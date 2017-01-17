 Гройсман: Украинские профессионально-технические заведения должны получить современное оборудование

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время общения с журналистами в Черниговском высшем профессиональном училище бытового обслуживания, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
"Я вообще хотел бы, чтобы профессионально-технические заведения по этим трем специальностям, которые я перечислял, получили современное оборудование. Для меня это принципиально важно. Учится, завершил обучение, получил свой диплом, пришел на работу", - отметил Гройсман.
"Мне не нужна сеть заведений - мне нужна качественная учебная база для 100% украинских студентов и молодежи, чтобы они получили знания и навыки, чтобы они получили свою специальность. Они должны идти работать высоко подготовленными. Это инвестиция именно в качество и их будущее", - подчеркнул премьер-министр.
Он отметил, что в Украине есть заведения профессионально-технического образования, которые обучают молодых людей на технологиях 60-70 годов. "Это означает, что мы тратим туда деньги, а они не являются конкурентными, они не получают тех знаний, которые необходимы. Наша позиция - правительства, Министерства образования - заключается в том, что мы должны провести полную модернизацию учебных программ и современного оборудования", - заявил премьер-министр.
Планом приоритетных действий правительства на 2016 год предусмотрена реализация пилотногопроекта относительно модернизации подготовки рабочих по трем профессиям: "Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства", "Монтажник санитарно-технических систем и оборудования", "Швея. Кравец. Закройщик", отметил он.
По данным профессиям утверждены государственные стандарты профессионально-технического образования. Правительство в прошлом и в этом году выделило 50 млн грн для приобретения современного оборудования, инструмента для обеспечения работы 25 учебно-практических центров по указанным профессиям. В случае необходимости этот ресурс будет увеличен, отметил глава правительства.
Уже есть результаты модернизации обучения, отметил Гройсман. Так, сегодня на примере Черниговского высшего профессионального училища бытового обслуживания новое современное оборудование в заведениях профессионально-технического образования дает возможность готовить специалистов конкретно для легкой промышленности Украины, которые способны производить конкурентный продукт, подчеркнул премьер-министр.
Молодые люди, которые будут учиться на таком современном оборудовании, будут конкурентными и получат нормальную заработную плату, придя на производство, отметил он.
По словам Гройсмана, в стране есть десятки тысяч вакансий квалифицированных рабочих кадров. В связи с этим главная задача - подготовить такие кадры и обеспечить качество их обучения.
Премьер-министр убежден, что весь "процесс образования в Украине, школа, ПТУ, высшая школа должны быть современными и должны получить доступ ко всем лучшим практикам знаний, которые есть сегодня в мире".
В этом контексте он отметил, что доступное дошкольное образование, качественное преподавание и обучение в школе, заведениях профессионально-технического и высшего образования должны "дать качественный багаж знаний и способностей, которые сделают каждого молодого человека в нашей стране успешным".
"Главное, чтобы наши дети получили возможность получения качественного образования, чтобы они были конкурентными и смогли найти рабочие места в нашей стране", - подчеркнул глава правительства.
"Образование, его качество и возможность найти себя в реальном секторе экономики - это те задачи, которые я ставлю перед собой как Премьер-министр, перед чиновниками, местными властями, которые должны быть нашими партнерами и единомышленниками в этом процессе", - подчеркнул он.
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Нажаль, гнойсман не знає, що високу якість освіти забезпечує не сучасне обладнання, а викладацький склад і підхід/система, яка використовується в навчальних закладах..
Що поробиш, прем'єр-міністр...
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что Украине в первую очередь нужны трактористы швеи и сантехники
может прокурорских переучить?
предложить на выбор или в тюрьму или гавно качать, налоговиков с судейскими в швеи, рукавицы на зоне шить, а мусоров в трактористы?)
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ЗЫ: "Мне не нужна сеть заведений..." Вовочка, чё за дешёвые понты? чё за бл*дские манеры? Будь проще, а то если будешь так щеки надувать, то как бы морда не треснула.
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