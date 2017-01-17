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 ОБСЕ должна получить доступ к неконтролируемому участку украинско-российской границы на Донбассе, - Климкин

Россия блокирует работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Сегодня Россия блокирует работу миссии, не позволяя получить доступ к значительной части территории Донбасса - именно к тем территориям, где, прежде всего, находится оружие и российские регулярные войска", - сказал он. "Мы сейчас имеем данные о том, что продолжаются поставки всего (боеприпасов, наемников), ротация регулярных войск", - добавил глава МИД.

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По словам министра, миссия ОБСЕ должна получить доступ к неконтролируемому участку границы. "Для этого необходимо установить базы вдоль неконтролируемой части границы, расположить соответствующее оборудование для наблюдения, поставить представителей ОБСЕ с нашей части границы и позволить им проводить инспектирование", - пояснил Климкин.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в 2017 году встанет задача выйти на международно признанную государственную границу Украины на Донбассе.


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мля!!!! это надо было на второй день после минска делать - опомнились
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Украина должна получить доступ к своим границам, а не какое то сраное обсє
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Та, че там... Вон Арсен Аваков- спокоен. Уже задачи ставит погранцам. Типо- тока приказ получаете, шоп за неделю, максимум- 2 уже стояли, де надо. И граница- на замке. Я шо-то потерялся, в пространстве! С каких пор Аваков погранцами командует? Это- раз. И второе: какие, к чертям, две недели??? Та даже 24 недели... или 54 недели... Он о чем???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОБСЕ должна получить доступ к неконтролируемому участку украинско-российской границы на Донбассе, - Климкин
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