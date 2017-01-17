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Все про:протест (5202) Путин (20617) Россия (64729) США (11690) легитимность (40) Трамп (482)

 "Потренировавшись, они готовы у себя в Вашингтоне Майдан организовать, только бы не дать Трампу вступить в должность", - Путин

Некоторые силы в США стремятся поставить под сомнение легитимность новоизбранного президента Дональда Трампа.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что мы наблюдаем в Соединенных Штатах? Мы наблюдаем продолжающуюся острую внутриполитическую борьбу, несмотря на то, что выборы президента завершены и они завершились убедительной победой господина Трампа", - сказал он.

По мнению Путина, "в ходе этой борьбы ставится несколько задач", первая из них - "подорвать легитимность избранного президента США".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Россия - наша самая большая проблема. Мы бесспорно должны ввести санкции": CNN напомнил, что говорил Трамп об РФ до вступления в президентскую гонку

"Хотят этого люди, которые это делают, или не хотят, они наносят интересам Соединенных Штатов огромный ущерб, огромный просто", - заявил он. "Такое ощущение, что, потренировавшись, они готовы у себя в Вашингтоне Майдан организовать, только бы не дать Трампу вступить в должность", - отметил президент РФ.

"Другая задача - это связать вновь избранного президента по рукам и ногам при выполнении данных им в ходе избирательной кампании обещаний как внутри страны, так и на внешней арене", - полагает Путин.

Напомним, ранее 14 тыс. человек в Вашингтоне вышли на акцию протеста против инаугурации Дональда Трампа.
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нуесли будет пусть тогда туда попробует войска ввести для борьбы с хунтой)))
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Остап Біндер
46 хв. ·

Представители США надевали парики, переодевались в женщин, чтобы пытаться проникнуть на объекты РФ, - Лавров
Он сам сто раз так делал


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Ботоксному давно в мавзолей пора а он все хорохорится. Моль поганая.
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ху*ло ждет письмо от Трампа на введение войск?
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...раздался голос с унитаза и показалась голова...
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пукіна від слово "майдан" довго ще трусити буде.)))
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Совсем не палёно ху№ло в очередной раз подтвердил "ху из трамп"
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Володька, пока выговорил слово "Майдан", три раза всрался...
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Хуйло заскавчав , чує собака чиє сало з,їла .За США переймаєтся виблядок калмицький. Не буде миру з москалями.
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...или путин подлизал пиндосу... У Трампа буит инфаркт от этого недомерка рускага.
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интересно, что же это за люди-то такие, которые везде майданы устраивают, и уже даже до Америки добрались
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Госдеп, ясное дело. И их ужасное орудие принуждения к повиновению. Печеньки!

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Какая оценивающая нежность в глазах...
Эти глаза напротив..
вот и свела судьба
вот и свела судьба
вот и свела судьба на-а-а-с!
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вовик,ты своих тренируй .а то вон вчера-позавчера сколько навинтили в пидере,да и в мацкве
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Глянь, у Путного Майдан - это нарицательное...
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Майдан і похідні від нього це неологізм, який вже вкоренився в язике , поряд з більш давніми "самостийнисть" і "бендеравци" )))))
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Хуйло продолжает лизать Трямпу, а Трямп Хуйлу. Любовнички дождаться не могут, когда встретятся.
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Ні хуйло, не у себе в Вашмнгтоні, а у тебе в маскві. і не тільки щоб недопустити трампа до посади, а й щоб тебе виблядка знести...
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Параноідальна шизофренія --Майданофобська маячня,прогресує ,без галоперідолу невгамується )))
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Вован, ты молодец. Дал пищу для журналистов на несколько дней. Сейчас это будет в новостях, придурок. Только в последние несколько дней тема стала уходить с ТВ, и все стало успокаиваться перед инаугурацией. Давай еще!
На демонстрацию в основном выходили латиносы и другие цветные за свои гражданские права. Им дела нет до РФ. Напоминай больше, к ним подключатся и другие.
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не так давно этот ботоксный маломер заявлял, что при цене нефти 80 долл./бар. мировая экономика рухнет.
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Она и рухнула. Он просто перепутал экономику россеюшки из мировой. Трудно обращать внимание на такие мелочи, когда живешь в своей реальности где ты чуть ли не бог.
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Вовану везде Майдан мерещится...И как пацан с такими глюками живет? И при этом еще лидер ОПГ....
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ВОВКА нагнулся облизнулся и начал просить Трампа дать полизать!
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Вообще путин сам не легитимный, ведь в 1917м Ленин сбросил законную власть, царя Николая после его расстреляв.. это значит что все кто был после Николая нелегетимны... в т.ч. и путин
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Пуканчик у кремлевского педофила бомбит, значит план с шантажем Трампа сорван или на грани этого.
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В США Майданы в принципе невозможны. Не колеблясь всех пристрелят. Наградят копов медалями и звездами, да еще памятник построят. Потому что закон всегда превыше всего.
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А в чем майдан незаконен? За что пристрелят несколько миллионов мирно протестующих люднй?
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Хуйло оказал медвежью услугу трампу. Лучше бы молчал. За януковича он тоже сильно переживал, теперь тот в заднице, в параше вернее. Так что шельму метят, случайность?
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Очень важно вбивать в головы граждан США слово МАЙДАН. Тогда они узнают про Украину и про то, что там происходит. Это гениальная связка Трамп- Майдан- Украина. Молодец, Вовочка. Это самая лучшая поддержка Украины. Они и не знали что такое Майдан, так пусть теперь узнают. А у Вовы точно псих. диагноз по поводу Украины и Майдана. Это уже до конца жизни. Заклятые друзья и кровная месть- вот от чего он никогда не вылечится. .
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Сегодня что печальная лошадь что хвюрер, упоротые по самое "немогу".
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Потренировавшись, они готовы у себя в Вашингтоне Майдан организовать, только бы не дать Трампу вступить в должность", - Путин
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