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Все про:Черновицкая область (236) Нацполиция (5490) самоубийство (461) военнослужащие (3106) труп (88)

 Тело военнослужащего найдено на Буковине: предполагается самоубийство

В Черновицкой области военнослужащий найден мертвым. По предварительной версии, он покончил жизнь самоубийством.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, тело было обнаружено в селе Вартиковцы Кельменецкого района. Погибшим оказался 23-летний житель Сокирянского района. При мужчине было удостоверение военнослужащего.

Смерть наступила в результате проникающего ранения правого виска. На месте найден пневматический пистолет под патрон Флобера (4 мм), из которого и был произведен выстрел.

По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тело 26-летнего военнослужащего с огнестрельным ранением обнаружено в Миргороде, - Нацполиция
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Не слишком ли часто гибнут военные? Может в армии инфекция?
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