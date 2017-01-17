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Все про:Германия (2579) дипломатия (932) сотрудничество (536) Штайнмайер (327) Климкин (1066)

 "Наша общая цель - и в дальнейшем приближать Украину к европейским и евроатлантическим структурам", - заявление глав МИД Украины и Германии

Германия заинтересована в дальнейшей европейской и евроатлантической интеграции Украины

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Украины Павла Климкина и Германия Франка-Вальтера Штайнмайера по случаю 25-летия дипломатических отношений двух стран.

"Ровно 25 лет назад наши страны установили между собой дипломатические отношения. (...) Первые контакты еще имели много чего начального: после того, как в 1989 г.. в Киеве было основано Генеральное консульство Федеративной Республики Германия - сначала буквально с одним столом и несколькими стульями, уже 7 февраля 1992-го Германия, как вообще первое государство, открыла свое посольство в Украине. Затем в марте 1992 г.. состоялось открытие украинского посольства в Бонне", - говорится в заявлении.

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"Сейчас, через 25 лет, понятно: Украина принадлежит к Европе не только в географическом смысле! Наши народы объединяют общие ценности. Украинцы каждый раз выражали свое стремление к демократии и правовому государству, свободе и хорошему управлению - часто с европейским флагом в руках. Наша общая цель - и в дальнейшем приближать интеграцию Украины в европейские и евроатлантические структуры", - сказано в нем.

В заявлении отмечается, что Германия уже оказала беспрецедентную поддержку Украине в реформах и намерена поддерживать ее и в дальнейшем.

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Главы МИД утверждают, что Соглашение об ассоциации и свободной торговле с Европейским Союзом является мощным двигателем для реформ и модернизации Украины.

"Принципиальное политическое решение принято, теперь уже скоро безвизовые путешествия в Европу станут вполне привычной вещью. Сотрудничество между Германией и Украиной усилилось также на экономическом, культурном и общественном уровнях", - отмечается в заявлении.

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В дальнейшим через сколько примерно,если мьі отстали от Европьі лет на 50ть
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Так я только за, как бы. Временами захватывающее зрелище, имхо.)
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"Принципиальное политическое решение принято, теперь уже скоро(одно из любимых изречений лицемерных лжецов и обманщиков,,,для олухов...скоро уже 25 лет как эти международные аферисты и кидалово ,играют на этой затасканной.замусоленной пластинке по ушам украинскому народу))) безвизовые путешествия..
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.хамство, вказує на любителів не тільки рідини до миття вікон...
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Свиная рулька, тушеная капуста и самогон- у нас с немцами общие исторические корни .
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Уж всяко стеклоочистителя под занюханный рукав.
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Стеклоочиститель пьют москальские троли. Украинцы пьют чистый как слеза самогончик.
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"Наша цель - коммунизм!" - было написано на фасаде артиллерийской академии...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Наша общая цель - и в дальнейшем приближать Украину к европейским и евроатлантическим структурам", - заявление глав МИД Украины и Германии
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