понимают: времени немного, и за этот относительно короткий период нужно вынести как можно больше.....

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нормально так сказал, от педалика заразился?

"Там, где мы будем видеть, что там, где, например, количество уменьшилось, мы сразу туда будем приходить. То есть мы начнем с тех, в которых мы видим наибольшую угрозу", - отметил премьер-министр.
Источник: http://censor.net.ua/n423709
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Педалик хотя бы был великим спортсменом, а этот кто? Кто он по профессии? Петин подпевала- это профессия?
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и пускай вам всем приснится киевский торт
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"Недоплачивать человеку, (НАРОДУ! - правка моя ) а себе покупать прихоти за миллионы, я считаю, что это несправедливо, я с этим соглашаться не могу", - добавил он"
Но если - "глаголят дети кухарок"... тогда так:

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И шо характерно - со своими бреднями гнойсман пришел.... в бурсу! В ПТУ! Не в университет, не в академию, не в НИИ, а в бурсу! Уровень, бля... Скоро по зонам ездить начнет, лохторат агитировать.
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Верните назад Яйценюха или Азирова. Я уже и на Овоща согласен. Тот воровал, но откровенным геноцидом не занимался и не назначал премьером идиотов. Боже, спаси Украину!
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Сподіваюсь , на підприємствах пана Гройсмана і його патрона - працівникам також добре, як і власникам бізнесу...
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Евакуація чи примусове вивезення? Мешканці Тернопільщини масово виїжджають у Польщу
17/01/2017 1

Про це пишуть очевидці в соцмережах, повідомляє сайт 0352.ua.

«Побачив у Львові на вокзалі, поки чекав на свою маршрутку на Київ, автобусів до 10 на Польщу за 15 хвилин. Битком набиті молоддю. Навколо біг борди і машини з розтяжками про працю в Польщі… Стояв і думав: то евакуація чи, як 70 років, тому примусове вивезення на роботу?», - пише Олександ Хлібович.
Йому пояснюють, що то реакція українців на непрофесійні дії уряду хапуг.
У Тернополі - аналогічна ситуація.
«Автобуси до Польщі заповнені не на 100%, а на 200%. вчора на 17.30 до Варшави замість одного відправили відразу два автобуси. і то ще й були приколи з двома проданими квитками на одне місце», - повідомив Василь Солтис.



Правда17/01/2017

Вибрали собі бариг і маємо результат, скоро в Україні залишаться одні Гройсмани неуки


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[Экономика от Пророка: Гройсман продемонстрировал свою тупость, сославшись на Гонтареву]: Посмотри! http://www.economics-prorok.com/2017/01/blog-post_473.html#more
[Экономика от Пророка: Гройсман подвел своих коллег, признавшись, что МВФ ничего не обещает]: Посмотри! http://www.economics-prorok.com/2017/01/blog-post_648.html#more
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Пора создавать сборник афоризмов директора базара и по совместительству великого экономиста и реформатора Додика Гройсмана.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман: Жить хорошо должен не только владелец бизнеса, но и те, кто в нем работает
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