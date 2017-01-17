 Рада установила 14 марта Днем украинского добровольца

За проект постановления №4261 проголосовал 231 депутат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
Кабинету Министров рекомендовано разработать с привлечением общественности и активных участников добровольческих формирований, участвовавших в "Революции достоинства" в ноябре 2013-феврале 2014 года, и утвердить в месячный срок комплексный план мероприятий по празднованию на государственном уровне Дня украинского добровольца.
Правительство должно предусмотреть проведение ежегодно мероприятий по чествованию подвига украинских добровольцев; проведение в учебных заведениях, воинских частях и учреждениях культуры тематических мероприятий, бесед о массовых акциях протеста в ноябре 2013-феврале 2014 года и об участии в них добровольческих формирований; обеспечение Государственным комитетом телевидения и радиовещания широкого освещения мероприятий по чествованию подвига участников добровольческих формирований, организации циклов тематических теле- и радиопередач.
1061 39
В киевском метро будут звучать рождественские композиции в исполнении оркестра(41)
Рождественский дидух установили в центре Львова. ФОТО(89)
"Как всегда, встретили с семьей - в Украине", - Гройсман рассказал о праздновании Нового года(146)
Празднование Нового года в разных странах мира. ФОТОрепортаж(25)
ТОП-5 десертов из нашего детства(0)
Инициаторы акции действуют за пределами законодательного поля, - Тука об экономической блокаде оккупированных территорий Донбасса(154)
"Работаем для вас на 3 часа дольше и на Новый год, и на Рождество", - Киевский метрополитен(22)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
---------------------------------
не все парады еще в 2014 провели?
Ответить
Слава героям!
Слава Україні!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Когда на твою родную землю вторгается лютый кровавый враг, в данном случае российские фашисты оккупанты,тогда на борьбу с агрессором -оккупантом подымается весь народ и стар и мал.... и каждый в силу своих возможностей способствует защите своей Родины и уничтожению захватчика. И через что с начала оккупационной захватнической войны кремлёвских фашистов по всей Украине было сформировано множество более 80 добровольческих истребительных полков, батальонов и разных отрядов это многие десятки тысяч патриотов украинских мстителей добровольцев которые в первые дни встречали и массово уничтожали российский фашистов оккупантов и их холуёв продажных бандитов коллаборационистов по всей территории Донбасса и готовы были встретить и уничтожить везде где только появится нога этого путлинского оккупанта в обоссаном кацапском лапте. Проклятый фашист путлин гнида своим гнилым нутром это почуял и не сунулся дальше Донбасса, чем спас своё лапотное войско фашистов от полного уничтожения украинским народом. Да не нарвался он кровавый фашист на массовую освободительную партизанскую войну, и войну подпольщиков украинских патриотов....не хватило бы тогда даже всего транспорта в лапотной паРАШЕ чтобы вывозить грузом - 200 свою дохлую кацапскую падаль, оккупантов уничтоженных украинскими народными мстителями.
Добровольцы заслужили своим величественным подвигом в кровавых сражениях с кровавыми кремлёвскими фашистами оккупантами почёт, уважение и любовь всего украинского народа на все века.
Ответить
Ответить
Ответить
сорру.
тот же размер, что кабаева показывала.
Trump's poll ratings in a historic hole. Donald Trump's favorable rating is just 31 percent, with 66 percent viewing him unfavorably.
Ответить