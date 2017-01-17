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Все про:МИД (3783) Донбасс (11903) Климкин (1065) Курц (18)

 Климкин и Курц обсудили улучшение технических возможностей миссии ОБСЕ на Донбассе

Министр иностранных дел Павел Климкин и председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц обсудили улучшение технических возможностей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

Об этом Климкин сообщил на совместном с Курцем брифинге по итогам переговоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Мы говорили о возможности укрепления миссии и в кадровом, и в техническом аспектах. Мы говорили о том, что после достижения необходимого уровня безопасности мы готовы к проведению выборов на Донбассе", - сказал Климкин.

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Министр отметил, что в ходе переговоров он и Курц акцентировали внимание на том, что ОБСЕ может сделать для украинских заложников и политических заключенных.

Они также обсудили возможность доступа международных гуманитарных организаций на территорию Донбасса.

Ключевым аспектом в австрийском председательстве, по мнению Климкина, является вопрос безопасности на Донбассе.

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"Этого нельзя достичь без принуждения России выполнять "минские договоренности" и без того, чтобы предоставить миссии ОБСЕ возможности доступа ко всей территории Донбасса и неконтролируемому участку украинско-российской границы. Миссия должна иметь возможность делать это круглосуточно - иначе это не имеет никакого смысла", - сказал Климкин.

Курц, в свою очередь, также отметил, что приоритетом Австрии в ходе своего председательства в ОБСЕ является расширение миссии и обеспечение возможности большего доступа на Донбассе.
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Вместо водки - вино.
Вместо вина - воду.
Может прозреют?
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Условия проживания еще улучшите для этих слепых и глухих.
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и що еще. этой слепо-глухой обсе не хватает ? сборище никчемных бюрократов
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ха-ха ... зоопарк, желаю им скорее загнутца от такого венерического букета
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Климкин и Курц обсудили улучшение технических возможностей миссии ОБСЕ на Донбассе

Три года войны. Назовите что ОБСЕ сделало хорошего для Украины?
Информация о позиции ВСУ из камеры ОБСЕ идет к ... - iPress.ua


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Это уже не просто унижение, а реальная угроза безопасности.
Белоснежная вышка с камерой ОБСЕ, установленная в Широкино для фиксации нарушения Минских соглашений, находится в тылу у морпехов. Ее ТТХ позволяют и днем, и ночью видеть перемещения украинских солдат. Наши - как на ладони. Она может даже рассмотреть их лица. Но увидеть сепарские танчики и «минометки» электронный глаз не может. Не достает - до них три с половиной тысячи метров. Ничего секретного для «сепаров», пове...Показати більше...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКлимкин и Курц обсудили улучшение технических возможностей миссии ОБСЕ на Донбассе
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