 ОБСЕ должна получить доступ к неконтролируемому участку украинско-российской границы на Донбассе, - Климкин

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Сегодня Россия блокирует работу миссии, не позволяя получить доступ к значительной части территории Донбасса - именно к тем территориям, где, прежде всего, находится оружие и российские регулярные войска", - сказал он. "Мы сейчас имеем данные о том, что продолжаются поставки всего (боеприпасов, наемников), ротация регулярных войск", - добавил глава МИД.
По словам министра, миссия ОБСЕ должна получить доступ к неконтролируемому участку границы. "Для этого необходимо установить базы вдоль неконтролируемой части границы, расположить соответствующее оборудование для наблюдения, поставить представителей ОБСЕ с нашей части границы и позволить им проводить инспектирование", - пояснил Климкин.
Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в 2017 году встанет задача выйти на международно признанную государственную границу Украины на Донбассе.
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