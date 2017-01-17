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 Гройсман: Украинские профессионально-технические заведения должны получить современное оборудование

Профессионально-технические заведения должны получить современное оборудование, которое будет обеспечивать высокое качество образования и подготовки конкурентных рабочих.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время общения с журналистами в Черниговском высшем профессиональном училище бытового обслуживания, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Я вообще хотел бы, чтобы профессионально-технические заведения по этим трем специальностям, которые я перечислял, получили современное оборудование. Для меня это принципиально важно. Учится, завершил обучение, получил свой диплом, пришел на работу", - отметил Гройсман.

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"Мне не нужна сеть заведений - мне нужна качественная учебная база для 100% украинских студентов и молодежи, чтобы они получили знания и навыки, чтобы они получили свою специальность. Они должны идти работать высоко подготовленными. Это инвестиция именно в качество и их будущее", - подчеркнул премьер-министр.

Он отметил, что в Украине есть заведения профессионально-технического образования, которые обучают молодых людей на технологиях 60-70 годов. "Это означает, что мы тратим туда деньги, а они не являются конкурентными, они не получают тех знаний, которые необходимы. Наша позиция - правительства, Министерства образования - заключается в том, что мы должны провести полную модернизацию учебных программ и современного оборудования", - заявил премьер-министр.

Планом приоритетных действий правительства на 2016 год предусмотрена реализация пилотногопроекта относительно модернизации подготовки рабочих по трем профессиям: "Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства", "Монтажник санитарно-технических систем и оборудования", "Швея. Кравец. Закройщик", отметил он.

По данным профессиям утверждены государственные стандарты профессионально-технического образования. Правительство в прошлом и в этом году выделило 50 млн грн для приобретения современного оборудования, инструмента для обеспечения работы 25 учебно-практических центров по указанным профессиям. В случае необходимости этот ресурс будет увеличен, отметил глава правительства.

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Уже есть результаты модернизации обучения, отметил Гройсман. Так, сегодня на примере Черниговского высшего профессионального училища бытового обслуживания новое современное оборудование в заведениях профессионально-технического образования дает возможность готовить специалистов конкретно для легкой промышленности Украины, которые способны производить конкурентный продукт, подчеркнул премьер-министр.

Молодые люди, которые будут учиться на таком современном оборудовании, будут конкурентными и получат нормальную заработную плату, придя на производство, отметил он.

По словам Гройсмана, в стране есть десятки тысяч вакансий квалифицированных рабочих кадров. В связи с этим главная задача - подготовить такие кадры и обеспечить качество их обучения.

Премьер-министр убежден, что весь "процесс образования в Украине, школа, ПТУ, высшая школа должны быть современными и должны получить доступ ко всем лучшим практикам знаний, которые есть сегодня в мире".

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В этом контексте он отметил, что доступное дошкольное образование, качественное преподавание и обучение в школе, заведениях профессионально-технического и высшего образования должны "дать качественный багаж знаний и способностей, которые сделают каждого молодого человека в нашей стране успешным".

"Главное, чтобы наши дети получили возможность получения качественного образования, чтобы они были конкурентными и смогли найти рабочие места в нашей стране", - подчеркнул глава правительства.

"Образование, его качество и возможность найти себя в реальном секторе экономики - это те задачи, которые я ставлю перед собой как Премьер-министр, перед чиновниками, местными властями, которые должны быть нашими партнерами и единомышленниками в этом процессе", - подчеркнул он.

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гнойсман - почем гривна?? где дороги, субсидии?? - юг Одесской обл
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Гройсман сам буде навчати шити, чи в нього є родичи які підуть якісно навчати якісно шити за 3200грн? Рівень Гройсмана зрозумілий, він завгосп, він не бачить проблеми вцілому. Десь щось поміняти, шпалери переклеїти, меблі переставити, ціни поміняти - оце може Гройсман. А побороти кризу в економіці України через зміну настроїв бізнесу та споживачів це для Гройсмана недосяжна висота!
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он головой рады был - ничего не сделал, и тут обосрется, как сеня. Коррумпированная составляющая во сферах экономики, и начинать надо было с ОПЗ продать честно и прозрачно. Вот тогда грося был бы на коне. а так он со всеми в телеге
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ОПЗ можна продати тільки путіну, бо через мафію немає дешевого газу в Україні, а на дорогому газі ОПЗ збитковий! Тому порошенко та його банда думають як віддати ОПЗ путіну разом з ГТС!
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да Китайцы с потрохами бы купили, и по серьезной цене. Только вот от этой покупки ни гидранту, ни гросе нихера б недосталось
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Грося, ку-ку, прцездатні всі вже за кордоном.)))
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"Профессионально-технические заведения должны получить современное оборудование, которое будет обеспечивать высокое качество образования .." (с)

Нажаль, гнойсман не знає, що високу якість освіти забезпечує не сучасне обладнання, а викладацький склад і підхід/система, яка використовується в навчальних закладах..
Що поробиш, прем'єр-міністр...
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Когда то университеты с такой помпой открывали, как сейчас ПТУ или детские садики. Новый детский садик - это новость масштаба всей страны. До чего же мелко мыслит этот директор рынка, не понимает сердечный, что ушами на трибуне трясти, это не страной управлять.
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зато шрёдер дока в управлении страной.все знает.и даже сказать может.делать ничего не может
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я слышал как он там сегодня залупил
что Украине в первую очередь нужны трактористы швеи и сантехники
может прокурорских переучить?
предложить на выбор или в тюрьму или гавно качать, налоговиков с судейскими в швеи, рукавицы на зоне шить, а мусоров в трактористы?)
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Вот пусть и шагает строем в сантехники. А мы посмотрим, как он будет СУГС-овать на зарплату в 3200. Ну и Пэцю заодно можно в кондитеры пристроить.
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"Я вообще хотел бы, чтобы профессионально-технические заведения по этим трем специальностям, которые я перечислял..." - аффтар, где они перечислены в статье? Ты сам-то читал, чё написал?

ЗЫ: "Мне не нужна сеть заведений..." Вовочка, чё за дешёвые понты? чё за бл*дские манеры? Будь проще, а то если будешь так щеки надувать, то как бы морда не треснула.
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"...на нужно, необходимо сделать..." Прошло три года и теперь у Истинно Народной Власти есть план. Еще через пять лет появиться Инструкция по реализации плана. Еще через десять - регламент к Инструкции по реализации плана. А еще через десять... А, нет, к тому времени остатки Украины распилят на оффшоры и Великий План Вождей Майдана будет реализован. Ура, господа! Героям слава!
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Из последних заявлений Гройсмана: вода должна быть мокрой, масло жирным, дети послушными, бабы красивыми.
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...бабы - красивыми как Чорновол, детишки - умными как Кличко, менты - честными как Яценюк, а мужики - скромными, как Гарант Пэтро.
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"Украинские профессионально-технические заведения должны получить современное оборудование"


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Своих детей так в Англию, а украинских ребят к станку. Так сказать - не нужен вольный средний класс, а нужны рабы на плантациях.
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Ну, их modus vivendi всем понятен. Но виноваты не они, а "хлопчики", которые привели эту кодлу к власти. Теперь пусть кушают "покращення" половником.
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Гройся, я все понимаю, должны, согласен.... Но у меня вопрос.ПОЧЕМУ на.уй опять за мой счет??? Где эти "специалисты" потом работать? В ЖЭКах?, а может быть на гос.предприятиях? Сколько можно штукатуров для ЕС, готовить за счет бюджета?
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