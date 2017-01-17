 Суд приговорил боевика "ДНР" к девяти годам лишения свободы в Херсоне, - прокуратура

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Украинские новости, об этом говорится в сообщении прокуратуры Херсонской области.
"Херсонским городским судом Херсонской области вынесен обвинительный приговор в отношении жителя Новоалексеевки Генического района, который обвинялся по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней) Уголовного кодекса", - сказано в сообщении.
Согласно ему, боевик в период с октября 2014 по июнь 2016 года, выехав в Донецк, добровольно вступил в ряды вооруженных формирований террористической организации ДНР и принимал активное участие в их деятельности.
Суд согласился с позицией прокуратуры Херсонской области и приговорил обвиняемого к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
758 8
Высший спецсуд рассмотрит территориальную подсудность дела Ефремова 19 января, - адвокат(1)
Судья о возможном обмене по запросу боевиков "ДНР" обвиняемых в расстреле активистов Майдана экс-"беркутовцев": "Будем решать вопрос в соответствии с Конституцией и законодательством"(5)
"Работал в Макеевке на "ДНР". Не заплатили ни разу", - суд освободил "инкассатора" боевиков. ВИДЕО(73)
Судья о деле по расстрелам активистов на Евромайдане: "Скорость рассмотрения - просто космическая! В этом году планируем исследовать все эпизоды и перейти к допросам"(32)
"Россияне, вы перешли красную черту. Цивилизованный мир вас раздавит. И не бомбами" - политолог(0)
Беспилотник ОБСЕ зафиксировал три гаубицы "Гвоздика" боевиков в районе Ясиноватой(5)
Суд Англии сегодня начнет рассмотрение иска России против Украины по "долгу Януковича"(47)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Да и родным его в Генически сто пудов красного петуха пустят. Не жить руським свиньям на юге Украины.
Ответить
Ответить
Ответить
Да будет каждому по ДЕЛАМ его!
Ответить