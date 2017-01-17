 Парламент принял закон, позволяющий уменьшить количество незаконных построек

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Подробности", за принятие документа проголосовали 238 народных депутатов.
"Принятие законопроекта 4733-1 во втором чтении является необходимым условием для построения цивилизованного строительного рынка, - отметил Глава Госархстройинспекции Алексей Кудрявцев. - Реализация предложенных изменений на практике минимизирует количество незаконных строительств, снизит риски для людей, которые инвестируют в строительство, и избавит от коррупционной составляющей в процессе взаимодействия гражданина и государственной структуры".
Соавтор законопроекта, народный депутат Украины Дмитрий Андриевский, представляя документ в Верховной Раде, подчеркнул, что к нему как к мажоритарщику постоянно обращаются избиратели с просьбой вмешаться в ситуацию с незаконными застройками. "К большому сожалению, действующее градостроительное законодательство такой возможности практически не дает, - сказал депутат. - Потому этот законопроект чрезвычайно важен. Да, возможно, он не идеальный, но это существенный шаг к наведению порядка в строительной сфере".
Напомним, что разработка законопроекта 4733-1 была инициирована для изменения разрешительной системы в строительстве, либерализация которой в 2011 году привела к увеличению количества строительных афер. Искусственное разделение объектов строительства трех классов последствий на пять категорий сложности и установление для них разного порядка оформления разрешительных документов дали недобросовестным застройщикам неограниченное поле для злоупотреблений.
Законопроект 4733-1 предусматривает разделение объектов строительства только на классы последствий и упрощает разрешительную систему для более чем 80% строительств. С другой стороны, крупные жилищные комплексы, многоэтажные дома, торгово-развлекательные комплексы будут возводиться исключительно при наличии полного пакета разрешительной документации. Таким образом, будут обеспечены честные и прозрачные условия для ведения градостроительной деятельности.
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Теперь по новому законопроекту "усовершенствования градостроительной деятельности" строительство сможет вести только гройсман и К.
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В сельской местности ограничения можно снять. Пускай строят все и все что угодно.
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