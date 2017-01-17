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Все про:наука (501) Минобразования (754)

 Минобразования до 2020 года проведет государственную аттестацию 550 научных учреждений

Министерство образования намерено провести государственную аттестацию около 550 научных учреждений до 2020 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства, информирует Цензор.НЕТ.

"Перед Минобразования стоит задача до 2020 года провести государственную аттестацию не менее 550 научных учреждений (то есть 80% из них)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что результатом аттестации должно стать формирование эффективной структуры сети научных учреждений.

В апреле 2016 года Кабмин отменил необходимость государственной аттестации Министерством образования и науки детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ).

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Міністерство відмінило у ВИШах курс навчання історії України і української мови.
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НАС НИЩАТЬ.

У Болгарії і інших країнах, що входили у ЄС теж проводили "оптимізаційну атестацію". Як результат - знищено всю науку. Замовлення на наукові розхробки держава Болгарія дає іноземним центрам за гроші. Так по всім новим членам ЄС. Між іншим, з 9 мільйонів населення Болгарії після вступу у ЄС стало 7. з них сотні тисяч - цигани. Північ Болгарії майже без населення. Після 2005 року була ейфорія від "перспектив", розпродувалися домівки - на березі моря по 20 тисяч, тепер катастрофа. Буквально. За часів османів болгари вказують, не було такої руйнації країни. Болгарію здали чужинцям. Країна, світовий лідер по болгарському перцю і помідорах вже не вирощує перець і помідори. Зовсім. Сільське гомподарство просто знищено. Як і у Угорщині. І так далі. Точно по цьому шляху зараз йдемо ми. Але ми ще й не в ЄС.
У нас наука теж нищиться. З остервеннінням. Міністр МОЗ нищить не тільки кардіоцентр - Інститут серця Тодурова, але вже звільнила членкора АН, унікального спеціаліста по дитячому церебральному паралічу,що розробив унікальну методику лікіування - Козявкіна. І інших спеців.
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Ну да, чтоб их выпускники могли отличить Гегеля от Бебеля, Бебеля от Бабеля, Бабеля от кабеля, кабеля от кобеля, и кобеля от суки...
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А судьи кто? Гройсман с Гриневич?...
Они хотят физику и математику в школах отменить, зачем они быдлу...
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правильна.. 5 дней подряд физкультуру и ОБЖД.. по 3 пары в день!!! остальное от лукавого!
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Их надо не инспектировать, а закрыть к едрене фене... говорю как работник образования. Этот шлак только сам там кормится, пользы ноль, выпускники - дерьмо, только бабло тратится на преподов и неучей. По моим наблюдениям нужно сократить их раз в 10 - минимум. В наших Сумах (деревня по большому счёту) прохода нет от вузов. Куда ни плюнь - универ, институт...
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Речь идет о научных учреждениях (наукових установах), а не об образовательних (навчальних закладах). Вузы - это вищі навчальні заклади", а не наукові установи. Треба хоч трохи розуміти, про що пишеш.
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Уверен, что речь об одном и том же. У нас любят так прятать суть. Мера, ясно, неепопулярная.
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Наукові установи - це Інститут Патона, Інститут металофізики, астрономічні обсерваторії ....
Вищі навчальні заклади - це Сумиський державний університет, Сумський державний педагогічний університет тощо.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМинобразования до 2020 года проведет государственную аттестацию 550 научных учреждений
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