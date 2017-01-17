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 "В Молдове никто сейчас на этот риск не пойдет", - президент Додон о признании оккупированного Крыма частью РФ

Молдова не готова признавать оккупированный Крым частью России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Нам надо выстраивать с Украиной дружеские отношения, нам нужно решить приднестровскую проблему. И делать какие-то официальные признания каких-то вещей - я думаю, что в Молдове никто сейчас на этот риск не пойдет", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Додон во время инаугурации пообещал объединить Молдову с Приднестровьем и восстановить стратегические отношения с РФ

Напомним, в ходе президентской гонки Игорь Додон заявил, что оккупированный Крым принадлежит Российской Федерации.


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молдова... дааа ... очень важно знать мнение, ватного додона
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Додону - НИКТО, НИГДЕ не пойдет на признание сепарастстких образований. Если у него есть башка на плечах, он наверняка понимает, что завтра такое же может быть и у него. Потом собрать осколки в кучу будет очень тяжело.
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Да Этот Додон ( извините за выржение) лезет Путе без смазки
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Нажухали рузгоезичних "недодністровців"?
Офф: шановні молдовани, таке запитання: хто роздає інтернет юзерам Трансністрії і як їх розпізнати за IP-адресами?
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Интерднестрком, дочку имеет -Интретелеком в Украине, айпи 217 или 277
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там по всякому и нет и инфо и ру и мд и ком, я а этом неразбираюсь, но там и тирастелеком и интерднестрком - кто какие использует непоймешь
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Еще один Путински ГАНДОН
Думаю прокурутит в молдове Х-ЛО Донецкий сценарий
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какой там сценарий???? там гляди что бы в мацквабаде ливийский сценарий не заработал
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Твоими бы устами НО.......
Дай то Бог чтоб этого ДанДона Молдаване пнули в засрию
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так они его только что выбрали президентом, в твоих словах звучит вещи которые не совместими с демократическими принцыпами.

а на счёт хуила - согласен, чем быстрее завалят, тем лучше - ои представляю скулёжь козломордных.
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"и чтой то весьма неприличное
на язык ко мне просится - хууууунвеибины"
(с) В.С. Высоцкий.
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Малекнький Додон поехал в РФ чтобы смачно зарядить ещё меньшему Хуйлу по яйцам)))))
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А что, президент отдельно - государство как то отдельно. Типа я готов, но вот неразумное государство ....... В Молдове перед выборами справку из дурки требуют? А то тут раздвоение...
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ну, знаете ли, у нас у Януковоща тоже свой электорат был. Долб..бы в любой стране найдутся.
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ты дондоон, вначале с приднестровьем разберись, прежде чем старшим в жопу заглядывать
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Фтопку этого Долдона. Он в Мацкве уже заявил, что собирается выйти из ассоциации с ЕС.
Мабуть намылился в Тайожнай Саюз.
Вот что токо дуиают по этому поводу сами молдоване, пока неизвестно.
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".. Наконец то, вы начинаете прозревать..
А чего тут прозревать-то?.." ))
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Знает сука шо Украина сразу перекроет ему кислород
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неужели хуйло искренне верит в то, что ели Додон и прочие "признают" крым росийским, то для него что-то изменится? Ведь не Молдова и не Беларусь накладывали санкции на кацапстан.. И мнение совков, пусть даже и вчерашних, не сильно то и интересует США и ЕС.
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Репетировали- репетировали, а плюнуть в морду после этих слов путену таки забыл.
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Додон говорит много и не по делу ))) Я думаю "положенцы" Молдовы не захотят назад ложится под Московию ..... У них смотряшие давно работают сами и смотрят в сторону ЕС ...
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Короче, ной лукрем импреуна зи дэ зи. Вита ля Путин! Зи дэ зи эль фрэкэ пула ин Крэмль. Прамульт. (йихня мова (с)).
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Че, пула мэ фачь, Вова Путин?
- дэ кэкат... еу фрэк пула...
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Молдова в июне 2014 года подписала с ЕС соглашение об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли. По соглашению, Молдова должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. РФ, опасаясь, что через Молдову поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции - молдоване оказались в неловкой ситуации когда рынок ЕС ограничен квотами и наступил спад производства
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Сейчас Молдова на риск не пойдет , наверное пойдет тогда когда пуйло приднестровье отдаст.
Да , с таким додоном ухо держи востро. не додон он , а га....... .
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Вот бл*ть, а я думал, что в мире не хотят признавать кацпскую оккупацию Крыма , как ,например, приличные люди не могут узаконить факт наглого воровства. А тут оказывается, что этот ***дон просто боится испортить отношения с Украиной. Однако... А не боялся , так признал бы?
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Европарламент поставил точку!

Итак, дамы и господа, сегодня Европарламент расставил точки над «i». Так, на пленарной сессии в Страсбурге европейский политический бомонд принял резолюцию, согласно которой снятие с России санкций ЕС возможно лишь после восстановления контроля Украины над Крымом.

Все - баста! А потому, попрошу разного рода политических шестерок из Баварии и вотчины госпожи ЛеПен особо не напрягаться в своих порывах гимнастического прогиба под Кремль, ведь без Крыма не видать им щедрой Россиюшки как своих ушей. Да и спекуляции на эту тему более не уместны.
С другой стороны, не забываем, что сегодня же в российскую Думу поступило предложение от Главы совета директоров Института анализа политической инфраструктуры Евгения Туника, относительно внесения поправок в Конституцию РФ позволяющих отказаться от проведения выборов парламента и президента «в период экономического давления со стороны Запада». Если же учесть итоги на пленарной сессии в Страсбурге Европарламента то можно считать Путина несменным лидером Россиюшки на долгие, долгие годы, пока не закопают! Ведь все мы прекрасно понимаем, пока жив Вова с Крымом вопрос окончательно, политическими методами, решен не будет.

И вот возникаем некоторая дилемма… Как долго россияне смогут терпеть несменного лидера и несменное ухудшение экономической ситуации в стране? Не волей задумываешься над тем, а не закопают ли Вову раньше срока сами же россияне?

http://vgoru.org/index.php/template/novini-planeti/item/11256-evroparlament-postavyl-tochku

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НЕт, Саша, россияне Вовку не закопают - он дал им иллюзию мнимого величия - и сколько хочешь всяких там боярышников. Ну, и право и почетную обязанность умереть по его приказу, где он решит.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"В Молдове никто сейчас на этот риск не пойдет", - президент Додон о признании оккупированного Крыма частью РФ
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