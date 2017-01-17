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Все про:иск (340) МИД (3783) ООН (1864) Россия (64736) суд (19868) Климкин (1065)

 "Если Международный суд примет меры, то Россия не имеет политических или международно-правовых средств их не выполнить", - Климкин об иске Украины

Россия не сможет заблокировать решение Международного суда ООН по иску Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.net, об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Россия признала юрисдикцию Международного суда ООН. Это значит, что если Международный суд примет меры, то Россия не имеет политических или международно-правовых средств их не выполнить. Она не может их заблокировать, например, в Совете безопасности", - сказал он.

Глава МИД подчеркнул, что система международного права сегодня столкнулась с ситуацией, когда постоянный член Совбеза ООН является агрессором. "Система международного права к этому не приспособлена", - отметил Климкин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Обращение против Российской Федерации в Международный суд ООН преследует лишь сиюминутные политические интересы", - МИД РФ об иске Украины

Напомним, ранее Украина подала иск против РФ в Международный суд ООН касательно выполнения Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
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так а цена вопроса какая? кто то цифри видел? сколько мы с русни хотим? или замлями будем брать с холопами?
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Тоже согласен. КС рашки примет решение, что реш. МС ООН противоречит интересам рашки - и пошлет на х-р. И шоо? ООН исключит рашку из всех международных организаций? Очень сильно сомневаюсь.
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ну,чхала так чхала...есть куча способов принудительного выполнения.
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все есть...просто еще не время.но оно наступит.
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Да Засрии глубако начехать на все международные суды договоры и прочее.
как почувствуют что против них сразу вылезит лавруша и ........... не признаем не считаем справедливым и выполнять не будем
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От - клоун.......... ....... Та цей суд прийматиме рішення кілька років. І його рішення не є обов'язковим для виконання Росією. До того ж подання позову Україною готувалось - "через одне місце"........
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это почему это необовьязкови?хуйловцы не выполнять-следующие будут выполнять.германия полностью рассчиталась по судебным решениям лишь в средине 90-х
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А Ви прочитайте уважно - що то за суд, його повноваження і головне, те - в чому Україна звинувачує Росію і що вимагає.......
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Германия рассчитывалась по судебным решениям, после поражения во второй мировой войны.
Разница, знаете ли, весьма существенная.
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Так-тоді гроші більшого вартували. Ось і вся різниця.
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Розумію, що вам, москалям, це дуже не подобається. Та ви самі винні в усьому.
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Вчитайся уважно - можливо щось і зрозумієш.......... якщо звичайно ти не "школота" нерозумна....... https://www.rbc.ua/rus/news/isk-ukrainy-protiv-rossii-zaregistrirovan-1484660246.html............ особливо про те, що стосується Криму........
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Я вже два дні уважно вчитуюся в твої коменти-висновки зробив. Міняй нік.
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да я понял просто что то затихло все сума то не маленькая
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Иск подан о невыполнении кацапами конвенций,суд будет рекомендовать их придерживатся,а вы о чем подумали ребята
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чо,гарсия,обидно за рашку?будет выполнять.не она-так правоприемница.
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А если не выполнит,тогда чо,через плечо гыгик,ты же сам кацап ,даже рыго-кацап и задрачиваешь,я знаю шо с этого роя,не получится ничего
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ну знаешь-то и знай...тут зрадознатоков-немеряно.вторым голосом запевают с солистами из гэбни .а иногда даже трио-еще русвесновцы.
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Ну ты же никогда и не отрицал,шо рыгокацап,а с гебней это у тебя уже как здрасти,приелось гыга,шевели серым веществом,сьешь батончик и ищи новое
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я чужие бредни не отрицаю .я просто не имею к ним отношения.пусть твоему психиатру повезет
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А вот хрен там - как там в песне поётся: "Оккупиров Крым и захватив часть Донбасса, РФ нарушило около 400 правовых документов". Что-то мне подсказывает, что раха забьёт на всё это. Поэтому только санкции, санкции и санкции - перефразирую несвежего вовку.
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Они Юкос не могут преодолеть, а тут целое государство. После решения суда их спрашивать не будут, просто будут отбирать имущество за рубежом.
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Имущество государства, а не частных лиц, и тем более не записаных на иностранные компании. Ну заберут посольство россии в Зимбабве и отдадут Украине. Что с этим будет делать Украина?
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Хороший Вы человек Климкин!Но Вы одного не учли,ответ будет один-да знаем,видим,а где доказательства?Спорить и доказывать хуйловской власти-это лбом о стену.Визг свинячий подымут.Только санкции!
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А які міри цей суд може прийняти-хто знає?
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рекомендовать придерживатся конвенций и международных прав
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зять именитого тестя климкин-чугункин скорее похож на тракториста, чем на международника, но дело даже не в этом. вся эта п/братия просто сплавляется по течению, участвует в процессе, заранее зная, что без америки и ес им не выплыть. онии постоянно озвучивают, что и кто должен делать по защите Украины, как давить россию-оккупанта. сами же при этом, как "гарант", платят миллионы в казну путина
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Киев получил документы с просьбой Януковича о вводе российских войск

Киев получил от секретариат ООН копию заявления экс-президента Украины Виктора Януковича от 1 марта 2014 года с просьбой ввести войска в Украину. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказалгенеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
"Последние дни защита беглого Януковича плодит псевдосенсации. Причина проста - процесс над Януковичем все ближе, а доказательств его госизмены все больше", - написал Луценко.
Он отметил, что официальное письмо секретариата ООН с предоставлением украинской стороне заверенной официальной печатью ООН фотокопии заявления Януковича было получено главной военной прокуратурой Украины.

"Все полученные украинским следствием материалы признаны ООН официальными документами, которые предоставила РФ", - подчеркивает Луценко

Он добавил, что следствие получило "неопровержимые документальные доказательства госизмены Януковича".
Ранее Печерский районный суд Киева по ходатайству военной прокуратуры санкционировал задержание бывшего президента Украины Виктора Януковича.
Янукович был отстранен от власти в феврале 2014 года, после чего сбежал в Россию. В отношении него в Украине было возбуждено несколько уголовных дел.


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=625853430947169&set=a.139021569630360.1073741834.100005675529100&type=3&theater
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А суть даного позову в слідуючому: "............Таким образом, в иске отмечается, что Российская Федерация нарушает Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма и Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Согласно иску, с 2014 года Россия усилила свое вмешательство во внутренние дела Украины. В частности, речь идет о военном вмешательстве в Украину, финансировании терроризма, нарушении прав человека миллионов украинцев, включая, их право на жизнь. Таким образом, Украина считает, что Россия нарушила фундаментальные принципы международного права, включая те, которые являются основой Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Кроме того, Украина отмечает, что проведение Россией псевдореферендума в Крыму с последующей оккупацией территории полуострова является прямым нарушением Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Украина просит Международный суд признать, что РФ также несет международную ответственность за крушение MH17.
Россия и финансирование терроризма
Таким образом, Россия должна немедленно прекратить финансирование вооруженных формирований, в частности ДНР и ЛНР; прекратить поставки вооружения; пойти на сотрудничество с Украиной по вопросам прекращения финансирования терроризма. Кроме того, РФ должна обеспечить полную компенсацию за крушение MH17, обстрелы гражданских в Волновахе, Мариуполе и Краматорске и другие акты терроризма. Украина также просит возбудить уголовные преследования в отношении министра обороны РФ Сергея Шойгу, депутатов Госдумы Владимира Жириновского, Сергея Миронова, Геннадия Зюганова за поддержку бандформирований на Донбассе и оккупацию Крыма.
Россия и оккупация Крыма
Также Украина призывает РФ обеспечить надлежащие соблюдение прав человека в оккупированном Крыму, включая граждан Украины и крымских татар; немедленно восстановить права Меджлиса крымскотатарского народа; содействовать расследованию исчезновения крымских татар; прекратить обыски и задержания крымских татар и т.д..........."
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Чуи - позов подавати обов'язково, але готувати його треба як слiд, а не в тракторнiй бригадi "в рабочий полдень".
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Ти приймав участь у підготовці? Чи звідкіля знаєш?
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Ох не завидую я следующему приемнику в рашке
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Если Международный суд примет меры, то Россия не имеет политических или международно-правовых средств их не выполнить", - Климкин об иске Украины
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