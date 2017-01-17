 Полная отмена старых санитарных норм cделала невозможным любой экологический контроль в Украине, - экоактивист Виктор Гайдуков

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказал специалист по энергетике Виктор Гайдуков.
Распоряжение об отмене актов санитарного законодательства Кабмин издал 20 января 2016 года. Документ вступил в силу 1 января 2017 года.
То есть, в Украине потеряли силу все санитарные правила и нормы, которые были утверждены еще во времена СССР.
"Сроки и соответствующие поручения по обновлению существующей (старой) нормативной базы предоставлялись всем заинтересованным ведомствам несколько лет и неоднократно. На фоне этого Яценюк, подписав это распоряжение в январе 2016-го, якобы предоставил этим ведомствам последний шанс для приведения своей нормативной базы в порядок до 1 января 2017 года.
К таким ведомств прежде всего относится Минздрав, Минэкологии, Госпродпотребслужба и Госэкоинспекция. Прежде всего эти ведомства должны были в течение этого года создать и утвердить новую (украинскую) нормативную базу, которая бы применялась на практике при согласовании санитарных условий и проведении экологических экспертиз, контроля вопросов загрязнения территорий, водных объектов и воздуха. То есть стать новым действенным инструментом контроля для работы специалистов Госпродпотребслужбы и Госэкоинспекции", - отметил Гайдуков.
Новые нормы не были разработаны, и это, по словам Гайдукова, развязывает руки недобросовестны промышленникам и застройщикам, а здоровье и жизнь граждан Украины ставит под угрозу.
"Сейчас мы имеем ситуацию, в результате наступления которой государству и обществу уже нечего контролировать при новых стройках, новых производствах, вырубке лесных насаждений, загрязнении водных объектов, грунтовых вод и атмосферного воздуха. Это же касается контроля плотности застройки, вопросов обеспечения экологического баланса, контроля инсоляции, чистоты воды, в том числе питьевой, отсутствия лесного покрова после янтарных войн или санитарной чистки леса ", - уточнил он.
Ранее активисты рассказали об опасности отмены данных норм на примере работы Дарницкой ТЭЦ, выбросы которой оказались токсичными и способными вызывать рак.
952 45
Секретарю Киевсовета Прокопиву передано решение общественных слушаний сохранить озеро Утиное(2)
Экспертиза Минэкологии подтвердила онкогенность золоотвала Дарницкой ТЭЦ. ДОКУМЕНТ(18)
В Киеве открыли 10 пунктов для утилизации новогодних елок(14)
Грузовики со львовским мусором выявлены в Полтавской области. ФОТО(127)
Разгон Центров занятости напрашивался давно – Голобуцкий(0)
Коррумпированную, старомодную и неэффективную экоинспекцию нужно ликвидировать, - министр Семерак(32)
Литва поможет Украине во внедрении европейского экологического законодательства, - Семерак(20)
З вчорашнього пізнього вечора в Києві з'явився смердючий дим, що оповив все місто. Причому час дим вибрав вдало - вітру не було зовсім. Питома вага диму висока, він важкий і не піднімається рівня десь п'ятого-шостого поверху, хоча рельєф Києва нерівний, але тим не менше. Зйомки з дрону це чітко показують. Туман не смердить. А смердить димом і зараз, увечері 17-го. Коли вчора ще й диму не було видно, але запах вже пішов, я не міг зрозуміти, звідки вонідло і провітрив кімнати квартири. Але дарма, лише запустив диму ще більше. Туман у морозну погоду буває лише після зміни з теплої на мінусову і осідає на деревах, проводах, тощо. Тут жодного натяку на конденсацію вологи, яка замерзає при мінус один. А у нас мінус сім.
Шукайте панове, де джерело диму. Бо це може бути для нас небезпечна річ. Пожежі не приховаєш, її немає. Торф наразі не горить. Звідки почав повзти дим? Хімтрейли в небі видно, а тут… Шукайте
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
На самом деле-нечем.
Ответить
Ответить