EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Политика Украины
  1602  67
Все про:Европа (947) рост (69) Швейцария (259) развитие (46) Климпуш-Цинцадзе (98)

 Сегодня Украина является "точкой роста" с наибольшим потенциалом в Восточной Европе, - Климпуш-Цинцадзе

17 января в Цюрихе состоялся украинско-швейцарский бизнес-форум "Украина: интеллектуальный центр и житница мира", организованный Посольством Швейцарии в Украине, Объединенной торговой палатой Швейцария-СНГ/Грузия, Украина при содействии Посольства Украины в Швейцарии.

В мероприятии приняли участие более 50 ведущих представителей швейцарского бизнеса, которые заинтересованы в развитии украинско-швейцарского экономического сотрудничества, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Кабмина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Климпуш-Цинцадзе отменила визит в Давос (обновлено)

В своем выступлении на открытии форума вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что за этот относительно небольшой промежуток времени нашим странам удалось построить дружественные, взаимовыгодные отношения, свободные от проблем, которые их препятствуют. Общий высокий уровень украинско-швейцарских политических отношений дает все основания для того, чтобы сконцентрировать более серьезные усилия на углублении экономического сотрудничества.

В этом плане чрезвычайно важными являются встречи президентов наших стран в Давосе. Высокая оценка достигнутого уровня сотрудничества и подтверждение намерения интенсифицировать двусторонние отношения, в частности, в инвестиционной сфере, создали прочный политический фундамент для дальнейшего развития экономического взаимодействия.

Также читайте: Россия "пробудила" НАТО, - вице-премьер Климпуш-Цинцадзе

"Я верю, что свободное движение инвестиций между Украиной и Швейцарией в сочетании со свободной торговлей могут стать катализатором экономического роста даже на фоне существующих сложностей. Сегодня Украина является "точкой роста" с наибольшим потенциалом в Восточной Европе", - сказала вице-премьер-министр.

Иванна Климпуш-Цинцадзе еще раз подтвердила неизменность курса высшего политического руководства Украины на продолжение коренных социально-экономических реформ. В частности, это установление макроэкономической стабильности, преодоление коррупции, дерегуляция и создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Украине. Это твердая линия, и она набирает необходимую динамику. Именно она вселяет в нас надежду и дает основания для дальнейшего позитивного прогноза.

Также читайте: "Российский вариант прагматизма не предусматривает независимую Украину", - Климпуш-Цинцадзе

Вице-премьер-министр отметила приоритетные направления сотрудничества между нашими странами. Это, прежде всего, сельское хозяйство и переработка сельскохозяйственной продукции, энергетическая отрасль, инфраструктурные проекты, машино- и приборостроение, химическая и фармацевтическая промышленность, банковская и страховая сферы. Большие возможности для сотрудничества существуют в сфере IT-технологий и научной отрасли.

С докладом на бизнес-форуме выступил Посол Швейцарии в Украине Г. Шойрер, а также заместитель директора Офиса по привлечению и поддержке инвестиций при Кабинете Министров Украины П. Матяшек.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Нехай швейцарці це підтвердять. Інвестиціями.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Це якщо посадити порошенка разом з бандою БПП, турчинова, яценюка з аваковим, всю банду НФ, а також пересаджати всю колишню партію регіонів і всіх олігархів, ось тоді можливо Україна рване вгору. Чим скорше почнемо саджати, тим скорше будуть прибутки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я конечно извиняюсь, но кто-то знает, что курит эта Климпуш-Цинцадзе или что колет, что ей такое привиделось, это точно не марихуана и не кокаин, что-то похлеще!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Может не так ляшко и не прав, назвавший ее дауном ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Может она хотела сказать "точкой, откуда начинается прямая кишка"? Может она еще швейцарам расскажет о нашей средней зарплате и пенсии, о дорогах, о наших автомобилях, о тарифах и ценах а привязке к зарплатам и пенсиям, о преступности, о коррупции, сравнит сколькими предприятиями владеет президент Швейцарии и сколькими наш, сколько у президента Швейцарии денег и сколько у президента одной из самых бедных стран мира - Украины, продолжительности жизни, уровне смертности, уровне медицины и о том, что она у нас стала практически платной вопреки Конституции и т.д.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Украины все воруют у всех,в таких условиях никакого роста не может быть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кто ж тебя похвалит, если сам себя не похвалишь... С такой-то властью?...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Иванна Климпуш-Цинцадзе еще раз подтвердила неизменность курса высшего политического руководства Украины на продолжение коренных социально-экономических реформ. Источник:http://censor.net.ua/n423689"
тяжело шо-то добавить к этой лапше!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Курс на грабёж народа и уничтожение государства будет продолжен"! - член БПП.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Який нах потенціал у найбіднішій країні Європи?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не скажите! Миллионеров и миллиардеров у нас гораздо больше чем у всех...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Можна ще землю роздерибанити... ну і стадо зомбаків як дешевий придаток до неї.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Альтырнативы шикаладу - нэт! Построил свой бызнэс - построит и Украину!"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нет, она не слепая, это у них установка такая - пускай пыль в глаза, может часть лохов и схавает...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Оно и видно. валят гривну. нищету плодят. на все готов человек лишь бы с голодухи не помереть. Кто к вам бля.. поедет? какие инвестиции?о чем вы шепчете гАспада? не воруйте и все наладится это не к тебе женщина с двойной фамилией. просто ты передай им всем.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не скажу за все отрасли. вчера подписал важный контракт с новым заказчиком. фирма большого масштаба занимается лесозаготовкой и лесопереработкой. работает на экспорт в основном. так вот со слов генерального с осени помаленьку в этом направлении (работа с пиломатериалами а не лесозаготовка) начали заходить иностранцы. турки, чехи, немцы. строят комплексы под ключ. работают наши. владелец - за границей. товар идет туда (именно товар). С Удивлением узнал что огромным спросом пользуются наши мольберты. В месяц три-четыре фуры мольбертов из бука, дуба уходят в ЕС
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну да) насчет этого "покращення" уже и расследования имеются
https://strana.ua/articles/analysis/44495-transh-cenoj-ukrainskogo-lesa.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У нас мольберты уже десятилетиями вывозят , но это не такой крупный рынок .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так как раз в вашем районе одно из производств этой фирмы и находится. у них много чего. я от объемов прихренел вчера... не думал что у нас такие предприятия есть. в смысле с центром не в Киеве.

ну за что купил за то продал. кроме мольбертов они еще делают спецтару. Это когда иностранцам нужны допустим ящики размером 3х2х5 метров с идеальной внутренней поверхностью и отсутствием щелей (ну размеры для примера но огромные). или спецподдоны под оборудование не плоские а фигурные
 показать весь комментарий
Ответить
 
strana.ua Давай сразу на Звезду , там хоть про негров на БТР пишут .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А чем тебе страна юа не нравится? А, ну конечно же - прокрёмлевский сайт, фсб финансирует..Ну раз против власти, то значит так и есть, ты невероятно догадлив)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Оживаем потихоньку. Ну, те, кто работает, а не комменты на диване строчит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Результаты запрета экспорта древесины?
А сколько зрады было....
 показать весь комментарий
Ответить
 
да им плевать на запрет. он их не касается. по той простой причине что они никогда не гнали лес за границу. только изделия
 показать весь комментарий
Ответить
 
Их, может, и не касается, но косвенно мог привести к увеличению заказов.
Меньше сырья в Европу -> меньше изделий в Европе -> дифцит -> больше заказов у тех, кто не испытывает трудности с ввозом древесины, а торгует готовыми изделиями.
Как-то так...
 показать весь комментарий
Ответить
 
И шо много еще буков и дубов осталось в Украине? Ну выпиляют шо осталось иносранцы и шо дальше? Бурштын копать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Надо дать отсосать представителям отбирающей стороны .ну вместо имущества)))))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не хватает Трампа . Ежели Трамп выполнит предвыборные обязательства то такие мародёры как Петя и Сеня не смогут грабить бабло с фронта через Бирюкова .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Климпуш-Цинцадзе ставленница и ближайшая соратница Табачника. Что эта маланско-кацапо-грузинская "удобная во всех отношениях" дама сейчас делает в кабмине я лично понять не могу. Ибо ничего хорошего она делать по определению для Украины не может! И не станет! Это вредитель!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
внучка предателя Климпуша, дочь разбазаривателя интересов Украины Климпуша, и всё это корнями уходит в Ясиння, а там трёп, разводняк, и многое другое ..... образ жизни!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
читаешь её бред, у неё наверное методичка от шефа, с личной подписью!! производство растёт - доляр растёт, производство падает - доляр растёт, экспорт вырос - доляр растёт в этой цепочки или кто то писит или кто то кого то наяблывает!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мабуть доцільно висловити співчуття пані Климпуш-Цинцадзе. Вона просто не розуміє в яке болото влізла, - від влади нині смердить так само. Скоріш за все влада використає її так саме, як й інших "реформаторів" для прикриття власної брудної корупції. Мабуть не доцільно говорити, що влада не компетентна. Всі вони навчені, - тому вочевидь чинять злочини проти народу і країни. Спадає на думку, що не тільки власним надмірним збагаченням хворіють ці сучасні можновладці, - вони не є бідні. Здається в їх думках щось більше, зокрема: довічне володіння країною або, можливо, взагалі володіння світом. У підсумку: Україна нині не стільки "точка росту" скільки "точка геноциду" злодіїв в законі проти власного народу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Очень жаль, что только ТОЧКОЙ. Точка это конец слова или предложения, а где же запятые, и остальные знаки на которые ссылаются наши глашатаи и пи""болы?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Геббельс нервно курит в сторонке. К такой чудовищной лжи даже он не опускался.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Во блин, готовый агроном по кукурузе по Швейцариям томится.Езжай обратно,пора органику вносить ,ведром,куриную.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСегодня Украина является "точкой роста" с наибольшим потенциалом в Восточной Европе, - Климпуш-Цинцадзе
 Облако тегов
Антитеррористическая операция боевик взятка ВР Гройсман Давос Донбасс евромайдан Евросоюз задержание зарплата Кабмин Киев Климкин Крым МИД Нацполиция ОБСЕ ООН пенсионная реформа Порошенко преступность Россия СБУ суд США Трамп финансирование Франция Швейцария
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти