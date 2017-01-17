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Все про:ВР (21282) законопроект (1727) строительство (1641) застройка (565)

 Парламент принял закон, позволяющий уменьшить количество незаконных построек

Законопроект 4733-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования градостроительной деятельности", разработанный группой народных депутатов совместно с Госархстройинспекцией, должен стать эффективным инструментом для борьбы со строительными аферами и недобросовестными застройщиками.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Подробности", за принятие документа проголосовали 238 народных депутатов.

"Принятие законопроекта 4733-1 во втором чтении является необходимым условием для построения цивилизованного строительного рынка, - отметил Глава Госархстройинспекции Алексей Кудрявцев. - Реализация предложенных изменений на практике минимизирует количество незаконных строительств, снизит риски для людей, которые инвестируют в строительство, и избавит от коррупционной составляющей в процессе взаимодействия гражданина и государственной структуры".

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Соавтор законопроекта, народный депутат Украины Дмитрий Андриевский, представляя документ в Верховной Раде, подчеркнул, что к нему как к мажоритарщику постоянно обращаются избиратели с просьбой вмешаться в ситуацию с незаконными застройками. "К большому сожалению, действующее градостроительное законодательство такой возможности практически не дает, - сказал депутат. - Потому этот законопроект чрезвычайно важен. Да, возможно, он не идеальный, но это существенный шаг к наведению порядка в строительной сфере".

Напомним, что разработка законопроекта 4733-1 была инициирована для изменения разрешительной системы в строительстве, либерализация которой в 2011 году привела к увеличению количества строительных афер. Искусственное разделение объектов строительства трех классов последствий на пять категорий сложности и установление для них разного порядка оформления разрешительных документов дали недобросовестным застройщикам неограниченное поле для злоупотреблений.

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Законопроект 4733-1 предусматривает разделение объектов строительства только на классы последствий и упрощает разрешительную систему для более чем 80% строительств. С другой стороны, крупные жилищные комплексы, многоэтажные дома, торгово-развлекательные комплексы будут возводиться исключительно при наличии полного пакета разрешительной документации. Таким образом, будут обеспечены честные и прозрачные условия для ведения градостроительной деятельности.
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Займаюсь будівельним проектуванням.. Поки - нічого не зрозуміло..Жду оприлюднення.. Сподіваюсь - свиню не підсунули..
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какая разница какой закон приняли, если законы не выполняются?..
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Что за цирк? Как будто законодательство раньше разрешало незаконные постройки. Которые без крыши в принципе не возможны.
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Что не понятно? Все уже построенное и проданное признаётся незаконным и конфискуется в пользу депутатов ВР.
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У нас эти клоуны принимают законы только под себя любимых. Так что ждать каких-то положительных для общественности результатов точно не приходиться.
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По новым изменениям в пенсионный закон, пенсию будут получать только прокуроры и судьи все остальные, за редким исключением, на кладбище.
Теперь по новому законопроекту "усовершенствования градостроительной деятельности" строительство сможет вести только гройсман и К.
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По одной постройке на каждого городского жителя - и больше не разрешать. Ограничить. И в этажности - тоже. И пусть строятся жители столицы.
В сельской местности ограничения можно снять. Пускай строят все и все что угодно.
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это страшный сон укрочиновнкика, нет коррупционной составляющей, а без нее жизнь не мила и мерседес не мазерати.
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