 Сегодня Украина является "точкой роста" с наибольшим потенциалом в Восточной Европе, - Климпуш-Цинцадзе

В мероприятии приняли участие более 50 ведущих представителей швейцарского бизнеса, которые заинтересованы в развитии украинско-швейцарского экономического сотрудничества, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Кабмина.
В своем выступлении на открытии форума вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что за этот относительно небольшой промежуток времени нашим странам удалось построить дружественные, взаимовыгодные отношения, свободные от проблем, которые их препятствуют. Общий высокий уровень украинско-швейцарских политических отношений дает все основания для того, чтобы сконцентрировать более серьезные усилия на углублении экономического сотрудничества.
В этом плане чрезвычайно важными являются встречи президентов наших стран в Давосе. Высокая оценка достигнутого уровня сотрудничества и подтверждение намерения интенсифицировать двусторонние отношения, в частности, в инвестиционной сфере, создали прочный политический фундамент для дальнейшего развития экономического взаимодействия.
"Я верю, что свободное движение инвестиций между Украиной и Швейцарией в сочетании со свободной торговлей могут стать катализатором экономического роста даже на фоне существующих сложностей. Сегодня Украина является "точкой роста" с наибольшим потенциалом в Восточной Европе", - сказала вице-премьер-министр.
Иванна Климпуш-Цинцадзе еще раз подтвердила неизменность курса высшего политического руководства Украины на продолжение коренных социально-экономических реформ. В частности, это установление макроэкономической стабильности, преодоление коррупции, дерегуляция и создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Украине. Это твердая линия, и она набирает необходимую динамику. Именно она вселяет в нас надежду и дает основания для дальнейшего позитивного прогноза.
Вице-премьер-министр отметила приоритетные направления сотрудничества между нашими странами. Это, прежде всего, сельское хозяйство и переработка сельскохозяйственной продукции, энергетическая отрасль, инфраструктурные проекты, машино- и приборостроение, химическая и фармацевтическая промышленность, банковская и страховая сферы. Большие возможности для сотрудничества существуют в сфере IT-технологий и научной отрасли.
С докладом на бизнес-форуме выступил Посол Швейцарии в Украине Г. Шойрер, а также заместитель директора Офиса по привлечению и поддержке инвестиций при Кабинете Министров Украины П. Матяшек.
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тяжело шо-то добавить к этой лапше!
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https://strana.ua/articles/analysis/44495-transh-cenoj-ukrainskogo-lesa.html
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ну за что купил за то продал. кроме мольбертов они еще делают спецтару. Это когда иностранцам нужны допустим ящики размером 3х2х5 метров с идеальной внутренней поверхностью и отсутствием щелей (ну размеры для примера но огромные). или спецподдоны под оборудование не плоские а фигурные
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А сколько зрады было....
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Меньше сырья в Европу -> меньше изделий в Европе -> дифцит -> больше заказов у тех, кто не испытывает трудности с ввозом древесины, а торгует готовыми изделиями.
Как-то так...
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