 Минобразования до 2020 года проведет государственную аттестацию 550 научных учреждений

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства, информирует Цензор.НЕТ.
"Перед Минобразования стоит задача до 2020 года провести государственную аттестацию не менее 550 научных учреждений (то есть 80% из них)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что результатом аттестации должно стать формирование эффективной структуры сети научных учреждений.
В апреле 2016 года Кабмин отменил необходимость государственной аттестации Министерством образования и науки детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ).
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У Болгарії і інших країнах, що входили у ЄС теж проводили "оптимізаційну атестацію". Як результат - знищено всю науку. Замовлення на наукові розхробки держава Болгарія дає іноземним центрам за гроші. Так по всім новим членам ЄС. Між іншим, з 9 мільйонів населення Болгарії після вступу у ЄС стало 7. з них сотні тисяч - цигани. Північ Болгарії майже без населення. Після 2005 року була ейфорія від "перспектив", розпродувалися домівки - на березі моря по 20 тисяч, тепер катастрофа. Буквально. За часів османів болгари вказують, не було такої руйнації країни. Болгарію здали чужинцям. Країна, світовий лідер по болгарському перцю і помідорах вже не вирощує перець і помідори. Зовсім. Сільське гомподарство просто знищено. Як і у Угорщині. І так далі. Точно по цьому шляху зараз йдемо ми. Але ми ще й не в ЄС.
У нас наука теж нищиться. З остервеннінням. Міністр МОЗ нищить не тільки кардіоцентр - Інститут серця Тодурова, але вже звільнила членкора АН, унікального спеціаліста по дитячому церебральному паралічу,що розробив унікальну методику лікіування - Козявкіна. І інших спеців.
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Они хотят физику и математику в школах отменить, зачем они быдлу...
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Вищі навчальні заклади - це Сумиський державний університет, Сумський державний педагогічний університет тощо.
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