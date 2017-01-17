EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Политика Украины
  1261  11
Все про:арест (10073) банки (1444) банкротство (260) Киев (15828) прокуратура (2537)

 Прокуратура повторно арестовала бизнес-центр "Гулливер" по делу о банкротстве банка "Михайловский"

По ходатайству столичной прокуратуры в рамках производства по факту хищения средств ПАО "Банк Михайловский" и доведение его до неплатежеспособности судом наложен арест на торгово-офисный комплекс, расположенный на площади Спортивной в Киеве.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Наложить запрет на отчуждение недвижимого имущества - торгово-офисного комплекса общей площадью 151805 кв м, расположенного по адресу пл. Спортивная, 1 а", - указано в постановлении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Суд арестовал бизнес-центр "Гулливер" по делу о банкротстве банка "Михайловский". ДОКУМЕНТ

Сейчас соответствующие сведения внесены в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.

Напомним, прокуратурой города Киева по факту хищения денежных средств ПАО "Банк Михайловский" и доведения его до неплатежеспособности сообщено о подозрении двум бывшим руководителям указанного банка в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 218-1 (доведение банка до неплатежеспособности) УК Украины.

Также читайте: Бизнес-центр "Гулливер" продолжит работу после заявления Луценко об аресте


 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Умер Гулливер… и лилипуты тихо сказали «Еб@ть копать…»
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лакомый кусок - этот "Гулливер" ! Не дает покоя кому-то.Не слипнется нигде ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Стадо виізджає з хліву до людей - щоб пиивезти фото і похвалитись як люди живуть))) дебилізм???
 показать весь комментарий
Ответить
 
спустя время будет третий,четвертый и так до бесконечности
 показать весь комментарий
Ответить
 
какой арест самій страшный?!
или это только к гуливеру относится?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну, да! какой то жуткий вор и бандит решил отнять магазинчик у честного и чистого предпринимателя!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор-прокуратура не может никого и ничего АРЕСТОВАТЬ!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ЦЕНЗОР Прокуратура может многое, например, закрывать дела внезапных эпилептиков. Но арестовывать она не может.
 показать весь комментарий
Ответить
 
был гуливер станет рошен! но бизнес центром так и останется!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вероятно скоро можно будет увидеть на обертках конфет "Гуливер" вместо мужика в башмаках с резными пряжками, фотографию торгового центра.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрокуратура повторно арестовала бизнес-центр "Гулливер" по делу о банкротстве банка "Михайловский"
 Облако тегов
Антитеррористическая операция боевик взятка ВР Гройсман Давос Донбасс евромайдан Евросоюз задержание зарплата Кабмин Киев Климкин Крым МИД Нацполиция ОБСЕ ООН пенсионная реформа Порошенко преступность Россия СБУ суд США Трамп финансирование Франция Швейцария
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти