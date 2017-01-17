EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Политика Украины
  581  9
Материалы по теме:
Все про:Беркут (10310) майдан (4322) Виолетта Киртока (68)

 "Убедительных доказательств, что выстрелы сделали наши подзащитные, мы не получили", - адвокаты "беркутовцев" об убийстве Устыма Голоднюка

Святошинский суд г. Киева сегодня закончил рассматривать эпизод дела, связанный с гибелью Устыма Голоднюка 20 февраля на Институтской улице.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Адвокаты подсудимых сказали: "Убедительных доказательств, что выстрелы сделали наши подзащитные, мы не получили. Нужно проводить следственный эксперимент, проводить его так, как прописано в процессуальной части Уголовного кодекса, делать муляж, чтобы выяснить истину. Там шел бой со всех сторон, стреляли не только с одной стороны. И мы предоставим этому доказательства".

Смотрите также: Отверстие в каске погибшего "майдановца" Голоднюка на суде признали входным (дополнено). ФОТО

Взял слово и один из подсудимых Олег Янишевский. Он попросил показать видео, если оно есть, сделанное из здания Национального банка, а также учитывать, что были раненые и погибшие со стороны силовиков: "18-го февраля я находился на очень безопасном расстоянии вместе со своим другом. И его насквозь прошила пуля".

Прокурор спросил Владимира Голоднюка, как он считает, можно ли изменить меру пресечения для подсудимых. Отец Устыма ответил так: "На видео мы видели, что никто из погибших рядом с моим сыном не был вооружен. Их просто расстреляли. Поэтому очевидно, что подозреваемых в этом нужно держать под арестом".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": С трехчасовой задержкой началось судебное заседание, в ходе которого отец убитого на Майдане Устыма Голоднюка свидетельствует о смерти сына. ФОТО
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
руснявые фетишисты стреляли в обе стороны...
 показать весь комментарий
Ответить
 
и не получат - если бы это гнилье, которое воспользовалось Майданом и пришло к власти, хотело кого то наказать за преступления на майдане - давно уже и доказательства были и суд и приговор. Когда им надо было, они корбана вместе с капельницей в суд приволокли, гуманисты, мля.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
жовтоблакитний. Не кто не против что бы найти и осудить убийц. Позвольте спросить... как по Вашему найти конкретных убийц исходя из той ситуации в которой все происходило.

1. было некое число спрятанных на крышах и т. д. снайперов. Допустим их 10 чел. Предположим, все они стреляли на поражение, кто-то убыл 5-терых, кто-то промахнулся не убив не одного. Кто-то кого-то лишь ранил.
2. Были вооруженные "Беркутовцы" допустим 100 чел. из них 50 стреляли на поражение, то-же самое.... кто-то убил/ранил пятерых кто-то одного. другие 20 чел не стреляли, 30 стреляли но не убили.
3. Оружие выдали и "титушекам" ситуация аналогична вышеописанному
Вопрос; Как по Вашему установить, что вот этот конкретный снайпер или беркутовец или кто-то другой убил конкретного майдановца? Как доказать, что конкретный гражданин "А" убил конкретного гражданина "Б" при этом не ранил а убил, поскольку это уже другая статья,ККУ как отличить его от тех, кто просто стрельнул в направление майдановцев но не попал - поскольку это снова другая статья, или от того кто просто бегал с оружием туда-сюда но ему не пришлось стрелять.? И при всем этом все происходило одновременно. И в добавок как опознать всех участников в лицо когда нет такой возможности. И почти все убийцы которые знали что у них руки в крови в первые же дни сбежали в рассею или Крым. Ваше мнение....заниматься фальсификацией и вешать, фабриковать убийства на кого нибудь лишь бы отчитаться? Или как...?
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну, так не надо вообще никого судить и ничего расследовать - всех оправдать и выписать премию за работу в экстремальных условиях. Если нихера не хотеть сделать - оно не сделается.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Возможно, это не они стреляли. Но если это так, пусть скажут, кто стрелял - очевидно, они прекрасно знают, кто это был. А если они отказываются давать показания, это делает их соучасниками преступления, и совершенно неважно, кто конкретно нажимал на спусковой крючок.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
посмотрите списки беркутни которых дыровцы хотят обменять, вот вам и те кто стрелял.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Этот вопрос еще в 14-м подымался. Рожи в масках, каски не нумерованы. Круговая порука. Помните после студентов прокурор сказал - "мы не можем найти избивавших, так как не можем их опознать". Оружие выдавалось без подотчета. Начальство покрывает. Я давно предлагал - или пойти на сделку с 1-3, которые всех сдадут, или яйца в тиски. Но думаю этим на скамье что то пообещали за молчание. Срок по Надиному закону скосят + печенюшки семье.
 показать весь комментарий
Ответить
 
мурло рассуждает об убедительных доказательствах , а Небесная сотня, это как ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
и майдана небыло и беркута небыло и погибших небыло ..
а что там на донбасе делает армия - чьёт его знает ..
Печёрский суд..2033 год..
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Убедительных доказательств, что выстрелы сделали наши подзащитные, мы не получили", - адвокаты "беркутовцев" об убийстве Устыма Голоднюка
 Облако тегов
Антитеррористическая операция боевик взятка ВР Гройсман Давос Донбасс евромайдан Евросоюз задержание зарплата Кабмин Киев Климкин Крым МИД Нацполиция ООН пенсионная реформа Порошенко преступность Россия СБУ смерть суд США Трамп финансирование Франция Швейцария
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти