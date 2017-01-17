 СБУ запретила въезд в Украину мэру польского Перемышля Хоме

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передает Цензор.НЕТ.
"Въезд запрещен за деятельность, которая вредит Украине", - сказала она.
Гитлянская также отметила, что данный запрет был введен еще летом 2016 года.
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Кто то разработайте стандартные ответы погранцам...типа:
"Я не уполномочен отвечать на Ваши вопросы в данных обстоятельствах!"
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Или у тебя в эти дни боярышниковый отходняк?
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