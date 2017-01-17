 "Если Международный суд примет меры, то Россия не имеет политических или международно-правовых средств их не выполнить", - Климкин об иске Украины

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.net, об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Россия признала юрисдикцию Международного суда ООН. Это значит, что если Международный суд примет меры, то Россия не имеет политических или международно-правовых средств их не выполнить. Она не может их заблокировать, например, в Совете безопасности", - сказал он.
Глава МИД подчеркнул, что система международного права сегодня столкнулась с ситуацией, когда постоянный член Совбеза ООН является агрессором. "Система международного права к этому не приспособлена", - отметил Климкин.
Напомним, ранее Украина подала иск против РФ в Международный суд ООН касательно выполнения Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
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ОБСЕ должна получить доступ к неконтролируемому участку украинско-российской границы на Донбассе, - Климкин(14)
Украина заинтересована в сотрудничестве и обмене опытом с военными Мьянмы, - Климкин. ФОТОрепортаж(31)
"Есть много планов и перспектив", - Климкин встретился с президентом Мьянмы Тхинь Чжо. ФОТОрепортаж(40)
"Если Россия выполнит Минск, можно начинать говорить о снятии санкций", - Климкин(152)
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как почувствуют что против них сразу вылезит лавруша и ........... не признаем не считаем справедливым и выполнять не будем
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Разница, знаете ли, весьма существенная.
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Киев получил от секретариат ООН копию заявления экс-президента Украины Виктора Януковича от 1 марта 2014 года с просьбой ввести войска в Украину. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказалгенеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
"Последние дни защита беглого Януковича плодит псевдосенсации. Причина проста - процесс над Януковичем все ближе, а доказательств его госизмены все больше", - написал Луценко.
Он отметил, что официальное письмо секретариата ООН с предоставлением украинской стороне заверенной официальной печатью ООН фотокопии заявления Януковича было получено главной военной прокуратурой Украины.
"Все полученные украинским следствием материалы признаны ООН официальными документами, которые предоставила РФ", - подчеркивает Луценко
Он добавил, что следствие получило "неопровержимые документальные доказательства госизмены Януковича".
Ранее Печерский районный суд Киева по ходатайству военной прокуратуры санкционировал задержание бывшего президента Украины Виктора Януковича.
Янукович был отстранен от власти в феврале 2014 года, после чего сбежал в Россию. В отношении него в Украине было возбуждено несколько уголовных дел.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=625853430947169&set=a.139021569630360.1073741834.100005675529100&type=3&theater
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Россия и финансирование терроризма
Таким образом, Россия должна немедленно прекратить финансирование вооруженных формирований, в частности ДНР и ЛНР; прекратить поставки вооружения; пойти на сотрудничество с Украиной по вопросам прекращения финансирования терроризма. Кроме того, РФ должна обеспечить полную компенсацию за крушение MH17, обстрелы гражданских в Волновахе, Мариуполе и Краматорске и другие акты терроризма. Украина также просит возбудить уголовные преследования в отношении министра обороны РФ Сергея Шойгу, депутатов Госдумы Владимира Жириновского, Сергея Миронова, Геннадия Зюганова за поддержку бандформирований на Донбассе и оккупацию Крыма.
Россия и оккупация Крыма
Также Украина призывает РФ обеспечить надлежащие соблюдение прав человека в оккупированном Крыму, включая граждан Украины и крымских татар; немедленно восстановить права Меджлиса крымскотатарского народа; содействовать расследованию исчезновения крымских татар; прекратить обыски и задержания крымских татар и т.д..........."
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