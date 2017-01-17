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 "Украинские путчисты сами нарушили положения Будапештского протокола", - Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил в нарушении Будапештского меморандума "украинских путчистов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

На вопрос, где в Минских соглашениях и Будапештском меморандуме написано, что Россия должна защищать русскоязычных на Донбассе и Крыму, Лавров ответил: "Единственное, чего нет в Будапештском протоколе, это обязанности России или кого-либо еще соглашаться с результатами антиконституционного вооруженного государственного переворота.

С результатами переворота, авторы которого первой своей акцией провозгласили борьбу с русским языком и русскими в Крыму. Я цитировал Дмитрия Яроша, который сказал, что русские в Крыму должны быть изгнаны или уничтожены. С такими политическими изменениями в Украине под руководством такого рода деятелей, никто не обязался соглашаться".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Москва ответит Евросоюзу за "визовый геноцид" населения Крыма, - МИД РФ

Отметим, что на момент оккупации Крыма Ярош возглавлял общественное национально-освободительное движение "Правый сектор", которое не относилось к органам власти.

"Пойдя на подрыв договоренностей от 20 февраля 2014 года, будучи не в состоянии обеспечить формирование правительства национального единства под гарантии Франции, Польши и Германии, украинские путчисты сами грубейшим образом нарушили положения Будапештского протокола о необходимости свято уважать суверенитет и территориальную целостность украинского государства", - заявил Лавров.

Читайте: Обязательством всех стран ЕС является мантра про аннексию и оккупацию - Лавров уверен, что Россию критикуют "по инструкции"



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ведь лошадь знает, что вся их госдура нелегетимна т.к. пришла к власти путем военного переворота, в Киеве по зданию парламента не стреляли из танков, ведь правда лавруша?
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Первый раз вижу, чтобы дипломат вместо конструктива так истерил. Шо там просиходит?
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Быдлота прям на глазах деградирует, скоро залезут на деревья и будут кидаться гавном.
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Думал его уже в овраге доели, а подковы сдали в приём металла на боярышник, ан нет ещё хрюкнул что-то. Живучий падла!
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Не пойдя на поводу у фсб, которое, прикрываясь законностью власти януковича, и какими-то гарантиями польши франции, преследовало лишь одну цель - распустить протестныое движение и на следующих выборах посредством фальсификаций привести своего кандидата и свое правительство, пришедшая власть, после заблаговременного побега януковича, оказавается нарушила будапешский меморандум!! И это утверждение лаврова - яркий пример лживой манипуляцией информацией с целью оправдать свое беззаконие - по абсолютно надуманным мотивам захватить крым и развязать при помощи вср дрг войну на Донбассе.
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ХУНТА В 1993 ГОДУ ЗАХВАТИЛА ВЛАСТЬ В РФ И РАССТРЕЛЯЛА ПАРЛАМЕНТ, конституционные выродки, по всем плачет виселица

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Киев получил от ООН документ с просьбой Януковича ввести войска России в 2014 году 17.01.2017 | 18:52

Генпрокурор Украины Юрий Луценко в своем фейсбуке опубликовал фотокопию документа о том, что экс-президент Украины Виктор Янукович просил ввести российские войска на Украину в 2014 году.
По его словам, копия была предоставлена секретариатом ООН через постоянное представительство Украины.
«Главная военная прокуратура получила... официальное письмо секретариата ООН с предоставлением украинской стороне заверенной официальной печатью ООН фотокопии заявления Януковича от 1 марта 2014 года с просьбой ввести войска России в Украину», - написал он.
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Бжезинский в годы моей молодости сказал (дословно) золотые слова: "С УКРАИНОЙ РОССИЯ - ИМПЕРИЯ, БЕЗ УКРАИНЫ - ТАК, ВТОРОРАЗРЯДНАЯ СТРАНА". Этим сказано все.
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Если исходить из логики лаврика, так кацапия уже сто лет путчиское образование. Верните Романовых на трон-узурпаторы
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каких Романовых ????... Рюрековичей верните, ведь, именно они, показали мордве как лопухами пользоваться ..... жаль ученики оказались неполноценными, до сих пор канализацией пользоватьца не научились
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Пока украина играет по правилам рассии она не кагда не выиграет.
А саздавшемся положения полная заслуга парошенко каторый не обевил вайну и непрекратил все отнашения с рассией.
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Как я понял старческий маразм лаврова уже зашкаливает -несет такой бред сывой кобылы что даже начинаеш удивляться как такого мудака путин еще держит на такой должности как глава МЗС раши .Этому козлу уже давно на покой надо вместе с чуркиным а он своим словесным поносом дальше продолжает позорить россию -он видать не знает поговорки -скажи кто у тебя босс тогда я скажу кто ты по этому козлу судят о народе раши-вроде бы говорит что грамотный а путается в таких простых вещах как мемурандум Будапештский и невозможность уже терпеть этой пропутинской подстилки януковича который решил народ украинский Х-ЙЛУ сдать а территорию сделать рашовской губернией а все из за того что у этого не когда не было своей Родины если почитать его биографию и его родственные связи и он хотел людям которые всю жизнь прожили в Украине диктовать как им жить и с кем дружить.К стати в этого хмыря лаврова тоже Родины как таковой нету и раша ему не Родина и поэтому и его дети окалачиваются за границей и поэтому ему тяжело понять украинца и поэтому и поносит словесно-вот просто интересно где эта гнида будет жить когда уйдет на пенсию но естественно не в раше бо он сам армянин по нацональности и раша для него чужда но зато сейчас еще пока имеет возможность гадить Украине.
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прикинь, а кацапы им ещё гордятца .... стадо малоумных кретинов
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есть теория инволюции, о том что обезьяны произошли от человека и, по-моему, она верна.
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из недавних перлов ЛаВруна..
омериканские дипломаты в Москве любят разъезжать по всей РАБссии на арендованных машинах,любуясь красотами и пейзажами нашей страны..
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Аж сам Ярош сказал...ну ничесе игого.А про поезда дружбы с правосековскими головорезами Лавруша не забыл упомянуть?
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кацапами на казластане руководят дебилы недоумки шизофреники
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не ну то шо он хромасомами обдилён, по роже видно и что ему место среди туземцев, просто по роже читаетца
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Хай не п...ят. Они не легитимны, т. к. в 1917 нарушили всякие там меморандумы, свергнув "законное правительство", которое в свою очередь так же нелигитимно, т.к. в результате поползновений сепаратизма устроило куликовскую битву, организовав государственный переворот против ихнего босса монгольского хана, и т.д., и т.п.... и бла-бла-бла.
Кстати, они торчат и крымскому хану пару копеек (дань за пару сотен лет с процентами, все по договору, мля).
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чем больше оно мычит тем больше стран понимают что парашкенция недоговороспособна
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капля нікотину вбиває коня, але цей кінь сьогодні явно щось інше курив
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Захарченко объяснил невозможность объединения ДНР и ЛНР
17.01.2017

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявил, что объединить ДНР и самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР) невозможно из-за минских соглашений. Об этом он сказал на пресс-конференции в Симферополе, передает «Интерфакс».
«Мы с Игорем Плотницким (глава ЛНР. - «Газета.Ru») подписали минские соглашения. Под этими соглашениями стоят две наши подписи как глав государств. На сегодняшний момент любое объединение потребует изменения минского формата, на что мы пойти не готовы», - отметил Захeрченко.
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гопота себя главой государства считает, надо же, как расширилось сознание, этого алканавта, под воздействием рузького спирта
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по данным финансовой полиции США с 2009 года и по сегодня Обамыч открыл 18 миллионов новых рабочих мест,получается что каждый месяц в Омерике находили работу 170 000 омериканцов.Это успех или провал Обамыча?
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Хорошо придумал, молодец! И думал-то всего ничего - 3 года!
Лучше, чем сам Лавров, и не охарактеризовать умственный потенциал российской власти...
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Очередное кремлевское растройство желудка...

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А посему наш МИД молчит? Почему этому лаврову нисего не отвечают? Ауууу МИД,ауууу Климкин!
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Каким боком лошадь к нашей стране и к ее территории, в свою гляди и выполняй что обещали, а не ищи причины
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Если Ярош действительно говорил такое, то он полный идиот.
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Это кажется говорил Хмара еще в далеких 90-х.Почему козломордые 20 лет молчали и только в 2014 году до них дошло что крысчанам грозит смертельна опасность от орд бендеровских берсерков?ХЗ
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А почему Цензор не отрицает этого? Он что согласен что Ярош такое говорил? Цензор как бы оправдывается, дескать он не представитель власти.
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Не пойму, что ты хочешь, то ли оправдать тупорылую лошадь? При чем тут оправдания цензора, ты на 11,80?
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Сразу после захвата Крыма он такого никак не мог сказать. Но Цензор ведет себя маразматически. И вы тоже не лучше нервная дамочка.
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я вам скажу когда дебильная кляча начинает еще и гоняться за своим по ее разумению красно-черным хвостом, который, как объяснили ей доброжелатели , приклеил ярош - душераздирающее зрелище.
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Украина пытается Украинизировать Украину не Конституционным способом...
шедевр от говорящего папуса... мынистра РАБссии..,кажись в 2013 году
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лавров еврей ,как и вся власть расии и Украины - и это радует !
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Опять эта дипломатическая лошадь пздит
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Заседание продолжается, господа присяжные заседатели

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Опрос: рейтинги Трампа находятся на рекордно низком уровне перед инаугурацией
17.01.2017
Дональд Трамп станет президентом с минимальным уровнем одобрения на начальном этапе президентства, сообщает CNN со ссылкой на недавно проведенные опросы.
Отмечается, что рейтинг Трампа составляет всего 40% за несколько дней до его инаугурации, в то время как рейтинг Барака Обамы перед вступлением в должность составлял 84% в 2009 году, Джорджа Буша - 61% в 2001 году и Билла Клинтона - 67% в 1992 году.
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Похоже, что Трампу светит импичмент уже в первый год президентства
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Все правильно сказал
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гей, холєро москальська, ти заблукав, це українській форум!
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Мордор... Ни тебе выборов, ни тебе легитимной власти... Представитель шайки самозванцев делает умозаключения...
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Шариков заходит в ресторан на Арбате.
Таак пацанва.у меня бомага от ДомКома Швондера и товарища Сралина.С сегоднящнего дня будете мне платить за "крышу",вот штемпсель.вот подпись ДомКома.
дилехтор ресторана : товарищ Шариков у нас уже есть крыша,товарищ Берия и НКВД.... ,
Шарикова что ветром сдуло из забегаловки..
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В РФ не работает ни один украинский телеканал, и это никого не волнует, - Ирина Геращенко Международное сообщество не высказывает обеспокоенности тем, что в России не работает ни один украинский телеканал.
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В мире ватных животных, еще нетакое можно услышать.
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Старая гэбняво-криминальная мулька: обвиняй жертву.
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Лавров опозорился, протянув руку королю Норвегии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров не знает элементарных правил европейского этикета: такой неутешительный для себя вывод сделали многочисленные гости международных торжеств в Киркинесе по случаю 70-летия освобождения Норвегии от германских оккупантов.

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«Мовний закон» Ківалова-Колесніченка. Троянські коні Кремля
http://www.radiosvoboda.org/a/28099057.html
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Лавров: "ДЕБИЛЫ Б ЛЯДЬ" (ПОДРОБНО И ВНЯТНО). Сергей Лавров ругается матом матерится 11.08.2015
https://www.youtube.com/watch?v=MypAbjfbgfs
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Вот бросил есаул коня,а лучше бы пристрелил.😀
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Так вот в чем причина, по словам Лаврова это не Россия напала на Украину, а Украина напала на Украину.
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Москва.Перестройка.в Товарищеский Суд поступила телега,мол "несуны" на заводах и фабриках Мацковии наносят ущерб Перестройке и планам партии по могуществу ссср в целом.какие будут мнения товарыстчи?
Пожалуйста,товарищ Шариков...
я считаю что надо кардинально и беспощадно истреблять врагов Сцуветской власти..,предлагаю Душить Душить и Душить воров в Законе...
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Переодетые дипломаты США участвовали в акциях российской оппозиции, - Лавров

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Цитаты и комментарии.Игорь Эйдман: Считает ли Трамп "наших девушек с пониженной социальной ответственностью" "лучшими в мире"?

О том, считает ли Трамп "наших девушек с пониженной социальной ответственностью" "самыми лучшими в мире", знают только оперативники ФСБ, "переодетые в женщин".
Цитаты и комментарии
Лавров: "Дипломаты посольства США неоднократно были замечены участвующими в митингах российской оппозиции... в том числе и в переодетом виде... мужчины переодевались в женщин".
Ну, это Лавров, видимо, спутал американских дипломатов с переодетыми в штатское сотрудниками ФСБ, которых полным-полно на любой демонстрации.
Путин: "Трамп приехал и тут же побежал встречаться с московскими проститутками? Это взрослый человек и, кроме того, человек, многие годы занимавшийся организацией конкурсов красоты. Он общался с самыми красивыми женщинами мира. Я с трудом могу себе представить, что он побежал в отель встречаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью. Они, безусловно, самые лучшие в мире, но сомневаюсь, что Трамп клюнул на это" .
А что тут удивительного? Судя по этому признанию, Путин сравнивал проституток разных стран. Вот и Трамп решил сравнить. Но о результатах его "дегустации" знают только высшие российские руководители и оперативники ФСБ, "переодетые в женщин".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Украинские путчисты сами нарушили положения Будапештского протокола", - Лавров
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