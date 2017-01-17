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 "112 Украина" опубликовал антиукраинскую статью беглого пиарщика экс-министра МВД Захарченко Зубрицкого

Бывший креативный продюсер канала "112 Украина", пиарщик и медиа-менеджер беглого министра МВД Захарченко опубликовал на сайте "112 Украина" статью, в которой содержатся антиукраинские тезисы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на сайте телеканала "112 Украина" опубликована статья беглого Виктора Зубрицкого, в которой он пытается доказать неправдивость информации, распространяемой разведкой Минобороны Украины, о жизни на оккупированных боевиками территориях. Обвиняя украинскую разведку во лжи, в частности Зубрицкий утверждает, что зарплаты и пенсии на территории "ДНР" и "ЛНР" выплачиваются вовремя, а качество продуктов в гуманитарных конвоях из России хорошее, так как "за счет них питаются бесплатно дети в школах, садиках и домах престарелых". Также он отрицает наличие на Донбассе российских военных.

Стоит напомнить, что Зубрицкого называли доверенным лицом, ключевым пиарщиком и медиа-менеджером беглого министра МВД Захарченко. Зубрицкий находится в розыске - по обвинению в причастности к разгону Майдана. Кроме этого, он был консультантом пропагандистского фильма "Бойня на Майдане" американского режиссера Хоффмана, главными героями которого были бойцы "Беркута". В 2016 году Зубрицкий попросил политического убежища в Бельгии в связи с "политическим давлением в Украине".

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Чё удивляетесь? 112 принадлежит Захарченку, вот и выполняет приказы.
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Правда стала АНТИУКРАИНСКОЙ .... смутное время
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"Правда" от рыгов, разграбивших Украину и устроивших войну?
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Як так виходить,що сепараські канали в Україні,мають в назві слово "Україна".
Чортовий ахметівський,на якому і слова українською непочуєш,і це непорозуміння 112.
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А почему Бельгия ему дала политубежище? С кем Европа?
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у него там есть крыша, информация в инете гуляет... что он любовник большого чиновника в Бельгии по имени Жан. Геи гее спасают и ласкают. Да и Захарченко был замечен в гей клубах Германии и Венгрии
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А шо,так сложно пересчитать ему сикокоши?Просто сбу целуется в засос с фсб.
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Почему Бельгия,а не мордор.Составит компанию сноудэну.
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А зачем нацраде 112 трогать? Пущай работает. Ну ведет подрывную деятельнось-ну и хрен с ним. И с стб,интером,мураевским канальчиком,вестями и прочей дрянью. Команды то нет с Банковой.
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А тем временем Гадя заявила там же : "Как бы ни кричали и не рвали на себе вышиванки некоторые народные депутаты, сколько бы они ни кричали, что мы не сдадим. Они должны отказаться от Крыма.
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А этот 112 рад стараться ложь распространять. Уже многие даже в россии сознаются, что в ордло все держится на россйских военных, а 112 врет по привычке.
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Поймать зубрицкого и первым делом на кол !!(с)
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Прикольная реклама. Увеличит читаемость этой пропагандистской статейки раз в 50.
Даже я её сейчас найду и почитаю, хотя и не хочу.
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КОГДА ТЛЯ УЖЕ ЕМУ АНТИУКРАИНСКУЮ СТАТЬЮ НАПЕЧАТАЮТ ?
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от не нада смотреть тв и читать сов-газеты))
чучше) коментить хз шо на цензоре!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"112 Украина" опубликовал антиукраинскую статью беглого пиарщика экс-министра МВД Захарченко Зубрицкого
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