 Аваков: Достойный бюджет пограничного ведомства обеспечит эффективную борьбу с коррупцией

Об этом он заявил сегодня, 17 января, во время коллегии Государственной пограничной службы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Департамента коммуникации МВД Украины.
"В прошлом году мы сделали этот шаг и обеспечили необходимую зарплату военнослужащим", - отметил Аваков.
Он добавил, что новый уровень обеспечения диктует повышенные требования к сотрудникам пограничной службы. Они предусматривают новые современные методы работы, корректность, вежливость и неуступчивость в отстаивании государственной позиции.
"Это взаимосвязанные вещи и здесь мы снова говорим о доверии, которое общество имеет к пограничникам", - отметил министр внутренних дел.
Сейчас уровень доверия населения к пограничникам высокий и уступает только Вооруженным силам и Нацгвардии.
"Его надо повышать, ведь это увеличивает наш потенциал. Это ключевая задача, ведь игнорируя общество и его требования, мы никогда не добьемся понимания и уважения", - подчеркнул Аваков.
Обоюдная коммуникация с обществом, по его мнению, предполагает плодотворную коммуникацию со СМИ, адекватное освещение деятельности службы и массово-разъяснительную работу с населением в приграничных регионах, международных пунктах пропуска и аэропортах.
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аваковалиатаковали! Побьем их их же оружием!
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- Кто, по-вашему, этот мощный мальчик? Не говорите, вы не можете этого знать. Это - гигант мысли, отец украинского правопорядка и особа, приближенная к кокаиновой нирване.
Антошка Геращенко встал во весь свой прекрасный рост и растерянно посмотрел по сторонам. Он ничего не понимал, но, зная по опыту, что Арсен Йовбак никогда не говорит зря, молчал...
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А вор, останется вором, сколько ему не плати.
Просто аппетиты вырастут.
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Главная » Последние новости » Политические новости
Политические новости, 15:54:19
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Все вы наверняка слышали про план Даллеса. Которого, как известно, не существует, но при этом он действует. Текст этого самого плана можно легко найти в сети. Больше всего этот текст популярен у людей, ностальгирующих по СССР, а также верующих в особую духовную миссию России.
В Донецке план Даллеса, разумеется, всегда будоражил умы местного населения. Я общался с дончанами, которые боролись с Даллесом, еще в 2011 году. Задолго до того, когда его план стал реализовываться на практике, информирует еizvestia.com.
Многие тогда смеялись и не верили, что план существует на самом деле. Признаюсь, что и я сам был среди таких наивных людей. Однако недавно мне в руки попали дополнения к плану Даллеса, а точнее - его секретный параграф, который посвящался именно Донбассу. До сих пор он еще не публиковался в сети. Но мои источники в СБУ помогли раздобыть этот документ.
Текст поистине шокирует. Оказывается, еще в 1960-х годах американцы уже разработали свой кровавый план по развалу Донбасса и уничтожению его жителей. План долго ждал своего часа. Пока США расправлялись с Россией, им было не до нас. Но вот в 2014 году час пробил.
Читайте: Украинских пограничников попросили быть готовыми к освобождению Донбасса
Текст плана:
«Поскольку у украинских националистов не хватит духу и сил по настоящему эффективно взяться за выдавливание русских из Украины, а европейцы будут всячески препятствовать им и защищать русское население, мы ударим с той стороны, откуда никто не будет ожидать удара - мы уничтожим русских силами самой России. И в первую очередь мы направим наш удар на Донбасс - на самый стойкий и непокорный регион Украины.
Мы бросим все, что имеем: все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей! Посеяв там хаос, мы незаметно подсунем жителям Донбасса свой план развала этого региона под видом борьбы за «русский мир» и объединение с Россией, а затем будем наблюдать как они сами своими руками станут воплощать его в жизнь. Мы внушим людям Донбасса, что украинское правительство издевается над ними и не дает им разговаривать на русском языке. Мы выдумаем самые невероятные, самые абсурдные и безумные истории о том, как Украина хочет уничтожить русских людей, и заставим жителей Донбасса поверить в это. Мы будем подстрекать дончан и луганчан к войне, чтобы они сами, своими руками посеяли смерть и разрушения, уничтожили свои дома и развалили свою промышленность. Мы сделаем так, чтобы жители Донецка и Луганска называли жителей Днепропетровска и Николаева фашистами и стреляли в них.
Читайте: Нехорошо радоваться чужой смерти, если только речь не идет о смерти твоего палача, - Денис Казанский
Как? Мы найдем своих единомышленников, своих союзников в самом Донбассе, а также в России. И они станут изобретать и распространять для нас самую чудовищную ложь! Они посеют вражду и разрушения! Они будут поощрять мародерство и воровство! Но все это будет происходить под лозунгами патриотизма, любви к отечеству, православной вере и подвигам дедов, чтобы никто не догадался и не раскрыл наши планы. Самое большое надругательство над Донбассом мы произведем под флагами России и Советского союза, чтобы жители Донбасса до самого конца были убеждены, что делают все правильно. А когда они наконец поймут, что натворили и кто за этим стоит, будет уже поздно что-либо предпринимать.
В управлении Донбассом мы создадим хаос и неразбериху. Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать самому бесстыдному воровству, насилию и беспринципности. Мы превратим Донбасс в криминальную резервацию, где население будет низведено до положения бесправных рабов. Мы долго будем врать жителям Донбасса, что они строят новую и свободную страну под названием «Новороссия», а затем сделаем так, что между Луганском и Донецком будет пролегать граница, а дончане и луганчане станут жить в двух разных республиках. Мы разделим народ Донбасса и поставим во главе каждой из республик самого подлого, вороватого и тупого руководителя, который будет создавать для людей невыносимые условия жизни. Мы разрушим промышленность Донбасса, затопим шахты, остановим заводы. Так мы будем дискредитировать русский патриотизм и вызывать у людей отвращение к русскому миру. Мы превратим Донбасс в гадкую и нищую клоаку, из которой уедут миллионы людей. А оставшиеся будут работать за копейки и жить в постоянном страхе, потому что под лозунгами любви к России и борьбы с фашизмом у них будут отбирать машины, имущество и бизнес.
Лишь немногие, очень немногие будут догадываться или даже понимать, что происходит. Но таких людей мы будем уничтожать и сажать в подвалы. А тех, кого не сможем достать, поставим в беспомощное положение, найдем способ их оболгать и объявить предателями Донбасса и фашистами»
Нужно максимально распространить этот текст среди жителей Донбасса, чтобы они поняли, какая опасность им угрожает. Коварство американцев не знает границ. Граждане должны быть предупреждены!
По материалам Блог Дениса Казанского
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Читать полностью на http://news.eizvestia.com/news_politics/full/513-najden-plan-dallesa-po-donbassu-sensacionnyj-dokument-denis-kazanskij
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За коррупцию можно не волноваться...
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И министерство заняло интересную позицию: в 2015 году изменили положение департаментов, по которым они перестали быть самостоятельными структурными подразделениями. Якобы осталось только два самостоятельных подразделения: ГАИ и Государственная служба охраны. А поскольку руководители других подразделений не являются самостоятельными, значит они не подпадают под люстрацию. В том числе, руководители Главного следственного управления "
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Вот так вот господин Аваков брпется с коррупцией....
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