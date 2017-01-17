 В Раде опять не хватило голосов за включение в повестку дня законопроекта о спецконфискации

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", за соответствующее решение проголосовали 164 депутата при минимально необходимых 226.
Законопроектом предлагается предусмотреть, что взыскание необоснованных активов в доход государства до окончания уголовного производства осуществляется по решению суда по результатам рассмотрения искового заявления Генерального прокурора или его заместителя.
Взыскание может применяться к денежным средствам, ценным бумагам, платежным документам, банковским металлам и драгоценным камням, если их стоимость превышает 1 тыс. размеров минимальной заработной платы (сейчас - 1 600 000 гривен).
Предлагается установить, что взыскание необоснованных активов не является мерой юридической ответственности и применяется независимо от гарантированных законодательством их владельцу иммунитета или каких-либо других особенностей его правового статуса.
При этом законность происхождения активов должен доказывать ответчик, а не прокурор.
Указанные дела предлагается поручить рассматривать апелляционным судам в срок не более 3 месяцев.
Решение апелляционного суда может быть обжаловано в Высшем специализированном суде по рассмотрению гражданских и уголовных дел.
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народуворогам закон.
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Не парьтесь шоколадні - саме так все скоро й станеться - все вкрадеге шоколадним кодлом повернеться у власність народу України!
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правительство занимается какой то непонятной херней никому не нужной
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это просто напоминает очередную выдуманную проблему, или причину чтоб не бороться с коррупцией... "вот мы пытаемся принять закон по спецконфискации и все не получается"... а на фиг он вообще нужен то, а?
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Судя по всему многим из тех кто сейчас "играет" с Народом Украины в "бирюльки", судьба овоща - сказкой покажется!
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Одесская исти́рия @OdessaHistory 1 hpřed 1 hodinou
Прикольно, правда? #Саакашвили был для вас клоуном и пустозвоном? Ну так теперь всех нас в клоуны перевели. Превед реформам! #Одесса
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Когда хватит голосов, спецконфискация будет уже не нужна - воров у власти не осталось, значит
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