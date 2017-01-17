 "В Молдове никто сейчас на этот риск не пойдет", - президент Додон о признании оккупированного Крыма частью РФ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Нам надо выстраивать с Украиной дружеские отношения, нам нужно решить приднестровскую проблему. И делать какие-то официальные признания каких-то вещей - я думаю, что в Молдове никто сейчас на этот риск не пойдет", - сказал он.
Напомним, в ходе президентской гонки Игорь Додон заявил, что оккупированный Крым принадлежит Российской Федерации.
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Офф: шановні молдовани, таке запитання: хто роздає інтернет юзерам Трансністрії і як їх розпізнати за IP-адресами?
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Думаю прокурутит в молдове Х-ЛО Донецкий сценарий
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Дай то Бог чтоб этого ДанДона Молдаване пнули в засрию
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а на счёт хуила - согласен, чем быстрее завалят, тем лучше - ои представляю скулёжь козломордных.
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на язык ко мне просится - хууууунвеибины"
(с) В.С. Высоцкий.
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Мабуть намылился в Тайожнай Саюз.
Вот что токо дуиают по этому поводу сами молдоване, пока неизвестно.
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А чего тут прозревать-то?.." ))
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- дэ кэкат... еу фрэк пула...
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Да , с таким додоном ухо держи востро. не додон он , а га....... .
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Европарламент поставил точку!
Итак, дамы и господа, сегодня Европарламент расставил точки над «i». Так, на пленарной сессии в Страсбурге европейский политический бомонд принял резолюцию, согласно которой снятие с России санкций ЕС возможно лишь после восстановления контроля Украины над Крымом.
Все - баста! А потому, попрошу разного рода политических шестерок из Баварии и вотчины госпожи ЛеПен особо не напрягаться в своих порывах гимнастического прогиба под Кремль, ведь без Крыма не видать им щедрой Россиюшки как своих ушей. Да и спекуляции на эту тему более не уместны.
С другой стороны, не забываем, что сегодня же в российскую Думу поступило предложение от Главы совета директоров Института анализа политической инфраструктуры Евгения Туника, относительно внесения поправок в Конституцию РФ позволяющих отказаться от проведения выборов парламента и президента «в период экономического давления со стороны Запада». Если же учесть итоги на пленарной сессии в Страсбурге Европарламента то можно считать Путина несменным лидером Россиюшки на долгие, долгие годы, пока не закопают! Ведь все мы прекрасно понимаем, пока жив Вова с Крымом вопрос окончательно, политическими методами, решен не будет.
И вот возникаем некоторая дилемма… Как долго россияне смогут терпеть несменного лидера и несменное ухудшение экономической ситуации в стране? Не волей задумываешься над тем, а не закопают ли Вову раньше срока сами же россияне?
http://vgoru.org/index.php/template/novini-planeti/item/11256-evroparlament-postavyl-tochku
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