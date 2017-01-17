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 Миссия ОБСЕ зафиксировала 386 взрывов на Донбассе 16 января

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала 386 взрыва на Донбассе 16 января.

Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"СММ зафиксировала увеличение нарушений режима прекращения огня в Донецкой области между вечером 15 и 16 января, в том числе около 362 взрывов, по сравнению с 200 в течение последних 24 часов", - говорится в нем. В Луганской области миссия зафиксировала 24 взрыва.

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Отмечается, что доступ к участкам разведения сил и средств в Станице Луганской, Золотом и Петровском остается ограниченным.
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Рузьге мир он такой.....................дамбаские организмы захотели ватной жизни.................дебилы бля (с)
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усього 366? Тоді все нормально! Хвилюватися немає потреби,ситуація не загострюється "мінські домовленості" діють,обсє може спати спокійно!
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А яка роль цієї організації? Фіксувати к-ть обстрілів по ВСУ? І що воно дасть?
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надо же, а там на на Донбасе, вообще то война,... а обсе взрывы фиксирует, на удивление бесполезная организация
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