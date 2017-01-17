 Прокуратура повторно арестовала бизнес-центр "Гулливер" по делу о банкротстве банка "Михайловский"

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
"Наложить запрет на отчуждение недвижимого имущества - торгово-офисного комплекса общей площадью 151805 кв м, расположенного по адресу пл. Спортивная, 1 а", - указано в постановлении.
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Сейчас соответствующие сведения внесены в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.
Напомним, прокуратурой города Киева по факту хищения денежных средств ПАО "Банк Михайловский" и доведения его до неплатежеспособности сообщено о подозрении двум бывшим руководителям указанного банка в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 218-1 (доведение банка до неплатежеспособности) УК Украины.
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или это только к гуливеру относится?
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