 Украина и Швейцария договорились ускорить совместные шаги по расследованию преступлений режима Януковича и возвращению замороженных активов, - Порошенко

Об этом глава Украинского государства сообщил журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента.
"Мы договорились ускорить совместные шаги по расследованию преступлений предыдущей власти и тех замороженных активов, которые сейчас находятся в швейцарских банках. Мы определили четкие графики и координацию сотрудничества министерств юстиции, генеральных прокуратур, которые должны быстрее привести к соответствующему результату и возвращению этих денег в Украину", - сообщил Порошенко.
Глава государства добавил, что во время встречи Президент Швейцарии отметила, что эти деньги нужны Украине для поддержки реформ.
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