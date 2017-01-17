 Климкин и Курц обсудили улучшение технических возможностей миссии ОБСЕ на Донбассе

Об этом Климкин сообщил на совместном с Курцем брифинге по итогам переговоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Мы говорили о возможности укрепления миссии и в кадровом, и в техническом аспектах. Мы говорили о том, что после достижения необходимого уровня безопасности мы готовы к проведению выборов на Донбассе", - сказал Климкин.
Министр отметил, что в ходе переговоров он и Курц акцентировали внимание на том, что ОБСЕ может сделать для украинских заложников и политических заключенных.
Они также обсудили возможность доступа международных гуманитарных организаций на территорию Донбасса.
Ключевым аспектом в австрийском председательстве, по мнению Климкина, является вопрос безопасности на Донбассе.
"Этого нельзя достичь без принуждения России выполнять "минские договоренности" и без того, чтобы предоставить миссии ОБСЕ возможности доступа ко всей территории Донбасса и неконтролируемому участку украинско-российской границы. Миссия должна иметь возможность делать это круглосуточно - иначе это не имеет никакого смысла", - сказал Климкин.
Курц, в свою очередь, также отметил, что приоритетом Австрии в ходе своего председательства в ОБСЕ является расширение миссии и обеспечение возможности большего доступа на Донбассе.
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