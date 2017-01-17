 Секретарю Киевсовета Прокопиву передано решение общественных слушаний сохранить озеро Утиное

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Алексей Новиков, который является главной рабочей группы Киевсовета по вопросу озера Утиного, написал в Фейсбуке.
Как отмечается в документе, общество просит Киевсовет учесть права и интересы территориальной общины города Киева и предложения, которые были высказаны на общественных слушаниях жителей района 22 декабря 2016 года, связанных с ситуацией на озере Утином.
Среди предложений есть пункт о вынесении на рассмотрение Киевсовета вопроса передачи водоема на Здолбуновской на баланс КП "Плесо".
Напомним, на общественных слушания представитель КП "Плесо" подтвердила готовность взять озеро Утиное на баланс коммунального предприятия в связи с тем, что сам водоем и земля под ним принадлежат к Водному фонду Киева.
Напомним, на участке по ул. Здолбуновской на пересечении с ул.Тепловозной (фактически на углу с просп. П. Григоренко) КП "Житлоинвестбуд-УКБ" (им руководит депутат Киевсовета от БПП Вячеслав Непоп) намерен возвести шестисекционный многоэтажный дом на 1276 квартир. Эта земля была передана под застройку решением Киевсовета от 26 декабря 2014 года. Весной 2015 года начались подготовительные работы к строительству. Застройщик начал засыпать водоем. Активисты утверждают, что он является озером, тогда как городские власти и "Житлоинвестбуд-УКБ" ссылаются на решение КП "Институт генерального плана города Киева" об отсутствии водоемов на данном участке. В марте 2016-го работы продолжились. 29 марта состоялось заседании в КГГА, на котором представитель Института управления и экономии водных ресурсов заявил, что в соответствии с Водным Кодексом Украины данный водоем является озером на участке бывшего русла реки.
КП "Житлоинвестбуд-УКБ" ссылается на якобы окончательную экспертизу, проведенную "Научно-исследовательским центром экологической безопасности и природопользования" при Министерстве экологии и природных ресурсов. Он считает данный участок заболоченной местностью. При этом такой вывод сделан "согласно предоставленным на рассмотрение материалам", то есть, полноценная экспертиза не была проведена.
При этом существует решение Управления водных ресурсов в г. Киеве и Киевской области, которым водоем на Здолбуновской признается озером. Аналогичный вывод сделал Институт управления и экономии водных ресурсов. Проектные решения по поводу ликвидации данного озера не согласовывались с Госагенством водных ресурсов.
19-20 апреля произошло кровавое столкновения между защитниками озера и охранниками, которых нанял застройщик. Депутат Киевсовета от данного округа Анна Сандалова ("Самопомич") обвинила в противостоянии главу "Житлоинвестбуд-УКБ" Непопа.
За водоемом закрепилось неформальное название "Озеро Утиное" (Озеро Качине).
Непоп не единожды обещал провести открытые общественные слушания по поводу озера, но до сих пор не провел.
Мэр Киева Виталий Кличко в комментарии Цензор.НЕТ отметил, что считает уничтожение водоема на пересечении Здолбуновской и Григоренко законным.
Позже Дарницкий районный суд Киева отказал прокуратуре в наложении ареста на данный участок. Однако 25 августа арест все же был наложен. "Житлоинвестбуд-УКБ" оспаривает это решение в Апелляционном суде.
В КГГА была создана рабочая группа по урегулированию данного конфликта, целью которой является поиск компромисса.
Кроме того, есть информация, что вся разрешительная документация была выдана "Житлоинвестбуду-УКБ" на строительство на участке напротив - на пересечении улиц Здобуновской и Тепловозной, тогда как фактически озеро находится на углу Здолбуновской и просп. П. Григоренко.
Дарницкий районный суд открыл производство по делу против активистов, выступающих в защиту озера Утиного в Киеве от застройки. Иск подан компанией "Азур Груп" с требованием возместить ущерб за то, что активисты якобы снесли забор, препятствуя строительству на пересечении улицы Здолбуновской и проспекта П. Григоренко и таким образом защищая находящееся на этом участке озеро. Третьей стороной выступает застройщик КП "Житлоинвестбуд-УКБ".
23 июня был обнародован ответ Государственной инспекции сельского хозяйства в г. Киеве на письмо столичной прокуратуры, в котором говорится, что отвод земельного участка под скандальную застройку на пересечении улицы Здолбуновской и проспекта П. Григоренко в Дарницком районе Киева был разработан и утвержден со значительными нарушениями земельного законодательства и законов Украины.
На заседание постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета и социально-экономического развития, которое состоялось 14 сентября, не хватило несколько голосов для того, чтобы включить озеро Утиное в водный фонд и соответственно дать ему официально охранный статус.
10 октября Апелляционный суд города Киева отменил решение об аресте озера Утиного.
Вместе с тем глава рабочей группы Киевсовета по вопросу скандала озера Утиного депутат Алексей Новиков (фракция "Еднисть") заявил о том, что секретариат Киевсовета отказывается выносить этот вопрос на сессию Киевсовета вопреки решению президиума. В понедельник, 7 ноября состоялось итоговое заседание рабочей группы, на котором не было принято решения. Все члены группы, голосовавшие в тот день, высказались за сохранение озера.
16 ноября Кличко, Прокопив и другие чиновники Киевсовета посетили водоем на Здолбуновской, где встретились с местными жителями, которые их уверили, что эта одна из немногих зеленых зон на массиве.
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