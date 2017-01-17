 "Украинские путчисты сами нарушили положения Будапештского протокола", - Лавров

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
На вопрос, где в Минских соглашениях и Будапештском меморандуме написано, что Россия должна защищать русскоязычных на Донбассе и Крыму, Лавров ответил: "Единственное, чего нет в Будапештском протоколе, это обязанности России или кого-либо еще соглашаться с результатами антиконституционного вооруженного государственного переворота.
С результатами переворота, авторы которого первой своей акцией провозгласили борьбу с русским языком и русскими в Крыму. Я цитировал Дмитрия Яроша, который сказал, что русские в Крыму должны быть изгнаны или уничтожены. С такими политическими изменениями в Украине под руководством такого рода деятелей, никто не обязался соглашаться".
Отметим, что на момент оккупации Крыма Ярош возглавлял общественное национально-освободительное движение "Правый сектор", которое не относилось к органам власти.
"Пойдя на подрыв договоренностей от 20 февраля 2014 года, будучи не в состоянии обеспечить формирование правительства национального единства под гарантии Франции, Польши и Германии, украинские путчисты сами грубейшим образом нарушили положения Будапештского протокола о необходимости свято уважать суверенитет и территориальную целостность украинского государства", - заявил Лавров.
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Генпрокурор Украины Юрий Луценко в своем фейсбуке опубликовал фотокопию документа о том, что экс-президент Украины Виктор Янукович просил ввести российские войска на Украину в 2014 году.
По его словам, копия была предоставлена секретариатом ООН через постоянное представительство Украины.
«Главная военная прокуратура получила... официальное письмо секретариата ООН с предоставлением украинской стороне заверенной официальной печатью ООН фотокопии заявления Януковича от 1 марта 2014 года с просьбой ввести войска России в Украину», - написал он.
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А саздавшемся положения полная заслуга парошенко каторый не обевил вайну и непрекратил все отнашения с рассией.
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омериканские дипломаты в Москве любят разъезжать по всей РАБссии на арендованных машинах,любуясь красотами и пейзажами нашей страны..
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Кстати, они торчат и крымскому хану пару копеек (дань за пару сотен лет с процентами, все по договору, мля).
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17.01.2017
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявил, что объединить ДНР и самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР) невозможно из-за минских соглашений. Об этом он сказал на пресс-конференции в Симферополе, передает «Интерфакс».
«Мы с Игорем Плотницким (глава ЛНР. - «Газета.Ru») подписали минские соглашения. Под этими соглашениями стоят две наши подписи как глав государств. На сегодняшний момент любое объединение потребует изменения минского формата, на что мы пойти не готовы», - отметил Захeрченко.
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Лучше, чем сам Лавров, и не охарактеризовать умственный потенциал российской власти...
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шедевр от говорящего папуса... мынистра РАБссии..,кажись в 2013 году
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17.01.2017
Дональд Трамп станет президентом с минимальным уровнем одобрения на начальном этапе президентства, сообщает CNN со ссылкой на недавно проведенные опросы.
Отмечается, что рейтинг Трампа составляет всего 40% за несколько дней до его инаугурации, в то время как рейтинг Барака Обамы перед вступлением в должность составлял 84% в 2009 году, Джорджа Буша - 61% в 2001 году и Билла Клинтона - 67% в 1992 году.
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Таак пацанва.у меня бомага от ДомКома Швондера и товарища Сралина.С сегоднящнего дня будете мне платить за "крышу",вот штемпсель.вот подпись ДомКома.
дилехтор ресторана : товарищ Шариков у нас уже есть крыша,товарищ Берия и НКВД.... ,
Шарикова что ветром сдуло из забегаловки..
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров не знает элементарных правил европейского этикета: такой неутешительный для себя вывод сделали многочисленные гости международных торжеств в Киркинесе по случаю 70-летия освобождения Норвегии от германских оккупантов.
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http://www.radiosvoboda.org/a/28099057.html
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https://www.youtube.com/watch?v=MypAbjfbgfs
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Пожалуйста,товарищ Шариков...
я считаю что надо кардинально и беспощадно истреблять врагов Сцуветской власти..,предлагаю Душить Душить и Душить воров в Законе...
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О том, считает ли Трамп "наших девушек с пониженной социальной ответственностью" "самыми лучшими в мире", знают только оперативники ФСБ, "переодетые в женщин".
Цитаты и комментарии
Лавров: "Дипломаты посольства США неоднократно были замечены участвующими в митингах российской оппозиции... в том числе и в переодетом виде... мужчины переодевались в женщин".
Ну, это Лавров, видимо, спутал американских дипломатов с переодетыми в штатское сотрудниками ФСБ, которых полным-полно на любой демонстрации.
Путин: "Трамп приехал и тут же побежал встречаться с московскими проститутками? Это взрослый человек и, кроме того, человек, многие годы занимавшийся организацией конкурсов красоты. Он общался с самыми красивыми женщинами мира. Я с трудом могу себе представить, что он побежал в отель встречаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью. Они, безусловно, самые лучшие в мире, но сомневаюсь, что Трамп клюнул на это" .
А что тут удивительного? Судя по этому признанию, Путин сравнивал проституток разных стран. Вот и Трамп решил сравнить. Но о результатах его "дегустации" знают только высшие российские руководители и оперативники ФСБ, "переодетые в женщин".
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