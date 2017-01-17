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 Рада установила 14 марта Днем украинского добровольца

Верховная Рада установила День украинского добровольца, который будет отмечаться ежегодно 14 марта.

За проект постановления №4261 проголосовал 231 депутат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Кабинету Министров рекомендовано разработать с привлечением общественности и активных участников добровольческих формирований, участвовавших в "Революции достоинства" в ноябре 2013-феврале 2014 года, и утвердить в месячный срок комплексный план мероприятий по празднованию на государственном уровне Дня украинского добровольца.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года добровольцами в украинскую армию записались 60 тысяч украинских военнослужащих, - Порошенко

Правительство должно предусмотреть проведение ежегодно мероприятий по чествованию подвига украинских добровольцев; проведение в учебных заведениях, воинских частях и учреждениях культуры тематических мероприятий, бесед о массовых акциях протеста в ноябре 2013-феврале 2014 года и об участии в них добровольческих формирований; обеспечение Государственным комитетом телевидения и радиовещания широкого освещения мероприятий по чествованию подвига участников добровольческих формирований, организации циклов тематических теле- и радиопередач.

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Волонтёры - это наше всё, большое Спасибо им.
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Без базара это хорошо. НО это ник чему не обязывающий (закон или, что это получается) вопрос про закон 5577 Спецконфискация ПОЧЕМУ это закон Не стали даже рассматривать, что ЯНУКОВИЧА ждете. ГЕРОИ-Патриоты. (не ведитесь на ихние ПОДАЧКИ). Плевали они на всех и Волонтеров в т.ч. (сначала Спецконфискацию потом остальное). Патриоты-Картонные. Озеленели ДЕлегатишки народные. ФУ.
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ЗрадаВоны сейчас нагадят и тут.
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конечно надо отметить и добробатов и волонтеров
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утвердить в месячный срок комплексный план мероприятий по празднованию на государственном уровне

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не все парады еще в 2014 провели?
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Вони цього точно заслуговують.

Слава героям!
Слава Україні!
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Надеюсь, и под Массандрой в скором времени...
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Ну не пехом же . Хотя места там чисто для пехоты, танки как в тире...
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Я покажу, оттуда сам. Есть места просто волшебные
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цим хлопцям спочатку на фоні танка треба сфотографуватися. про місця-вірю. Україна взагалі вся гарна.
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Хороший день. За старим стилем - початок весни.. Символічно.. Україну врятувала не влада - Україну врятував український народ, а добровольці та волонтери - найкраща його частина..
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Наши добробаты и волонтёры достойны отдельного почитания, а Покрова - это общий праздник, для всех воинов Руси-Украины. Так что всё нормально.
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Шановний адміністратор, хай трохи повисить. Народ має поржати з сепарів.

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С этого нужно было начинать. Пока некоторые чухались и сдавали всё подряд, наш народ понял, что это серьёзно и отрывая от себя последнее, отдал своих детей на войну, с поганцами рашисткими. Как им не хотелось признавать добробатов воюющей стороной! На первый план у нас вышла полиция, а фронтовики - потом. Бог им судья, а здесь, на земле, они возомнили себя сами - богами. Не по Сеньке шапка, господа.
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Скачана в комп мой уже как два месяца, но спасибо, напомнил
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Когда на твою родную землю вторгается лютый кровавый враг, в данном случае российские фашисты оккупанты,тогда на борьбу с агрессором -оккупантом подымается весь народ и стар и мал.... и каждый в силу своих возможностей способствует защите своей Родины и уничтожению захватчика. ​​И через что с начала оккупационной захватнической войны кремлёвских фашистов по всей Украине было сформировано множество более 80 добровольческих истребительных полков, батальонов и разных отрядов это многие десятки тысяч патриотов украинских мстителей добровольцев которые в первые дни встречали и массово уничтожали российский фашистов оккупантов и их холуёв продажных бандитов коллаборационистов по всей территории Донбасса и готовы были встретить и уничтожить везде где только появится нога этого путлинского оккупанта в обоссаном кацапском лапте. Проклятый фашист путлин гнида своим гнилым нутром это почуял и не сунулся дальше Донбасса, чем спас своё лапотное войско фашистов от полного уничтожения украинским народом. Да не нарвался он кровавый фашист на массовую освободительную партизанскую войну, и войну подпольщиков украинских патриотов....не хватило бы тогда даже всего транспорта в лапотной паРАШЕ чтобы вывозить грузом - 200 свою дохлую кацапскую падаль, оккупантов уничтоженных украинскими народными мстителями.
Добровольцы заслужили своим величественным подвигом в кровавых сражениях с кровавыми кремлёвскими фашистами оккупантами почёт, уважение и любовь всего украинского народа на все века.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада установила 14 марта Днем украинского добровольца
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