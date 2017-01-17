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 В Раде опять не хватило голосов за включение в повестку дня законопроекта о спецконфискации

Депутаты Верховной Рады Украины отказались включить в повестку дня сессии законопроект №5577 о введении возможности взыскания необоснованных активов граждан, подозреваемых в совершении преступлений, до приговора суда.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", за соответствующее решение проголосовали 164 депутата при минимально необходимых 226.

Законопроектом предлагается предусмотреть, что взыскание необоснованных активов в доход государства до окончания уголовного производства осуществляется по решению суда по результатам рассмотрения искового заявления Генерального прокурора или его заместителя.

Взыскание может применяться к денежным средствам, ценным бумагам, платежным документам, банковским металлам и драгоценным камням, если их стоимость превышает 1 тыс. размеров минимальной заработной платы (сейчас - 1 600 000 гривен).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Средства, украденные у украинцев, должны быть возвращены в госбюджет!", - Гройсман призвал Раду вернуться к закону о спецконфискации в начале января

Предлагается установить, что взыскание необоснованных активов не является мерой юридической ответственности и применяется независимо от гарантированных законодательством их владельцу иммунитета или каких-либо других особенностей его правового статуса.

При этом законность происхождения активов должен доказывать ответчик, а не прокурор.
Указанные дела предлагается поручить рассматривать апелляционным судам в срок не более 3 месяцев.

Решение апелляционного суда может быть обжаловано в Высшем специализированном суде по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если депутаты не примут закон о спецконфискации - это не станет катастрофой для бюджета-2017, - министр Рева
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Это коррумпированное ворье не хочет конфискацию голосовать,оно,сатанинское дерьмо,хочет голосовать себе повышение зарплаты. Пусть народ живет на 1300 пенсии,а оно хочуть десятки тысяч иметь и плевать ему на народ,хай дохнет с голоду при нынешних ценах.Ничего ,скоро бунт пенсионеров вам лапти сплетет.
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Та хто завгодно, людей дурити не треба красивими назвами...
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Во первых тормоз есть какалиция,это раз,а во вторых посмотри сколько голосов бпп дало,этот закон пашинского для его личной отмазки отворовства никого уже не интересует,наркофронт и то не все голосуют,но у тебя все как обычно,юля виновата
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Воналюб, не пиши мне, я не хочу общаться с петухами.
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А когда нужно назначить кума-алкаша генпрокурором ,кто против ?
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Там постоянно чего то не хватает,херней какой то занимаются.
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Хто ж , проти себе , буде голосувати ? ..))
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У 2017 році "спецконфіскують", дири в бюджеті закриють, а дальше що?
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Це якби вони проти себе проголосували , були би довбнями . А так, голосували раціонально , оберегли своє майно . Прогнозовано . Собі все - народу ворогам закон.
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З початку 2014 по сьогоднішній день цвіте і пахне , хоча запевняв що камікадзе , і мав би давно кінці відкинути .

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Ну раз незрозуміло , то слідкуй за пальцями . Куля в лоба ,коли йшов у прем"єрство , казав що готовий піти на жертву заради світлого майбутнього України , назвав свою команду камікадзе (дивись промову в Ютубі) і ринувся в невидимий бій , з якого вийшов мільярдером . Тобто своєю діяльністю довів , що камікадзе не значить мертвий , а забезпечений .
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"Распальцовки " мене взагалі не цікавлять.
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Так як такий закон прийняти - це ж можуть і фабрику "Карла Маркса" і завод "Лєнінська кузьня" конфіскувати і продати згодом....
Не парьтесь шоколадні - саме так все скоро й станеться - все вкрадеге шоколадним кодлом повернеться у власність народу України!
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Так может ,наконец , кто-нибудь выстрелит в ответ ?..
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С такой народной любовью, этому члену нф, пора просить политического убежища у раши.
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Воно бУде отстреливаться сначала бИде, а если не поможет, то пустит в ход бЕде, - так будет надёжней.
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Не доведуть , він клієнт іншої лікарні , психлікарні .

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Наверное уже сразу после безвиза проголосуют. Так что ждать уже не долго.
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Действуйте по закону... (не спец). В чем проблема?...
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А шо в коооліції голосів не хватило...а де всі ....коліціанти....
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Яка дієва та консолідована у нас коаліція..Чекаємо на істерію пана Бурбака..
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Просто закон как-то по-дебильному написан. Некоторые, оправданно, побаиваются, что за него могут сильно бить и, отнюдь не януковичи.
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Депутаты, слуги народы, валите на вечные каникулы, без вас стране спокойнее.
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Пинчукс с Ахмедкой облегченно выдохнули) Впрочем они те немногие, кто точно знал про голоса. Но спокойно спать накануне голосования все равно не могли))) Парадокс)))
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Если это правильная редакция то дайте список отсутствующих, нужно хотя бы в FB их дрочить каждый день по поводу отсутствия.
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А шо , отсутствие депутатов в ВР когда то было проблемой ? Пару профессиональных кнопкодавов ненашлось , тоже , вместе с Порошенко, поехали в Давос ?
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ахметке же нужно кармить кормильцев ,так что не скыглить атопутиннападёт
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Гуманитарка подорожала,Роттердам там,адвокаты ефремова и вообще - подайте,бедному, на двадцатый миллиардик...
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Не удивлен...себе за повышение зарплат суки единогласно проголосовали....
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какой то странный закон... как можно что то конфисковать без решения суда? и зачем? получите разрешение суда и конфискуйте себе сколько угодно.
правительство занимается какой то непонятной херней никому не нужной
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Текст не пробовали целиком прочесть? Может хватит уже сказок про "без решения суда"?
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я имел в виду "без приговора". какой то непонятный закон, суд чтоб одобрить конфискацию должен ведь признать человека виновным. иначе как суд может разрешить конфискацию?
это просто напоминает очередную выдуманную проблему, или причину чтоб не бороться с коррупцией... "вот мы пытаемся принять закон по спецконфискации и все не получается"... а на фиг он вообще нужен то, а?
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Это уже превращается в ритуал какой-то...
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Наступит момент ( и судя по росту цен на продукты) етот момент наступит скоро и "уважаемых депутатов ВР" начнут линчевать просто на улицах, я уже не говорю про "местных госслужащих на джипах".
Судя по всему многим из тех кто сейчас "играет" с Народом Украины в "бирюльки", судьба овоща - сказкой покажется!
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Тугодумыиз Рады никак не могут понять, что кубика Рубика с двумя гранями не бывает, также, как и в треугольнике, не бывает четырех углов.
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Одесская исти́рия ‏@OdessaHistory 1 hpřed 1 hodinou
Прикольно, правда? #Саакашвили был для вас клоуном и пустозвоном? Ну так теперь всех нас в клоуны перевели. Превед реформам! #Одесса
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Не дают Сене с кролячим хронтом дорваться до гос.корыта перед уходом из ВР!
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поэтому эти дегенераты сени ачкастого и предлагают , зная что за этот закон не проголосуют , надеясь что это прибавит балов им до нулячего рейтинга
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Финансировать это сборище из фонда спецконфискации - примут.
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Им так хочется конфисковывать, как мне их рожи видеть ежедневно. Есть нормальные законы, по которым в нормальной стране, уже бы давно это бабло пополнило бюджет, но они придумали такую забаву, по которой никакая конфискация власть имущих, что прошлых, что теперешних, невозможна. Ибо она не правомочна.
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Украина как демократическая страна в условиях беззакония воевать не может. Россия, как не демократическая страна может воевать только в условиях беззакония. Поэтому неявка депутатов парламента принять или отклонить проект закона есть военное преступление. В этом случаи власть просто была обязана вызвать комендантский взвод и для начала отправить прогульщиков на губу. Даже не офицерскую. Вспомнить свои обязанности и вспомнить строевую подготовку. На первый раз. На второй - на передовую.
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Вот мрази депутаты, всеми силами защищают коррупционеров, ушлепки
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Голодний бунт в верховній раді шо не стався....
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Было бы странно, если бы хватило...
Когда хватит голосов, спецконфискация будет уже не нужна - воров у власти не осталось, значит
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....но ижели предложить любителям пожить за народные и чужой счет депутатам поднять себе зарплату .проголосовав спецконфискацию.будеть единогласно принято и без сигнального над которым весь мир со смеху за животы берется...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Раде опять не хватило голосов за включение в повестку дня законопроекта о спецконфискации
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