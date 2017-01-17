 На окончательное решение суда в Нидерландах о возврате "скифского золота" Украине уйдет около года, - Джапарова

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера вечером голландские адвокаты Украины получили сообщение о намерении крымских музеев обжаловать решение суда от 14.12.2016, которым артефакты 4 крымских музеев признаны собственностью государства Украина и должны быть возвращены в Киев.
Крымские музеи должны обжаловать решение окружного суда Амстердама до 16 мая с.г., то есть представить документ с изложением аргументов относительно своего несогласия, после чего Украина будет иметь до 6 недель на подачу своей позиции.
По дате следующего судебного заседания пока трудно что-то говорить. Кроме того, процесс апелляции предусматривает достаточно длительное время бюрократического (письменного) обмена позициями, обоснованиями сторон и т.п. Поэтому, рассчитывать на назначение даты заседания апелляционного суда можно разве что на вторую половину 2017 года и, соответственно, около года (с сегодняшнего дня) до объявления решения.
Все это время артефакты будут храниться в музее Аллард Пирсон", - сообщила чиновница.
Напомним, окружной суд Амстердама принял решение, согласно которому коллекцию золотых артефактов из Крыма, которые на момент оккупации полуострова Россией выставлялись в Нидерландах, нужно вернуть Украине, а не крымским музеям, в которых они изначально находились.
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