 Миссия ОБСЕ зафиксировала 386 взрывов на Донбассе 16 января

Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"СММ зафиксировала увеличение нарушений режима прекращения огня в Донецкой области между вечером 15 и 16 января, в том числе около 362 взрывов, по сравнению с 200 в течение последних 24 часов", - говорится в нем. В Луганской области миссия зафиксировала 24 взрыва.
Отмечается, что доступ к участкам разведения сил и средств в Станице Луганской, Золотом и Петровском остается ограниченным.
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