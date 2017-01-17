 Трамп имеет уникальные возможности для поддержки Украины, - Порошенко

Об этом Президент Петр Порошенко заявил в интервью телеканалу Bloomberg находясь в швейцарском Давосе на Всемирном экономическом форуме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Порошенко также подчеркнул, что Украина за последние годы получила значительную поддержку со стороны США.
Он также напомнил, что был одним из первых мировых лидеров, кому позвонил новоизбранный Президент США Дональд Трамп, и во время телефонного разговора была достигнута договоренность о визите главы Украинского государства в США после инаугурации американского Президента.
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Единственная интрига 2017 года это на кого его поменяют.
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При чому тут відносини порошенка і трампа? чи трамп диктує зовнішню та внутрішню політику України? Чи США вибирає зовнішній вектор України?
у вас явно щось поломалось.
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Колися.
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типа маршал-генерал сокращенно
украинец армянского происхождения куле
иногда слова долга подбирает
типа бе-бе-бе)))
... белый аист летит (с)
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