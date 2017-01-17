EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Политика Украины
  239  10
Все про:Порошенко (10405) Швейцария (259) Янукович (32030)

 Украина и Швейцария договорились ускорить совместные шаги по расследованию преступлений режима Януковича и возвращению замороженных активов, - Порошенко

Во время встречи Президента Петра Порошенко с Президентом Швейцарии Дорис Лойтхард была достигнута договоренность об ускорении совместных шагов по расследованию преступлений предыдущей украинской власти и возвращении замороженных активов, которые сейчас находятся в швейцарских банках.

Об этом глава Украинского государства сообщил журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента.

"Мы договорились ускорить совместные шаги по расследованию преступлений предыдущей власти и тех замороженных активов, которые сейчас находятся в швейцарских банках. Мы определили четкие графики и координацию сотрудничества министерств юстиции, генеральных прокуратур, которые должны быстрее привести к соответствующему результату и возвращению этих денег в Украину", - сообщил Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд арестовал жилой дом, квартиру, 2 гаража и корабль Януковича

Глава государства добавил, что во время встречи Президент Швейцарии отметила, что эти деньги нужны Украине для поддержки реформ.

швейцария
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Завтра про это никто и не вспомнит,уже это слышали в прошлый визит
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гарна новина-Швейцарі знається на "всіляких" грошах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Украина и Швейцария договорились ускорить совместные шаги по расследованию преступлений режима Януковича и возвращению замороженных активов, - Порошенко" - какими глазами смотрят на Янушенко на Западе, и с какими глазами, после е-деклараций смотрит, наш, компрадорский през, не согласен с Саакашвили, что повесил ярлык на нашу власть - барыги, барыга - это слишком мелко, скорее предыдущего преза, зэка, можно назвать барыгой, но Шоколад больше похож на акулу, оказывается, что знание иностранных языков, интеллект не дают никакой гарантии порядочности, сейчас уже видно, тупой зэк, меньшее зло, чем хитрый краснобай.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я оце думаю: І накуя Україні скільки буде потрібно грошей!? Куди їх дівати держава буде! Це вже завтра почнуть надходити гроші з заморожених активів "злочинного режиму Януковича", а через рік-півтора почнуть надходити гроші з заморожених активів "злочинного режиму Порошенка"! Ну, плять, і заживе наша держава!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хто ще щось не розуміє про теперішню владу?Здається,все так складно...А на ділі,все дуже просто.Майданом,і всіма нами,хто думав,що здійснив чергову революцію,вчергове підтерлися ті,хто стояв на буремній сцені,а потім видряпався на український владний олімп.Де знову опинився народ? Так, в тому самому, негарно смердячому місці.А чому? А тому,що дурні,та бідні.Тому,що замість (тут напишу пом,якше) відсторонити отих самих активних,хто "очолив" народний гнів,знову вибрали їх уже цілком законно в поводирі України.Представників народу відтіснили вовки з тієї ж самої зграї,тільки кольором трошки інакші.Повилазили,як глисти на світ,якісь темні фігури від олігархії,про які ніхто ніколи не чув,позаймали посади і продовжують "справи" поперєдніків,тільки ще більш зухвало і завзято.Що відбувається?А хрін його зараз розбере в цьому бардаку! Тільки мабуть не мені одному здається,що не так себе повинно поводити керівництво воюючої країни,не так повинно поводити себе більша частина населення,а не тільки та її частина,якої ця війна торкнулася.Не так повинні відбуватися реформи...Про що це я? Які в біса реформи,коли грабіж країни продовжується?Коротше кажучи,все більше схоже на правду,що стався банальний переворот.Ті що зараз керують,цинічно скористалися ситуацією,коли Хряк-дурко розвернув Євроінтеграцію,а в результаті відлупцювали нещасних студентів,і пішло поїхало...В результаті маємо безліч запитань без відповідей,як то "Хто розстріляв Небесну сотню і звідки?" "Гвинтівки Пашинського? "Чому дали втекти вім злочинцям?","Чому не розслідувані злочини проти учасників Майдану? "Чому не покарані загони тітушок і їх замовники?" і ще безліч "чому?" А тому,що зло залишилось непокаране.Мало того,воно нікуди не ділося,воно у нас перед очима,воно серед нас.Воно нами править. І всім- тихо!!! Бо хуйло нападе!!!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина и Швейцария договорились ускорить совместные шаги по расследованию преступлений режима Януковича и возвращению замороженных активов, - Порошенко
 Облако тегов
Антитеррористическая операция боевик взятка ВР Гройсман Давос Донбасс евромайдан Евросоюз задержание зарплата Кабмин Киев Климкин Крым МИД Нацполиция ОБСЕ ООН пенсионная реформа Порошенко преступность Россия СБУ суд США Трамп финансирование Франция Швейцария
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти