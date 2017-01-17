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 На окончательное решение суда в Нидерландах о возврате "скифского золота" Украине уйдет около года, - Джапарова

Окончательное решение суда в Нидерландах о возврате коллекции "скифского золота" Украине будет принято до февраля 2018 года.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера вечером голландские адвокаты Украины получили сообщение о намерении крымских музеев обжаловать решение суда от 14.12.2016, которым артефакты 4 крымских музеев признаны собственностью государства Украина и должны быть возвращены в Киев.

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Крымские музеи должны обжаловать решение окружного суда Амстердама до 16 мая с.г., то есть представить документ с изложением аргументов относительно своего несогласия, после чего Украина будет иметь до 6 недель на подачу своей позиции.

По дате следующего судебного заседания пока трудно что-то говорить. Кроме того, процесс апелляции предусматривает достаточно длительное время бюрократического (письменного) обмена позициями, обоснованиями сторон и т.п. Поэтому, рассчитывать на назначение даты заседания апелляционного суда можно разве что на вторую половину 2017 года и, соответственно, около года (с сегодняшнего дня) до объявления решения.

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Все это время артефакты будут храниться в музее Аллард Пирсон", - сообщила чиновница.

Напомним, окружной суд Амстердама принял решение, согласно которому коллекцию золотых артефактов из Крыма, которые на момент оккупации полуострова Россией выставлялись в Нидерландах, нужно вернуть Украине, а не крымским музеям, в которых они изначально находились.
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Аби повернули-ці скарби того варті. А імідж України вартий ще більшого.
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Не твое собачье дело. Золото будет в Украине в МУЗЕЕ. Дебил ягельный.
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Насколько я помню, скифское золото всегда хранилось в Лавре в музее драгоценностей. Золотая пектораль была найдена в Днепропетровской области. В чем проблема для судей? В Крыму вроде курганов с золотом не было. Или я ошибаюсь,
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І скільки ж Україна повинна буде заплатити через рік Голландії за зберігання цього золота???.......
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По сравнению со 100 миллионами, которые гидрант собирается получить от Швейцарии и "растворить в воде как сахар", дополнительные 100 тысяч, которые наверняка нужно будет заплатить из бюджета за ещё один год хранения - это сущие копейки.
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Хай то золото ще в тих Нідерландах полежить . Бо тут, в Україні , при рошені точно його вкрадуть , а там є шанс зберегти для майбутніх поколінь.
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Как раз к тому времени Крым должен подоспеть...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа окончательное решение суда в Нидерландах о возврате "скифского золота" Украине уйдет около года, - Джапарова
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