 Госкино запретило 18 фильмов с участием российского актера Цапника

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госкино.
Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения, выданные на следующие фильмы и телесериалы:
1) х/ф, "Дуралеи", (Реж. Рязанов Э.) 1996 г.,
2) х/ф "Тихие омуты", (реж. Рязанов Э.) 2000 г.,
3) х/ф "Ни шагу назад", (реж. Воробьев В., Звездаков Е.) 2007 г.,
4) х/ф "Сорокапятка", (реж. Афонин В.) 2008 г.,
5) х/ф "Роман выходного дня", (реж. Жилко В.) 2009 г.,
6) х/ф "Услышь мое сердце", (реж. Фархшатова Ф.) 2009 г.,
7) х/ф "Зимнее танго", (реж. Янощук В.) 2011.,
8) х/ф "Ошибки любви", (реж. Снежная М.) 2012г.,
9) х/ф "30 свиданий", (реж. Капитан Т.) 2015г.,
10) т/с "Две судьбы", (реж. Краснопольский В., Усков В.) 2002г.,
11) т/с "Под ливнем пуль", (реж. Воробьев В.) 2006 г.,
12) т/с "Формула стихии", (реж. Кузьменко Ю.) 2006 г.,
13) т/с "Колдовская любовь" (1-62 сер.), (Реж. Балкашинов В., Янощук В.) 2008 г.,
14) т/с "Веское основание для убийства" (реж. Горобец М.) 2009 г.,
15) т/с "Идеальный брак", (реж. Анашкин ) 2012 г.,
16) т/с "Братство десанта", (реж. Назикан А., Татарский В.) 2012 г.,
17) т/с "Королева бандитов", (реж. Девятилов В.) 2013 г.,
18) т/с "Вечный отпуск", (реж. Власова В.) 2016 г.
Напомним, ранее СБУ запретила въезд в Украину российскому актеру Цапнику, который сыграл роль боевика "ДНР" в фильме "Военный корреспондент".
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Только мне шо то не жалко совсем.
У идиота мозги включились только после того, как ноги убежали.....
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Я б навіть сказав еталонний)))
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Метод
Страна чудес
..
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Какое же ничтожество Минстець и его хозяин-пархатый-кондитер.
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Спасибо, Господи, что мне никогда не хотелось смотреть эту муть.
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скоко они получают за скрытую рекламу ?
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