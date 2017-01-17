 Тело военнослужащего найдено на Буковине: предполагается самоубийство

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, тело было обнаружено в селе Вартиковцы Кельменецкого района. Погибшим оказался 23-летний житель Сокирянского района. При мужчине было удостоверение военнослужащего.
Смерть наступила в результате проникающего ранения правого виска. На месте найден пневматический пистолет под патрон Флобера (4 мм), из которого и был произведен выстрел.
По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством.
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