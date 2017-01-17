 "Убедительных доказательств, что выстрелы сделали наши подзащитные, мы не получили", - адвокаты "беркутовцев" об убийстве Устыма Голоднюка

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Адвокаты подсудимых сказали: "Убедительных доказательств, что выстрелы сделали наши подзащитные, мы не получили. Нужно проводить следственный эксперимент, проводить его так, как прописано в процессуальной части Уголовного кодекса, делать муляж, чтобы выяснить истину. Там шел бой со всех сторон, стреляли не только с одной стороны. И мы предоставим этому доказательства".
Взял слово и один из подсудимых Олег Янишевский. Он попросил показать видео, если оно есть, сделанное из здания Национального банка, а также учитывать, что были раненые и погибшие со стороны силовиков: "18-го февраля я находился на очень безопасном расстоянии вместе со своим другом. И его насквозь прошила пуля".
Прокурор спросил Владимира Голоднюка, как он считает, можно ли изменить меру пресечения для подсудимых. Отец Устыма ответил так: "На видео мы видели, что никто из погибших рядом с моим сыном не был вооружен. Их просто расстреляли. Поэтому очевидно, что подозреваемых в этом нужно держать под арестом".
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1. было некое число спрятанных на крышах и т. д. снайперов. Допустим их 10 чел. Предположим, все они стреляли на поражение, кто-то убыл 5-терых, кто-то промахнулся не убив не одного. Кто-то кого-то лишь ранил.
2. Были вооруженные "Беркутовцы" допустим 100 чел. из них 50 стреляли на поражение, то-же самое.... кто-то убил/ранил пятерых кто-то одного. другие 20 чел не стреляли, 30 стреляли но не убили.
3. Оружие выдали и "титушекам" ситуация аналогична вышеописанному
Вопрос; Как по Вашему установить, что вот этот конкретный снайпер или беркутовец или кто-то другой убил конкретного майдановца? Как доказать, что конкретный гражданин "А" убил конкретного гражданина "Б" при этом не ранил а убил, поскольку это уже другая статья,ККУ как отличить его от тех, кто просто стрельнул в направление майдановцев но не попал - поскольку это снова другая статья, или от того кто просто бегал с оружием туда-сюда но ему не пришлось стрелять.? И при всем этом все происходило одновременно. И в добавок как опознать всех участников в лицо когда нет такой возможности. И почти все убийцы которые знали что у них руки в крови в первые же дни сбежали в рассею или Крым. Ваше мнение....заниматься фальсификацией и вешать, фабриковать убийства на кого нибудь лишь бы отчитаться? Или как...?
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а что там на донбасе делает армия - чьёт его знает ..
Печёрский суд..2033 год..
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