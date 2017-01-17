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 Суд продлил на 2 месяца арест 5 "беркутовцев", обвиняемых в расстреле 48 активистов Евромайдана

Святошинский районный суд Киева продлил до 17 марта арест бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, обвиняемых в расстреле 48 активистов Евромайдана на ул. Институтской в Киеве.

Об этом сообщил председательствующий судья Сергей Дячук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил содержание под стражей обвиняемых еще на 2 месяца.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судья о возможном обмене по запросу боевиков "ДНР" обвиняемых в расстреле активистов Майдана экс-"беркутовцев": "Будем решать вопрос в соответствии с Конституцией и законодательством"

Также суд поручил руководству следственного изолятора провести медицинский осмотр подсудимых.
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Дарю идею адвокатам беркутни. Они стрелять не хотели, просто у поцанов случился одновременный эпилептический припадок. Представите экспертизу и сто пудов отмажете клиентов. P.S.Телефон судмедэксперта возьмете у Толстошеева.
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да им не нужен толстошеев, они уже отмазаны ху%лом и включены в список обмена, вот сидят и ждут когда там всё у власти срастется, чтобы террористам их передать.
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ты мне напомнил - пойду почитаю КРЫМского бандеровца...\ато здесь скукотища...\
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так утром сказали, что садят с космической скоростью.
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Не со скоростью, а качественно. Сегодня точно нового пидорка на Херсонскую крытую определили. Скорее всего за день его уже не только законтакили но и зачистили его шоколадный цех. В общем в петушином апалченском углу сегодня пополнение. появилась новая курочка.
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В Харьковском национальном юридическом университете экономическую теорию преподаёт существо под названием владислава броницкая. Оно люто ненавидит Украину,желает скорейшей её окупации рашкой, смерти всем "бендеровцам" и прихода "рускемира". И что? И НИЧЕГО!!! Как работало,так и работает. Несёт так сказать "науку в массы" и учит молодежь "Родину любить"..... Вот так,б@ядь,и живём...По-новому.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд продлил на 2 месяца арест 5 "беркутовцев", обвиняемых в расстреле 48 активистов Евромайдана
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