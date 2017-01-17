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Все про:Госэкоинспекция (22) Кабмин (9594) контроль (106) Минздрав (1243) СЭС (132) экология (930) Госпродпотребслужба (33)

 Полная отмена старых санитарных норм cделала невозможным любой экологический контроль в Украине, - экоактивист Виктор Гайдуков

Полная отмена старых санитарных норм делает невозможным даже минимальный экологический контроль, считают активисты, выступающие за экологическую безопасность Киева.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказал специалист по энергетике Виктор Гайдуков.

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Распоряжение об отмене актов санитарного законодательства Кабмин издал 20 января 2016 года. Документ вступил в силу 1 января 2017 года.

То есть, в Украине потеряли силу все санитарные правила и нормы, которые были утверждены еще во времена СССР.

"Сроки и соответствующие поручения по обновлению существующей (старой) нормативной базы предоставлялись всем заинтересованным ведомствам несколько лет и неоднократно. На фоне этого Яценюк, подписав это распоряжение в январе 2016-го, якобы предоставил этим ведомствам последний шанс для приведения своей нормативной базы в порядок до 1 января 2017 года.

К таким ведомств прежде всего относится Минздрав, Минэкологии, Госпродпотребслужба и Госэкоинспекция. Прежде всего эти ведомства должны были в течение этого года создать и утвердить новую (украинскую) нормативную базу, которая бы применялась на практике при согласовании санитарных условий и проведении экологических экспертиз, контроля вопросов загрязнения территорий, водных объектов и воздуха. То есть стать новым действенным инструментом контроля для работы специалистов Госпродпотребслужбы и Госэкоинспекции", - отметил Гайдуков.

Новые нормы не были разработаны, и это, по словам Гайдукова, развязывает руки недобросовестны промышленникам и застройщикам, а здоровье и жизнь граждан Украины ставит под угрозу.

"Сейчас мы имеем ситуацию, в результате наступления которой государству и обществу уже нечего контролировать при новых стройках, новых производствах, вырубке лесных насаждений, загрязнении водных объектов, грунтовых вод и атмосферного воздуха. Это же касается контроля плотности застройки, вопросов обеспечения экологического баланса, контроля инсоляции, чистоты воды, в том числе питьевой, отсутствия лесного покрова после янтарных войн или санитарной чистки леса ", - уточнил он.

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Ранее активисты рассказали об опасности отмены данных норм на примере работы Дарницкой ТЭЦ, выбросы которой оказались токсичными и способными вызывать рак.

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Київська влада напускає туману про дим у Києві.

З вчорашнього пізнього вечора в Києві з'явився смердючий дим, що оповив все місто. Причому час дим вибрав вдало - вітру не було зовсім. Питома вага диму висока, він важкий і не піднімається рівня десь п'ятого-шостого поверху, хоча рельєф Києва нерівний, але тим не менше. Зйомки з дрону це чітко показують. Туман не смердить. А смердить димом і зараз, увечері 17-го. Коли вчора ще й диму не було видно, але запах вже пішов, я не міг зрозуміти, звідки вонідло і провітрив кімнати квартири. Але дарма, лише запустив диму ще більше. Туман у морозну погоду буває лише після зміни з теплої на мінусову і осідає на деревах, проводах, тощо. Тут жодного натяку на конденсацію вологи, яка замерзає при мінус один. А у нас мінус сім.
Шукайте панове, де джерело диму. Бо це може бути для нас небезпечна річ. Пожежі не приховаєш, її немає. Торф наразі не горить. Звідки почав повзти дим? Хімтрейли в небі видно, а тут… Шукайте
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На лівому березі від Троєщини до Харківського-немає диму.
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Могу добавить - аж до самого аэропорта чисто. Даже сточники не благоухают)))
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Скасування санітарних норм це злочин проти народу України!
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По буквам.....отменили С О В К О В Ы Е нормы, ввели нормативы ЕС!!! После подписания Соглашения об ассоциации НАДО ПРИВЕСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ БАЗУ в соответствие с нормами ЕС!! А наши уроды работать не хотят, ждут пока кто-нибудь подсуетится и готовенькое с переводом на стол положит!!!
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Які в ЄС були санітарні норми? Яка в ЄС санітарна норма на відсатнь будинку чи медичного закладу від залізниці? Немає такої? Ну звісно, там же ж з вагонів лайно на рельси не падає вже років 100. А яка в ЄС санітарна норма на мінімальну відстань до базової станції мобільного звязку? А теж немає? Ну дійсно, там же ж ніхто навпроти вікон антени мобільного звязку не вішає! А які в ЄС санітарна норма на освітлення в робочих приміщеннях? Ну теж немає, там взагалі не додумались нормувати такі речі, там же ж не саджають людей в непристосованих приміщеннях, не організовуються виробництво ковбаси в гаражах, не тримають худобу та купи навозу рядом з житловими будинками, не забруднюють воду, не псують екологію! Їм ці санитарні норми не потрібні, бо вони не дикуни!
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У них есть все нормы, включая не сколько метров, а сколько сантиметров. И нормативы настолько жёсткие, что мы на сегодня близко не стоим по этим требованиям. Но проблема даже не в этом, а в том, что мы ничего делать не хотим, чтобы изменить ситуацию, установить точку отсчёта и в дальнейшем двигаться вперед. Проще скулить и визжать...как вот этот вот "специалист"
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Приватний сектор там великий. Багато будинків не газом та електрикою опалюються-ось і дим.
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Не схожий цей дим а ні на дрова а ні на вугілля.
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Мабуть у Києві у неділю вибухово промисловість запрацювала. Заводи-фабрики. І автомобілі разом всі їздять туди-сюди по Києву. Особливо уночі.
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Жена с ребенком только что с улицы пришли - от них воняет, будто они пару часов возле костра сидели, а ты говоришь нет
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Так і я з вулиці прийшов. На Троєщині зараз точно чисте повітря.
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Як все погано-я зрозумів. А що пропонує активіст-так і не почув.
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Он просто бредит. Все нормативы, которые отменятся, тем же указом Кабмина заменяются на нормативы ЕС. Просто каждому ведомству нужно было взять эти документы, сделать перевод и утвердить на уровне профильных министерств со ссылкой на старый указ Яценюка. Но работать сложнее, чем визжать на публику. Сидят как при совке и ждут пока сверху на тарелочке поднесут готовенькое.
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Да это понятно. Непонятно, зачем это интервью.
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Как зачем? Люди работать начинают, многим сертификаты соответствия нужны, для экспорта в том числе. А у этих козлов ничего не готово.
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и за две недели новогодних и рождественских праздников по резкльтатам отмена сей ыксперд уже определил и сделал выводы?
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Активисты, выступающие за экологическую безопасность



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Специалист бредит 😊 Ничего разрабатывать не нужно. Берете нормативы ЕС и вперед!!!! С органическими удобрениями точно знаю, это работает уже с прошлого года и никто не скулит!!!
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Та вы шо... Это же целЬНый "специалист по энергетике" сказал...
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У наших баранов ума не хватает европейскими нормаативами даже рот заткнуть насчет экспорта кругляка. Блин....как же достали они все, одни тупые, другие ленивые, третьи просто твари.....
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А сами на госслужбу пойдёте? За те деньги, что там сейчас платят?
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Честно?.... Нет конечно, у меня разработка и запуск мелкого/среднего производства занимает месяца три (это полностью, вплоть до сертификации специалистов в ТПП) и услуги стоят ...это нужно пару лет отпахать на должности начальника управления.
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А если для Украины надо и за приличные деньги?
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Только при условии, что коллектив дадут возможность подобрать самой. А пока....вообще бесплатно отдала наработки, которые делала сама с помощью сотрудников SGS по органике. Они молодцы, обеспечили всей необходимой нормативной базой, самым сложным было найти грамотных переводчиков. Но пришлось подсуетится, так как иная топтались бы на одном месте и сертификат соответствия только бы снился. По совковым нормам к примеру некоторые компоненты не проходят, нужно менять состав.
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Вот когда вы и вам подобные станут работать в госорганах-что-то у нас изменится. А пока...
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Главная проблема в том, что сегодняшние чиновники ничему учиться не хотят.
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Не могут. Так правильнее. Ведь умные туда не пошли?
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Это они такой вид делают.
На самом деле-нечем.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолная отмена старых санитарных норм cделала невозможным любой экологический контроль в Украине, - экоактивист Виктор Гайдуков
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