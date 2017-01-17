 Швейцария выделит Украине 100 млн долларов финансовой помощи в январе, - Порошенко

Об этом журналистам сообщил Президент Украины Петр Порошенко в ходе Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Было принято решение, что до конца января Украина получит 100 млн долларов - они поступят на счета Национального банка - финансовой помощи от Швейцарии как первой части транша для поддержки Украины", - сказал Порошенко.
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вот тварь соевая...
шоб ты сдохло...
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