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 Суд приговорил боевика "ДНР" к девяти годам лишения свободы в Херсоне, - прокуратура

Суд приговорил боевика террористической организации "Донецкая народная республика" к 9 годам лишения свободы в Херсоне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Украинские новости, об этом говорится в сообщении прокуратуры Херсонской области.

"Херсонским городским судом Херсонской области вынесен обвинительный приговор в отношении жителя Новоалексеевки Генического района, который обвинялся по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней) Уголовного кодекса", - сказано в сообщении.

Согласно ему, боевик в период с октября 2014 по июнь 2016 года, выехав в Донецк, добровольно вступил в ряды вооруженных формирований террористической организации ДНР и принимал активное участие в их деятельности.

Суд согласился с позицией прокуратуры Херсонской области и приговорил обвиняемого к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

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А чому тільки 9 років? За 9 років ще війна не закінчиться! Треба було садити на довічне!
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А для цього лайна може і п*ять років будуть "довічним". Не дотягне до "дзвоника"
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Если судить по заголовку, он в Херсоне сидеть будет .
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Ну да. Это для ваты смертный приговор.
Да и родным его в Генически сто пудов красного петуха пустят. Не жить руським свиньям на юге Украины.
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Ох не завидую я этому рюзькаму витязю. Как его ждут на зоне сидельцы. Срок жизни этого воэна сократится до пары дней мучений возле параши.
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Кто там сеял зраду типа "всех отпустят"?

Да будет каждому по ДЕЛАМ его!
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