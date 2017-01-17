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 Суд в Херсоне приговорил боевика "ДНР" к девяти годам лишения свободы, - прокуратура

Суд приговорил боевика террористической организации "Донецкая народная республика" к 9 годам лишения свободы в Херсоне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Украинские новости, об этом говорится в сообщении прокуратуры Херсонской области.

"Херсонским городским судом Херсонской области вынесен обвинительный приговор в отношении жителя Новоалексеевки Генического района, который обвинялся по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней) Уголовного кодекса", - сказано в сообщении.

Согласно ему, боевик в период с октября 2014 по июнь 2016 года, выехав в Донецк, добровольно вступил в ряды вооруженных формирований террористической организации "ДНР" и принимал активное участие в их деятельности.

Суд согласился с позицией прокуратуры Херсонской области и приговорил обвиняемого к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

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А чому тільки 9 років? За 9 років ще війна не закінчиться! Треба було садити на довічне!
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А для цього лайна може і п*ять років будуть "довічним". Не дотягне до "дзвоника"
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Кои українські війська візьмуть Донбас, будуть массові зачистки! Всі дорослі будуть відправлені на уранові рудники!
Всі діти старші за п'ять років будуть насаджені на палі впродовж україно-китайського кордону!
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Если судить по заголовку, он в Херсоне сидеть будет .
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Ну да. Это для ваты смертный приговор.
Да и родным его в Генически сто пудов красного петуха пустят. Не жить руським свиньям на юге Украины.
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Ох не завидую я этому рюзькаму витязю. Как его ждут на зоне сидельцы. Срок жизни этого воэна сократится до пары дней мучений возле параши.
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Кто там сеял зраду типа "всех отпустят"?

Да будет каждому по ДЕЛАМ его!
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ну тут я уверен. этому рюсичу на херсонской зоне быстро шоколадный глаз порвут.
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Три человека убиты, девять ранено в результате стычки между "отпускниками" и местными на Донбассе

17 января 2017

Серьезными потерями обернулось столкновение между российскими военнослужащими, воюющими на Донбасе, и местными боевиками. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
"В понедельник, 16 января, в 1-м мотострелковом батальоне 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты в результате столкновения с применением оружия между военнослужащими ВС РФ и контрактниками из числа местного населения трое военнослужащих убиты и еще девять получили ранения", - говорится в сообщении ГУР.
Кроме того, по состоянию на 17 января, в 6-м отдельном мотострелковом полку (Кадиевка) 2 АК до 80 военнослужащих самовольно оставивили свои подразделения.
"Но реальное число дезертиров в полку значительно больше. С целью сокрытия данного факта от российского оккупационного командования командиром 6 омсп принято решение при подготовке сведений указывать дезертиров как находящимися в отпусках или уволенные со службы", - сообщили разведка.
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...но дети все равно продолжали смеяться и кричать "еще! еще!"
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Влада зміниться і він вийде, та щей стане героєм!
А ви майдануті дебіли за все будете відповідати, і статус учасника АТО буде клеймом
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд в Херсоне приговорил боевика "ДНР" к девяти годам лишения свободы, - прокуратура
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