 "Потренировавшись, они готовы у себя в Вашингтоне Майдан организовать, только бы не дать Трампу вступить в должность", - Путин

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что мы наблюдаем в Соединенных Штатах? Мы наблюдаем продолжающуюся острую внутриполитическую борьбу, несмотря на то, что выборы президента завершены и они завершились убедительной победой господина Трампа", - сказал он.
По мнению Путина, "в ходе этой борьбы ставится несколько задач", первая из них - "подорвать легитимность избранного президента США".
"Хотят этого люди, которые это делают, или не хотят, они наносят интересам Соединенных Штатов огромный ущерб, огромный просто", - заявил он. "Такое ощущение, что, потренировавшись, они готовы у себя в Вашингтоне Майдан организовать, только бы не дать Трампу вступить в должность", - отметил президент РФ.
"Другая задача - это связать вновь избранного президента по рукам и ногам при выполнении данных им в ходе избирательной кампании обещаний как внутри страны, так и на внешней арене", - полагает Путин.
Напомним, ранее 14 тыс. человек в Вашингтоне вышли на акцию протеста против инаугурации Дональда Трампа.
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Представители США надевали парики, переодевались в женщин, чтобы пытаться проникнуть на объекты РФ, - Лавров
Он сам сто раз так делал
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La-la-la-la-la-la....
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Эти глаза напротив..
вот и свела судьба
вот и свела судьба
вот и свела судьба на-а-а-с!
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На демонстрацию в основном выходили латиносы и другие цветные за свои гражданские права. Им дела нет до РФ. Напоминай больше, к ним подключатся и другие.
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