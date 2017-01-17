 "Последние полгода финансирование псевдоправительств в ОРДЛО продолжает сокращаться", - Тука объяснил, почему освобождение Донбасса может начаться уже в 2017-м

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Апостроф", об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.
"На основании анализа открытых источников информации можно было сделать вывод о том, что финансирование Россией боевиков подходит к концу. Любая война, и гибридная в том числе, требует больших финансовых ресурсов - ежедневные многомиллионные вливания. Из доклада министра финансов РФ накануне нового года становится ясно, что если России не удастся избавиться от действующих санкций, то в феврале закончится один из фондов (их там сейчас два: Фонд будущих поколений, а второй - Фонд национального благосостояния). И после этого они начнут "проедать" второй. При этом, если не ошибаюсь, в 2017 году начинаются выплаты по внешним долговым обязательствам России. Исходя из того, что РФ находится под санкциями, ожидать реструктуризации или каких-то перекредитований не следует", - пояснил он.
"Последние полгода финансирование псевдоправительств в ОРДЛО продолжает сокращаться с каждым месяцем. Об этом, не скрываясь, на своих Интернет-порталах пишут и сами боевики. Соответственно, такие сокращения будут и дальше. Конечно, будет социальная нестабильность в регионе, нарастать недовольство населения", - отметил чиновник.
"Можно говорить также о растущем количестве боестолкновений в среде тех, кто с оружием в руках. Радиоперехваты упрямо свидетельствуют о падении боевого духа, деморализации. И, по некоторым данным, которые мне передавали еще в октябре, в отдельных районах Луганской области уже до 75% людей, которые являются гражданами Украины и сражаются с оружием в руках против украинской армии, готовы добровольно сложить оружие. Однако они боятся ответственности за то, что они натворили", - рассказал Тука.
"Из этого можно сделать вывод, что осенью 2017 года может начаться освобождение Донбасса. По оценкам Генштаба, на это уйдет 3-4 месяца. Конечно, многое будет зависеть от России. В том, что регулярные части российской армии покинут территорию по приказу, сомнений нет. Другое дело, сколько понадобится времени для того, чтобы их вывести с территории Украины вместе с вооружением. За три года они натащили на Донбасс невероятное количество железа. И я сомневаюсь, что россияне согласятся оставлять его Украине. Либо они его будут уничтожать подрывами, либо, что наиболее вероятно, будут его эвакуировать назад в Россию. Сколько понадобится на это времени, не готов сейчас сказать", - заявил замминистра.
Напомним, ранее Георгий Тука заявил, что процесс освобождения оккупированных территорий Донбасса должен начаться осенью 2017 года, но для возвращения оккупированного Крыма понадобится гораздо больше времени.
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Политические новости, 15:54:19
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Все вы наверняка слышали про план Даллеса. Которого, как известно, не существует, но при этом он действует. Текст этого самого плана можно легко найти в сети. Больше всего этот текст популярен у людей, ностальгирующих по СССР, а также верующих в особую духовную миссию России.
В Донецке план Даллеса, разумеется, всегда будоражил умы местного населения. Я общался с дончанами, которые боролись с Даллесом, еще в 2011 году. Задолго до того, когда его план стал реализовываться на практике, информирует еizvestia.com.
Многие тогда смеялись и не верили, что план существует на самом деле. Признаюсь, что и я сам был среди таких наивных людей. Однако недавно мне в руки попали дополнения к плану Даллеса, а точнее - его секретный параграф, который посвящался именно Донбассу. До сих пор он еще не публиковался в сети. Но мои источники в СБУ помогли раздобыть этот документ.
Текст поистине шокирует. Оказывается, еще в 1960-х годах американцы уже разработали свой кровавый план по развалу Донбасса и уничтожению его жителей. План долго ждал своего часа. Пока США расправлялись с Россией, им было не до нас. Но вот в 2014 году час пробил.
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Текст плана:
«Поскольку у украинских националистов не хватит духу и сил по настоящему эффективно взяться за выдавливание русских из Украины, а европейцы будут всячески препятствовать им и защищать русское население, мы ударим с той стороны, откуда никто не будет ожидать удара - мы уничтожим русских силами самой России. И в первую очередь мы направим наш удар на Донбасс - на самый стойкий и непокорный регион Украины.
Мы бросим все, что имеем: все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей! Посеяв там хаос, мы незаметно подсунем жителям Донбасса свой план развала этого региона под видом борьбы за «русский мир» и объединение с Россией, а затем будем наблюдать как они сами своими руками станут воплощать его в жизнь. Мы внушим людям Донбасса, что украинское правительство издевается над ними и не дает им разговаривать на русском языке. Мы выдумаем самые невероятные, самые абсурдные и безумные истории о том, как Украина хочет уничтожить русских людей, и заставим жителей Донбасса поверить в это. Мы будем подстрекать дончан и луганчан к войне, чтобы они сами, своими руками посеяли смерть и разрушения, уничтожили свои дома и развалили свою промышленность. Мы сделаем так, чтобы жители Донецка и Луганска называли жителей Днепропетровска и Николаева фашистами и стреляли в них.
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Как? Мы найдем своих единомышленников, своих союзников в самом Донбассе, а также в России. И они станут изобретать и распространять для нас самую чудовищную ложь! Они посеют вражду и разрушения! Они будут поощрять мародерство и воровство! Но все это будет происходить под лозунгами патриотизма, любви к отечеству, православной вере и подвигам дедов, чтобы никто не догадался и не раскрыл наши планы. Самое большое надругательство над Донбассом мы произведем под флагами России и Советского союза, чтобы жители Донбасса до самого конца были убеждены, что делают все правильно. А когда они наконец поймут, что натворили и кто за этим стоит, будет уже поздно что-либо предпринимать.
В управлении Донбассом мы создадим хаос и неразбериху. Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать самому бесстыдному воровству, насилию и беспринципности. Мы превратим Донбасс в криминальную резервацию, где население будет низведено до положения бесправных рабов. Мы долго будем врать жителям Донбасса, что они строят новую и свободную страну под названием «Новороссия», а затем сделаем так, что между Луганском и Донецком будет пролегать граница, а дончане и луганчане станут жить в двух разных республиках. Мы разделим народ Донбасса и поставим во главе каждой из республик самого подлого, вороватого и тупого руководителя, который будет создавать для людей невыносимые условия жизни. Мы разрушим промышленность Донбасса, затопим шахты, остановим заводы. Так мы будем дискредитировать русский патриотизм и вызывать у людей отвращение к русскому миру. Мы превратим Донбасс в гадкую и нищую клоаку, из которой уедут миллионы людей. А оставшиеся будут работать за копейки и жить в постоянном страхе, потому что под лозунгами любви к России и борьбы с фашизмом у них будут отбирать машины, имущество и бизнес.
Лишь немногие, очень немногие будут догадываться или даже понимать, что происходит. Но таких людей мы будем уничтожать и сажать в подвалы. А тех, кого не сможем достать, поставим в беспомощное положение, найдем способ их оболгать и объявить предателями Донбасса и фашистами»
Нужно максимально распространить этот текст среди жителей Донбасса, чтобы они поняли, какая опасность им угрожает. Коварство американцев не знает границ. Граждане должны быть предупреждены!
По материалам Блог Дениса Казанского
Посещений: 2117
Читать полностью на http://news.eizvestia.com/news_politics/full/513-najden-plan-dallesa-po-donbassu-sensacionnyj-dokument-denis-kazanskij
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"1960-х годах американцы уже разработали свой кровавый план по развалу Донбасса и уничтожению его жителей. План долго ждал своего часа." Ну это ведь надо ж так!!. Развал Союза, который все самые высоколобые американские аналитики не могли предсказать еще в 1990 году, они пустили на самотек, а вот развалом Донбасса (а почему не Кузбасса) они занимались по полной.
"Коварство американцев не знает границ." -вот ключевая фраза этого бреда. Только почему-то наши границы нарушили именно "нековарная" Россия и она же, "нековарная", продолжает нас убивать. Это вероятно тоже запланировали США еще в 1917 году.
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Если процесс "пойдёт" с осени, в оптимистичном варианте мы выйдем на границу где-то к марту 2018г.
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-те, у кого руки в крови и осталось немного серого в-ва, будут линять оттуда за поребрик;
- те же, но полностью пропившие разум, останутся, и будут планомерно отлавливаться СБУ и нацгвардией (вы удивлялись, зачем её так вооружают ? ) и получать свои срока;
- остальная вата ничем не отличается от ваты, скажем, в Ивано-Франковске, или в Одессе, - будет, насупившись, пыхтеть на благо Родины!
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Ты уже устал, наверное, весь день постить всякую хрень...
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Покупая в Африке деньги остаются там.
Покупая у Лугандона сверх прибыль идет террористам и даже часть ФСБ.
1 Переплатив 10% купив в Африке нам это стоит на 10% дороже.
2 Переплатив 10% купив в Африке Лугандон лишается 100% прибыли...
3 Переплатив 10% купив в Африке Враг спонсирует терористов сам.
... Покупка угля у Лугандона = Статья 111 предательство.
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А ордло будут активно пытаться втюхать нам, шоб там сидели ихтамнеты, а может быть даже и в Раде, а мы их кормили, поили и восстановили за свой счет тот срач, что они учинили. Ну и разумеется, статус УБД и все льготы гиви и памятник покойной моторыле.
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