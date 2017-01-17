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Все про:Чернигов (385) Гройсман (1966) техника (640) ГСЧС (644) оборудование (15)

 "Хочу заверить, вы будете в фокусе внимания правительства", - Гройсман вручил пожарную технику и оборудование подразделениям ГСЧС в Чернигове

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Чернигове посетил областное Управление государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Глава правительства принял участие в торжественном вручении пожарной техники и аварийно-спасательного оборудования подразделениям Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Черниговского гарнизона, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Кабмина.

Гройсман поблагодарил спасателей "за работу без выходных, праздников": "Круглосуточно вы на страже и всегда готовы спасать человека в любых сложных условиях".

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Премьер-министр отметил, что в 2017 году заработная плата спасателей была увеличено в среднем на 2 тыс. грн. На 2017 год также предусмотрены "рекордные" 600 млн грн для приобретения новой техники и перевооружения.

"Наша задача - дать вам качественную заработную плату, которую вы заработали по праву, отдавать вам должное, качественно обеспечить вас технически, дать возможность получить лучшее оборудование, средства защиты и технику, чтобы вы могли эффективно помогать людям и, самое главное, остаться живыми самим", - отметил глава правительства.

"Хочу заверить, вы будете в фокусе внимания правительства для того, чтобы поддерживать, помогать вам быть эффективными. Мы должны вовремя отреагировать, профилактировать и спасти", - подчеркнул он.

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Глава правительства также вручил спасателям награды за мужество и отвагу, безупречное выполнение служебных обязанностей, самоотверженность и высокий профессионализм во время ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и участие в поисково-спасательных работах.
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Може он за одно бы взял лопату поубирал там что-ли. Съездил бы на тушение пожара раз свою работу всю поделал. Хотя... лучше пускай свадебным генералом ходит так меньше вреда будет.
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Пожежні досі в радянських куртках ходять, бо немає нормального одягу, а влада списує мільярди на техніку, бо там відкати! Ляшко голосує за бюджет, щоб його заводу давали замовлення на пожежну техніку!
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там где бабло отмыть - это все в фокусе правительства
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И тут кацапы со своей зрадой отметились, винторогие вам то тут чего? Вы в огонь только поссать могете...
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Говорят, что в Киеве горит свалка и дым поэтому по городу. Может эти машины уже на марше в Киев? Или гройсман поехал свежим воздухом дыхнуть.
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Он на свои деньги эту технику купил? То свинорылый пиарится на АТО, а додик по пожарникам специализируется?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Хочу заверить, вы будете в фокусе внимания правительства", - Гройсман вручил пожарную технику и оборудование подразделениям ГСЧС в Чернигове
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