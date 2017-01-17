 Суд перенес рассмотрение апелляции на арест Ефремова на 20 января

Об этом сообщил председательствующий судья Виктор Глиняный, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
На заседание не был доставлен подсудимый из Старобельска Луганской области, также не прибыли представители прокуратуры. Из прокуратуры в суд пришло письмо с просьбой перенести заседание.
Суд перенес заседание на 10:00 20 января. Арест Ефремова истекает 22 января.
Напомним, ранее экс-лидера парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова конвоировали в Луганскую область.
Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту Киева по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
24 ноября Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для Ефремова до 22 января 2017 года.
4 января 2017 года Управление по расследованию совершенных преступными организациями преступлений Генеральной прокуратуры Украины направило обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Ефремова в суд.
В феврале 2015 года ГПУ уже задерживала Ефремова. Позже он был арестован с возможностью выхода под залог в 3,7 млн грн. Однако экс-регионал вышел из СИЗО, так как за него внес залог Борис Колесников. По данным следствия, выдвинутые Ефремову обвинения касались финансирования сепаратистов на Луганщине.
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