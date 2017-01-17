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Все про:запрет (1002) Польша (3577) СБУ (13005)

 СБУ запретила въезд в Украину мэру польского Перемышля Хоме

Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину мэру польского города Перемышль Роберту Хоме.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передает Цензор.НЕТ.

"Въезд запрещен за деятельность, которая вредит Украине", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наташе Королевой запретили въезд в Украину. ДОКУМЕНТ

Гитлянская также отметила, что данный запрет был введен еще летом 2016 года.




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Правильно,что бы знал говно,кому кланяться
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Як на мене - даремно це зробили.. Краще б Додона не пускали в Україну..
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Организация националистического марша, где один олень крикнул - смерть украинцам.
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І шо той Хома так проштрафився,невже любитель пукіна?
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обижал нашу диаспору в Перемышле - права ущимлял
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а хрен ли еще там объяснять?
Кто то разработайте стандартные ответы погранцам...типа:
"Я не уполномочен отвечать на Ваши вопросы в данных обстоятельствах!"
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Это правильно. Не нужно бояться отстаивать свою гордость и достоинство. Жаль, только сейчас доходит.
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І як тепер поїхати до Пшемисля,можуть віддубасити пани.
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Пани? То ми самі собі пани, дядьку. Прошу дуже, не плутайте...
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Козломордый,так и ходишь 2 дня из 3-х без штанов?
Или у тебя в эти дни боярышниковый отходняк?
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Хоме Бруту кремлевская ведьма села на загривок и приказала заупокойную прочитать. Поэтому и был очерчен круг, чтобы эта парочка в него не просочилась.
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А тепер нехай фсбу розповість чому клічаєв гуляв в київських ресторанах, а потім неспішно покинув Україну виїхавшу у паРашу?
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