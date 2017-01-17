EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Политика Украины
  277  6
Материалы по теме:
Все про:апелляция (198) арест (10073) Ефремов (1611) ПР (12740) суд (19868) судья (1652) Апелляционный суд (165)

 Суд перенес рассмотрение апелляции на арест Ефремова на 20 января

Апелляционный суд Киева перенес на 20 января рассмотрение апелляции на продление содержания под стражей бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова.

Об этом сообщил председательствующий судья Виктор Глиняный, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

На заседание не был доставлен подсудимый из Старобельска Луганской области, также не прибыли представители прокуратуры. Из прокуратуры в суд пришло письмо с просьбой перенести заседание.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Экс-нардепа Ефремова доставили в суд Старобельска Луганской области. ФОТО

Суд перенес заседание на 10:00 20 января. Арест Ефремова истекает 22 января.

Напомним, ранее экс-лидера парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова конвоировали в Луганскую область.

Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту Киева по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

24 ноября Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для Ефремова до 22 января 2017 года.

4 января 2017 года Управление по расследованию совершенных преступными организациями преступлений Генеральной прокуратуры Украины направило обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Ефремова в суд.

В феврале 2015 года ГПУ уже задерживала Ефремова. Позже он был арестован с возможностью выхода под залог в 3,7 млн грн. Однако экс-регионал вышел из СИЗО, так как за него внес залог Борис Колесников. По данным следствия, выдвинутые Ефремову обвинения касались финансирования сепаратистов на Луганщине.

Читайте: СБУ опровергает информацию адвокатов Ефремова о "нечеловеческих" условиях содержания экс-"регионала"

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Красномордый как лошара последний в клетке сидит
 показать весь комментарий
Ответить
 
А зачем его было отвозить в луганскую область, чтобы теперь везти в Киев? Короче, мутят мутят. Пользуются тем, что независимые адвокаты не отслеживают правильность действий.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не будет в другой раз такое ходатайство подавать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
подводят под "прикре самогубство", чтобы в автозаке вздернулся на своих же яйцах
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд перенес рассмотрение апелляции на арест Ефремова на 20 января
 Облако тегов
Антитеррористическая операция боевик взятка ВР Гройсман Давос Донбасс евромайдан Евросоюз задержание зарплата Кабмин Киев Климкин Крым МИД Нацполиция ОБСЕ ООН пенсионная реформа Порошенко преступность Россия СБУ суд США Трамп финансирование Франция Швейцария
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти