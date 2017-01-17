 "Хочу заверить, вы будете в фокусе внимания правительства", - Гройсман вручил пожарную технику и оборудование подразделениям ГСЧС в Чернигове

Глава правительства принял участие в торжественном вручении пожарной техники и аварийно-спасательного оборудования подразделениям Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Черниговского гарнизона, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Кабмина.
Гройсман поблагодарил спасателей "за работу без выходных, праздников": "Круглосуточно вы на страже и всегда готовы спасать человека в любых сложных условиях".
Премьер-министр отметил, что в 2017 году заработная плата спасателей была увеличено в среднем на 2 тыс. грн. На 2017 год также предусмотрены "рекордные" 600 млн грн для приобретения новой техники и перевооружения.
"Наша задача - дать вам качественную заработную плату, которую вы заработали по праву, отдавать вам должное, качественно обеспечить вас технически, дать возможность получить лучшее оборудование, средства защиты и технику, чтобы вы могли эффективно помогать людям и, самое главное, остаться живыми самим", - отметил глава правительства.
"Хочу заверить, вы будете в фокусе внимания правительства для того, чтобы поддерживать, помогать вам быть эффективными. Мы должны вовремя отреагировать, профилактировать и спасти", - подчеркнул он.
Глава правительства также вручил спасателям награды за мужество и отвагу, безупречное выполнение служебных обязанностей, самоотверженность и высокий профессионализм во время ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и участие в поисково-спасательных работах.
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