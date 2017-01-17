 "Наша общая цель - и в дальнейшем приближать Украину к европейским и евроатлантическим структурам", - заявление глав МИД Украины и Германии

Как передает

, об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Украины Павла Климкина и Германия Франка-Вальтера Штайнмайера по случаю 25-летия дипломатических отношений двух стран.

"Ровно 25 лет назад наши страны установили между собой дипломатические отношения. (...) Первые контакты еще имели много чего начального: после того, как в 1989 г.. в Киеве было основано Генеральное консульство Федеративной Республики Германия - сначала буквально с одним столом и несколькими стульями, уже 7 февраля 1992-го Германия, как вообще первое государство, открыла свое посольство в Украине. Затем в марте 1992 г.. состоялось открытие украинского посольства в Бонне", - говорится в заявлении.

"Сейчас, через 25 лет, понятно: Украина принадлежит к Европе не только в географическом смысле! Наши народы объединяют общие ценности. Украинцы каждый раз выражали свое стремление к демократии и правовому государству, свободе и хорошему управлению - часто с европейским флагом в руках. Наша общая цель - и в дальнейшем приближать интеграцию Украины в европейские и евроатлантические структуры", - сказано в нем.

В заявлении отмечается, что Германия уже оказала беспрецедентную поддержку Украине в реформах и намерена поддерживать ее и в дальнейшем.

Главы МИД утверждают, что Соглашение об ассоциации и свободной торговле с Европейским Союзом является мощным двигателем для реформ и модернизации Украины.