 Суд продлил на 2 месяца арест 5 "беркутовцев", обвиняемых в расстреле 48 активистов Евромайдана

Об этом сообщил председательствующий судья Сергей Дячук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил содержание под стражей обвиняемых еще на 2 месяца.
Также суд поручил руководству следственного изолятора провести медицинский осмотр подсудимых.
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а ей всего 19 лет!!
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петушиномапалченском углу сегодня пополнение. появилась новая курочка.
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