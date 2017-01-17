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Все про:Порошенко (10402) США (11690) Трамп (482)

 Трамп имеет уникальные возможности для поддержки Украины, - Порошенко

"Избранный Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп имеет уникальные возможности для использования всего своего влияния для поддержки Украины в ее борьбе за свободу и демократию".

Об этом Президент Петр Порошенко заявил в интервью телеканалу Bloomberg находясь в швейцарском Давосе на Всемирном экономическом форуме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Порошенко также подчеркнул, что Украина за последние годы получила значительную поддержку со стороны США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Если вы спрашиваете, кто больше всего заинтересован в снятии санкций, то это Президент Украины", - Порошенко о России

Он также напомнил, что был одним из первых мировых лидеров, кому позвонил новоизбранный Президент США Дональд Трамп, и во время телефонного разговора была достигнута договоренность о визите главы Украинского государства в США после инаугурации американского Президента.
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он может подлизывать уже кому угодно.
Единственная интрига 2017 года это на кого его поменяют.
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да это не имеет значения, то что Вы высказали это менталитет отношения к Царю-Батюшке ( т.е. совковая рососия или Сев.Кор.) .. верней было сказать , что было необходимо совершать Больше поступков нацеленных на улучшения качества жизни Большей части Украинцев а не накапливание своих персональных Активов - ... вот в этом главный просчет Петра Алексеивича ...
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порошенко зганьбив себе своєю роботою проти Трампа та заграванням з Клінтон! Тепер порошенко має піти з посади щоб не заважати військовій підтримці України з боку США! Щоб особисті погані відносини Трампа та порошенка на впливали на рішення США, порошенко має йти з посади наступного дня після інагурації Трампа!
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все змішалось, коні, люди...
При чому тут відносини порошенка і трампа? чи трамп диктує зовнішню та внутрішню політику України? Чи США вибирає зовнішній вектор України?

у вас явно щось поломалось.
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к Президенту США не имеет никакого отношение наш нынешний Президент ... Не имеет никакой разницы кто с кем общался в данной ситуации .. Остаётся Фактом, что Президент США будет действовать на благо большей части Народа США или импичмент ... вот и все ... в Этом разница между совковой россосией ( в какой то мере это касается и Украины ) и США ...
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А хто має прийти на місце Порошенка?- Сказав ;А;- кажи і ;Б;
Колися.
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Тогда зрадофилы перевешаются - Саакашвили с вами церемонится не станет, все отчитаетесь о своих доходах и с каждого спросят о не заплаченных налогах. В Грузии он именно так и навел порядок.
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а сабаков немного не так говорил. если мне память не изменяет
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маргиналом назвал
типа маршал-генерал сокращенно
украинец армянского происхождения куле
иногда слова долга подбирает
типа бе-бе-бе)))
... белый аист летит (с)
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комичная ситуация, Порошенко с Путиным Трампа перетягивают как канат
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Порошенко такой пострел, везде успел. Жду груповое фото, где Порошенко перециловывает всех участников в Давосе. Фото для зрадофилов, чтоб они видели, что Порошенко работает не зря!!
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A про *я был одним из первых мировых лидеров*: хватит ржать, у Пэдры докУмент есть - обложка из *Экономист* )))
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А еще у него есть более уникальная возможность - провести свои последние дни где-нибудь на гос даче под Ростовом.
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САМ ДАВАЙ РАБОТАЙ, он все ждет, когда америкосы за него гавно разгребут
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Порошенко имеет уникальную возможность погнать Климкина, но что спросить с ПР-аса ?
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Головне,- шоб Трамп незручних питань не задавав про всякі там фабрики.)))
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Да, Трамп имеет уникальную возможность перестать финансировать режим соевого сказочника. А может даже сковырнуть его с президентского кресла.
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Петя или боярышника выпил, или белены объелся!
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Пэтя, а какие у тебя были уникальные возможности построить новую страну..как сладко пел-заливал..краснобай хренов..в итоге получили кучмократию в стадии косметического ремонта..
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Врёт, как порошенко. Трампу и нафиг не сдалась Украина. Пусть занимается своей страной. пэдро, ты тоже имеешь уникальные возможности, но только используешь их для обогащения себя и своей касты.
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Наш ПеПо - самий потужний,самий унікальний,його соєві цукерки - самі солодкі
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТрамп имеет уникальные возможности для поддержки Украины, - Порошенко
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