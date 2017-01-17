 В своем иске в Международный суд ООН Украина требует от России возобновить деятельность Меджлиса и разрешить украинские и крымскотатарские СМИ, - Климкин

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Мы требуем немедленно прекратить нарушения конвенции (Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. - ред) и предпринять все меры для защиты всех этнических групп в оккупированном Крыму - в частности, крымских татар и украинцев, безотлагательно возобновить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, принять меры по недопущению дальнейшего исчезновения, убийства и пыток в отношении крымских татар, а также возобновить деятельность крымскотатарских и украинских средств массовой информации и образовательных учреждений на территории аннексированного Россией Крыма", - сказал он.
Глава МИД подчеркнул, что РФ нарушает Конвенцию, участвуя в кампании дискриминации нероссийских общин, проживающих на оккупированном Крымском полуострове, в частности, этнических украинцев и крымских татар, что проявилось в запрете деятельности Меджлиса, волне исчезновений, убийств, самовольных обысков, задержаний, попыток прекратить вещание СМИ, а также в ограничении преподавания украинского и крымскотатарского языков.
"Конечно, мы хотим компенсации ущерба, а также того, чтобы мир, а в данном случае Международный суд ООН, четко сказал, что Россия нарушила международное право", - уточнил Климкин.
Также глава МИД добавил, что в случае совершения Россией новых преступлений у украинской стороны есть возможность подать дополнительный иск.
Напомним, ранее Украина подала иск против РФ в Международный суд ООН касательно выполнения Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
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С Крыма - нах
С Донбасса - нах
и бабло в 12 степени
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Ateo
вчера в 22:15
Действия
13 декабря 1974 года был совершен самый дерзкий и знаменитый побег из СССР.
Ученый-океанолог Станислав Курилов прыгнул за борт с пассажирского парохода в Тихом океане и преодолев вплавь расстояние более ста километров, добрался до филиппинского острова Сиаргао. Экипированный только ластами, маской и трубкой, без воды и еды, он провел в океане три ночи и два дня.
По профессии - океанограф, по натуре - романтик, по призванию - гражданин Вселенной, Слава Курилов был в Советском Союзе объявлен невыездным, но смириться с этим не пожелал.
Пароход "Советский Союз" совершал круиз по Тихому океану из Владивостока до экватора и назад. В связи с тем, что для советских туристов 20-ти суточный вояж проходил без единого(!) захода в иностранные порты, оформление виз путешественникам не требовалось. Для невыездного Курилова участие в этом круизе было единственным способом вырваться за границы СССР и попытаться осуществить свой план бегства из этой страны. В то, что с "Советского Союза" можно сбежать, не верил никто, никто кроме Курилова.
Чуть позже в СССР, где Курилов прожил 38 лет, по поводу его побега заседала комиссия, которая постановила лишить его свободы еще на 10 лет, "за измену Родине". Но Славу Курилова это уже не волновало, он начал жить и осуществлять все то, о чем мечтал долгие годы - изучал океан, совершал путешествия и экспедиции, в том числе на Северный полюс.
Из книги Слава Курилов «Один в океане»:
«…Всего один прыжок отделял меня от этой влекущей красоты и свободы. Но нечего было и думать, чтобы среди бела дня оставить судно на виду у сотен глаз - мгновенно будет спущена шлюпка. Ночь - время беглецов! Ночью совершаются побеги из тюрем...»
Сердце человека рождено быть свободным - надо только иметь мужество слышать его голос.
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В Голландию едем!
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