 "112 Украина" опубликовал антиукраинскую статью беглого пиарщика экс-министра МВД Захарченко Зубрицкого

Как сообщает Цензор.НЕТ, на сайте телеканала "112 Украина" опубликована статья беглого Виктора Зубрицкого, в которой он пытается доказать неправдивость информации, распространяемой разведкой Минобороны Украины, о жизни на оккупированных боевиками территориях. Обвиняя украинскую разведку во лжи, в частности Зубрицкий утверждает, что зарплаты и пенсии на территории "ДНР" и "ЛНР" выплачиваются вовремя, а качество продуктов в гуманитарных конвоях из России хорошее, так как "за счет них питаются бесплатно дети в школах, садиках и домах престарелых". Также он отрицает наличие на Донбассе российских военных.
Стоит напомнить, что Зубрицкого называли доверенным лицом, ключевым пиарщиком и медиа-менеджером беглого министра МВД Захарченко. Зубрицкий находится в розыске - по обвинению в причастности к разгону Майдана. Кроме этого, он был консультантом пропагандистского фильма "Бойня на Майдане" американского режиссера Хоффмана, главными героями которого были бойцы "Беркута". В 2016 году Зубрицкий попросил политического убежища в Бельгии в связи с "политическим давлением в Украине".
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Чортовий ахметівський,на якому і слова українською непочуєш,і це непорозуміння 112.
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Даже я её сейчас найду и почитаю, хотя и не хочу.
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чучше) коментить хз шо на цензоре!
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