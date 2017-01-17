 Более высокие заработные платы украинцев и решение вопроса занятости являются приоритетами правительства, - Гройсман

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время общения с журналистами в Черниговском высшем профессиональном училище бытового обслуживания, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Кабмина.
"Наша задача - изыскать все резервы для того, чтобы наполнять государственный бюджет и отдавать средства людям. Конечно, инвестировать в качественные дороги, нашу энергонезависимость, многие другие сферы. Нам необходимо, чтобы мы обеспечили хоть на минимальном уровне нормальный доход к качественной жизни человека", - подчеркнул Гройсман.
С начала работы нового Кабинета Министров Украины правительство определило своим приоритетом возобновление экономического роста, напомнил премьер-министр. Вместе с тем он отметил, что правительство предпринимает шаги относительно повышения благосостояния украинских граждан.
Так, была вдвое повышена минимальная заработная плата, которая уже начинает выплачиваться по всей стране. Также были повышены заработные платы для ряда профессий, в частности - для украинских врачей и спасателей. Рост заработной платы учителей составил 50%. Средства на повышение заработных плат есть в реальном секторе экономики, подчеркнул Гройсман.
"Более высокие заработные платы украинцев - это для нас сегодня приоритет. Работа и более высокие заработные платы", - отметил премьер-министр.
В контексте развития экономики он привел пример преодоления правительством коррупции в нефтегазовом секторе, что позволило в течение 2016 года увеличить добычу украинского газа до около 100 млн кубометров газа.
В 2017 году, ожидается, объем добычи украинского газа увеличится на не менее чем 500 млн кубометров газа.
"Через 2-3-4-5 лет вы будете свидетелями положительных изменений в стране. Я вижу этот путь и считаю, что он является абсолютно реальным. Конечно, нам будут мешать извне и больше всего, вероятно, изнутри страны. Но дорогу осилит идущий. Я собираюсь идти к успеху Украины и украинских граждан. Когда люди почувствуют изменения в своей собственной жизни, тогда мы будем говорить, что мы достигли положительных изменений", - подчеркнул глава правительства.
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Сказка есть о рыбаке и рыбке, так вот Петя как тамошняя старуха на предпоследней стадии.
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Плоскомордыебля!
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на пользу большинства граждан, могут и должны проводить те, кто пользуется
доверием общества. Без этого - все блеф!
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Тільки це може врятувати країну!
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Бля...ну ладно этот дебил херню несёт, но в правительстве люди с экономическим образованием...
Лично у меня вывод один - ждём 1$ - 40 грн.
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http://afp.com.ua/avtotema/Avtorinok_Ukraini__lider_po_tempam_rosta_v_Evrope/
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Состояние авторынка и рынка недвижимости - маркеры для всего мира.
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Гройсман- те саме кричите.
А хто ж Вам потрібний? Тимошенко? Азаров?
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Ломоносов: "Если в одном месте прибудет, то в другом, обязательно,
убудет". Нельзя бороться с бедностью не затрагивая тех немногих в Украине,
которые не по заслугам присвоили себе большую часть национального богатства.
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При темпах нынешних реформ для выхода на уровень 90-х годов украинской экономике понадобится 40-45 лет.
Об этом сообщили в Институте экономики и прогнозирования НАНУ.
Отмечается, что при росте ВВП на 3% в год, уровня 1990-го года украинская экономика остигнет лишь в 2033 году, немногим быстрее это случится при росте 4% - в 2029 году.
И даже несмотря на прогнозируемый рост, Украина будет в числе отстающих стран, потому что темпы прироста ВВП страны гораздо ниже, чем в развитых странах, не говоря о развивающихся, где темпы экономического роста превышают 4%. Кроме того, при катастрофическом падении экономики в 2014-2015 гг., в Украине сложилась модель отстающего роста.
Отмечается, что даже если будет ориентация на сырьевую экономику, это не поможет стремительному росту, и даже 4% подъема не решат проблем. Чтобы добиться хоть каких-то результатов, Украине нужно показывать рост ВВП в 7-10% в год.
Вместе с этим, как отметил глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак, в 2017 году наша страна будет жить по «абсолютно нереалистичному» бюджету.
Также остается под вопросом, будет ли в таких условиях Международный валютный фонд продолжать сотрудничество с нашей страной.
http://news.finance.ua/ru/news/-/392783/dlya-vyhoda-na-uroven-90-h-godov-ukraine-ponadobitsya-45-let
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А это что такой новый анекдот?
Да сейчас идет поголовное сокращения, цены растут по часах, .... эх!
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