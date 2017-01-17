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Все про:актер (229) кино (1061) нон грата (300) СБУ (13005) Госкино (54)

 Госкино запретило 18 фильмов с участием российского актера Цапника

Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения, выданные на фильмы и телесериалы с участием российского актера Яна Цапника, внесенного в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госкино.

Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения, выданные на следующие фильмы и телесериалы:

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский актер Цапник, сыгравший "ополченца ДНР" в антиукраинском фильме, стал главным героем новогоднего огонька на "Интере"

1) х/ф, "Дуралеи", (Реж. Рязанов Э.) 1996 г.,
2) х/ф "Тихие омуты", (реж. Рязанов Э.) 2000 г.,
3) х/ф "Ни шагу назад", (реж. Воробьев В., Звездаков Е.) 2007 г.,
4) х/ф "Сорокапятка", (реж. Афонин В.) 2008 г.,
5) х/ф "Роман выходного дня", (реж. Жилко В.) 2009 г.,
6) х/ф "Услышь мое сердце", (реж. Фархшатова Ф.) 2009 г.,
7) х/ф "Зимнее танго", (реж. Янощук В.) 2011.,
8) х/ф "Ошибки любви", (реж. Снежная М.) 2012г.,
9) х/ф "30 свиданий", (реж. Капитан Т.) 2015г.,
10) т/с "Две судьбы", (реж. Краснопольский В., Усков В.) 2002г.,
11) т/с "Под ливнем пуль", (реж. Воробьев В.) 2006 г.,
12) т/с "Формула стихии", (реж. Кузьменко Ю.) 2006 г.,
13) т/с "Колдовская любовь" (1-62 сер.), (Реж. Балкашинов В., Янощук В.) 2008 г.,
14) т/с "Веское основание для убийства" (реж. Горобец М.) 2009 г.,
15) т/с "Идеальный брак", (реж. Анашкин ) 2012 г.,
16) т/с "Братство десанта", (реж. Назикан А., Татарский В.) 2012 г.,
17) т/с "Королева бандитов", (реж. Девятилов В.) 2013 г.,
18) т/с "Вечный отпуск", (реж. Власова В.) 2016 г.

Напомним, ранее СБУ запретила въезд в Украину российскому актеру Цапнику, который сыграл роль боевика "ДНР" в фильме "Военный корреспондент".

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Судя по перечню фильмов они - ширпотребовское рашкинское говно.
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Этому бы Максу Скворцову прям романы писать, слезу у ватниц давить.
Только мне шо то не жалко совсем.
У идиота мозги включились только после того, как ноги убежали.....
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А это кто вообще? Такой актер что ли существует? Впервые слышу. Причем не шучу и не иронизирую...
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Тогда, да. Правильно сделали. Чистый каЦАПНИК
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Я не знаю, кто там работает, что даже гуглить не умеют...
Метод
Страна чудес
..
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а у меня на домашнем серваке контрафакт - три сезона "физрука". я балдею от нагиева и его сленга в этом сериальчике
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Лучший период Нагиева - это Осторожно Модерн
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мне не нравится излишняя гротескность задова
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Да запретить все парашкинские фильмы и следить за своими - Вместо того чтобы следить за своими фильмами и СМИ они мониторят парашкинские...
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А фильмы и сериалы : "Бригада" ,"Горько", "Горько-2", "Физрук " ?

Какое же ничтожество Минстець и его хозяин-пархатый-кондитер.
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знаешь как вас цапов легко вычислять? вы все "никиты никитычи", "александры александровичи" и "василии васильевичи". никакой фантазии.
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Я живу в Киеве , на Троещине , возле налоговой - приезжай и выясним кто из нас кацап , кто порохосос , а кто патриот.
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Черепашки нинзя запретите, он там озвучивал..
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шо за маразматический перечень?
Спасибо, Господи, что мне никогда не хотелось смотреть эту муть.
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у него дебильная рожа, как раз для дыныэровца.
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:D
скоко они получают за скрытую рекламу ?
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буков. а ведь ты когда то мечтал до усрачки прошагать перед МОВЗОЛЕЕМ ( кстати он пишется с маленькой буквы,напрасно ты показал свою коммунистическую сущность) на параде . в рядах доблестной армии
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Запретили опиум для народа? Пральна. Нех неокрепший разум всякой хренью забивать.
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У Вас слишком много ошибок в фамилии "сравченко"...
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В кацапском пропагандонском фильме даунбасовского обдолбенца играл.
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Этот да. Ни разу не видел кино про даунбасских обдолбенцев
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А если, упаси Боже, Том Круз или Том Хэнкс ляпнут что-то ни то про Крым, все фильмы с их участием тоже запретят?
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Том Круз Кремль спалил, так что ляпать ему после этого...
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расийское кино, я вас умоляю, редкий бред ... все правильно сделали
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зачем запрещать, это говно и так никто не смотрит.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГоскино запретило 18 фильмов с участием российского актера Цапника
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