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Все про:зарплата (1627) Кабмин (9594) работа (374) Гройсман (1967)

 Более высокие заработные платы украинцев и решение вопроса занятости являются приоритетами правительства, - Гройсман

Правительство предпринимает шаги, направленные на возобновление экономического роста, что обеспечит позитивные изменения в стране через 2-5 лет.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время общения с журналистами в Черниговском высшем профессиональном училище бытового обслуживания, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Кабмина.

"Наша задача - изыскать все резервы для того, чтобы наполнять государственный бюджет и отдавать средства людям. Конечно, инвестировать в качественные дороги, нашу энергонезависимость, многие другие сферы. Нам необходимо, чтобы мы обеспечили хоть на минимальном уровне нормальный доход к качественной жизни человека", - подчеркнул Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Хочу заверить, вы будете в фокусе внимания правительства", - Гройсман вручил пожарную технику и оборудование подразделениям ГСЧС в Чернигове

С начала работы нового Кабинета Министров Украины правительство определило своим приоритетом возобновление экономического роста, напомнил премьер-министр. Вместе с тем он отметил, что правительство предпринимает шаги относительно повышения благосостояния украинских граждан.

Так, была вдвое повышена минимальная заработная плата, которая уже начинает выплачиваться по всей стране. Также были повышены заработные платы для ряда профессий, в частности - для украинских врачей и спасателей. Рост заработной платы учителей составил 50%. Средства на повышение заработных плат есть в реальном секторе экономики, подчеркнул Гройсман.

Смотрите также: Разговорами о повышении пенсионного возраста пытаются расшатать ситуацию и запугать людей, - Гройсман. ВИДЕО

"Более высокие заработные платы украинцев - это для нас сегодня приоритет. Работа и более высокие заработные платы", - отметил премьер-министр.

В контексте развития экономики он привел пример преодоления правительством коррупции в нефтегазовом секторе, что позволило в течение 2016 года увеличить добычу украинского газа до около 100 млн кубометров газа.

В 2017 году, ожидается, объем добычи украинского газа увеличится на не менее чем 500 млн кубометров газа.

"Через 2-3-4-5 лет вы будете свидетелями положительных изменений в стране. Я вижу этот путь и считаю, что он является абсолютно реальным. Конечно, нам будут мешать извне и больше всего, вероятно, изнутри страны. Но дорогу осилит идущий. Я собираюсь идти к успеху Украины и украинских граждан. Когда люди почувствуют изменения в своей собственной жизни, тогда мы будем говорить, что мы достигли положительных изменений", - подчеркнул глава правительства.

Смотрите также: "Мы разберемся", - премьер Гройсман обещает наказывать тех, кто не повысит минимальную зарплату до 3200 грн. ВИДЕО
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Эти мантры уже поднадоели, за 25 лет правления "людоцентристов".
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Та это понятно. Только назначать зарплаты указом Пети, Вовы или ещё какого-нибудь Васи - это бред! Так можно и мульён назначить.
Сказка есть о рыбаке и рыбке, так вот Петя как тамошняя старуха на предпоследней стадии.
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Желаю, чтобы следующий Президент назначил на всех предприятиях Пети (исключительно на них, чтобы Петю подчинённые любили) минимальную зарплату в эквиваленте 10 тыщ зелёных денег. Иии... как там сказал Гройсман: " Ничего! Будет получать чуть-чуть поменьше прибыли, зато люди будут жить в достатке!"
Плоскомордыебля!
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От і заплатиш зарплатню не в конверті. Для різноманітності.
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Преобразования
на пользу большинства граждан, могут и должны проводить те, кто пользуется
доверием общества. Без этого - все блеф!
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курс национальной валюты - это основной показатель экономики а все остальное популизм и вранье !
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Второе пришествие Христа в 2017 году......состоится с большей вероятностью , чем то , что является "приоритетами" правительства Гройсмана на этот год .
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"Более высокие заработные платы украинцев и решение вопроса занятости являются приоритетами правительства, - Гройсман" - кто бы там, что ни говорил, а Гройсман ведёт правильную, умную политику Вальцмана, на словах, он украинский патриот, а на практике мы видим геноцид пенсионеров и полное обнищание народа, да и если посмотреть на большинство наших пенсионеров, то они не вызывают никакой жалости, уважения и тем более симпатий, преимущественно совок, это самый большой и многочисленный тормоз для наших реформ, балласт, который надо сбросить, чтобы двигаться вперёд.
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Гойсман уже столько приоритетов заявил, что и не-приоритетов уже не осталось. Чтобы все упомнить - подарите ему склеротичку
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Мінімальну зарплатню потрібно негайно знизити! Як мінімум до 200 гривень! Як було при Тимошенко! І доллар стане по 4.50!
Тільки це може врятувати країну!
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РЫНОК И ТОЛЬКО РЫНОК устанавливает минимальную оплату труда а не указы долпоепов от ыканомики
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Тут плоскомордый Портников, который дипломированный филолог(3,14здобол), пытался тётке объяснить, что она своих работников оставляет без пенсии, не платя большую зарплату. Тётка ему - я магазин закрываю и идут все работники нах! А он ей - значит у Вас плохой бизнес, не можете выдержать конкуренции, ненужный. И вообще, Вы воруеете у государства, потому что Вы врёте, нет сейчас таких маленьких зарплат.
Бля...ну ладно этот дебил херню несёт, но в правительстве люди с экономическим образованием...
Лично у меня вывод один - ждём 1$ - 40 грн.
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Ну понемногу экономика оживает. Например, по продажам авто мы в 2016 установили рекорд в Европе.

http://afp.com.ua/avtotema/Avtorinok_Ukraini__lider_po_tempam_rosta_v_Evrope/
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Экономика это в первую очередь производство тех же автомобилей, а не их покупка.
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Расскажите это швейцарцам, норвежцам, австралийцам, жителям Дубаи какого-нибудь...

Состояние авторынка и рынка недвижимости - маркеры для всего мира.
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А я не сказал, что это плохо. Просто это второстепенный фактор. Например, народ понял, что роста гривны в ближайшее время не предвидится (скорее наоборот - всё будет только хуже) и решил, что нет смысла и дальше откладывать покупку. Как Вам такой вариант объяснения?
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Шановні добродії, а пам'ятаєте хто і як нам втюхав пана Гройсмана під виглядом рятівника країни? І хто посадив перед тим пана Гройсмана в крісло голови парламенту?
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Яценюк був- кричали ;хто завгодно, тільки не він!;
Гройсман- те саме кричите.
А хто ж Вам потрібний? Тимошенко? Азаров?
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Колоду час від часу треба міняти,а не тусувати замизкану брехливу колоду нескінченно)))
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Новые люди во власти - инженеры,слесаря,маляры,учителя,токари...люди из народа.Те,кто не повязан этой шоблой.Те,кто и есть НАРОД!
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Нельзя, нарушая законы экономики, изменить социальную ситуацию в стране. Нет никаких предпосылок сегодня, для этого. Тот путь, который избрал КМУ, убойный для малого и среднего бизнеса. Больше негде искать деньги для бюджета, кроме, как ободрать народ. Может налог на богатство в 60% назначить себе любимым, как это сделано в нормальных странах? Война у нас, да и народ поиздержался на неё, что не скажешь про вас, "патриотов".
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Зачем 60%, пусть заплатят со своих э.деклараций 18% ПДФО и 22% ЕСВ - также как и все граждане.
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А когда ввели налог на воздух .... Перечитываем Чипполино. Будущий сценарий написан давно. Просто министрам мамы его не читали
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"Через 2-3-4-5 лет вы будете свидетелями положительных изменений в стране. Это после того, как вы отсюда свалите? А, грося?
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Как говорил
Ломоносов: "Если в одном месте прибудет, то в другом, обязательно,
убудет". Нельзя бороться с бедностью не затрагивая тех немногих в Украине,
которые не по заслугам присвоили себе большую часть национального богатства.
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+130 тис. безробітних за півмісяця боротьби з безробіттям,круто борцуни борються ))))
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А цей щирий українець гройсман знає скільки коштує 1$?
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Пан Гройсман виявився банальним та бездарним популістом.. Працювати не може і не хоче, простіше все на "шатун" стрілки перевести..
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А що чекати від туповатого нахабного базаркома))))
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При темпах нынешних реформ для выхода на уровень 90-х годов украинской экономике понадобится 40-45 лет.
Об этом сообщили в Институте экономики и прогнозирования НАНУ.
Отмечается, что при росте ВВП на 3% в год, уровня 1990-го года украинская экономика остигнет лишь в 2033 году, немногим быстрее это случится при росте 4% - в 2029 году.

И даже несмотря на прогнозируемый рост, Украина будет в числе отстающих стран, потому что темпы прироста ВВП страны гораздо ниже, чем в развитых странах, не говоря о развивающихся, где темпы экономического роста превышают 4%. Кроме того, при катастрофическом падении экономики в 2014-2015 гг., в Украине сложилась модель отстающего роста.
Отмечается, что даже если будет ориентация на сырьевую экономику, это не поможет стремительному росту, и даже 4% подъема не решат проблем. Чтобы добиться хоть каких-то результатов, Украине нужно показывать рост ВВП в 7-10% в год.
Вместе с этим, как отметил глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак, в 2017 году наша страна будет жить по «абсолютно нереалистичному» бюджету.

Также остается под вопросом, будет ли в таких условиях Международный валютный фонд продолжать сотрудничество с нашей страной.
http://news.finance.ua/ru/news/-/392783/dlya-vyhoda-na-uroven-90-h-godov-ukraine-ponadobitsya-45-let
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Более высокие заработные платы украинцев и решение вопроса занятости являются приоритетами правительства, - Гройсман

А это что такой новый анекдот?
Да сейчас идет поголовное сокращения, цены растут по часах, .... эх!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБолее высокие заработные платы украинцев и решение вопроса занятости являются приоритетами правительства, - Гройсман
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