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 Швейцария выделит Украине 100 млн долларов финансовой помощи в январе, - Порошенко

Швейцария намерена выделить Украине 100 млн долларов финансовой помощи до февраля.

Об этом журналистам сообщил Президент Украины Петр Порошенко в ходе Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Было принято решение, что до конца января Украина получит 100 млн долларов - они поступят на счета Национального банка - финансовой помощи от Швейцарии как первой части транша для поддержки Украины", - сказал Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Единственным препятствием для получения 600 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС является отмена моратория на экспорт леса, - Климпуш-Цинцадзе



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Что петя миллиардов с офшоров твоей семье на жизнь уже не хватает? Или гонтарева зажала?
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Что то дох...я идёт помощи Барыге и его кодле,когда твари народу дышать станет легче, или когда вас не станет на етой грешной земле.
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Эти умельцы быстро справятся«Селидіввугілля» закупило м'ясо по 4 тис грн за 1 кг.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныШвейцария выделит Украине 100 млн долларов финансовой помощи в январе, - Порошенко
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