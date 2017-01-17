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 Высший спецсуд рассмотрит территориальную подсудность дела Ефремова 19 января, - адвокат

Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел рассмотрит территориальную подсудность дела против бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова 19 января.

Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Евгений Солодко, передает Цензор.НЕТ.

"На 19 января на 9:30 назначено заседание в Высшем спецсуде по определению подсудности", - сказал он.

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Солодко объяснил, что все адвокаты сознательно по договоренности с Ефремовым решили не ехать на заседания по его делу в Старобельский районный суд Луганской области до вынесения решения Высшим спецсудом касательно территориальной подсудности.

В случае, если Высший спецсуд признает законной передачу делу в Старобельский суд, адвокаты присоединятся к подзащитному и будут участвовать в процессе именно в этом райсуде.

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Вместе с тем, адвокаты считают незаконным и нелогичным рассмотрение дела Ефремова в Старобельском суде, так как судьи этого суда не имеют достаточного 5-летнего профессионального стажа.

Именно по этой причине один из судей - Александр Березка - взял самоотвод при рассмотрении данного дела.

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Напомним, ранее экс-лидера парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова конвоировали в Луганскую область.

Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту Киева по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

24 ноября Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для Ефремова до 22 января 2017 года.

4 января 2017 года Управление по расследованию совершенных преступными организациями преступлений Генеральной прокуратуры Украины направило обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Ефремова в суд.

В феврале 2015 года ГПУ уже задерживала Ефремова. Позже он был арестован с возможностью выхода под залог в 3,7 млн грн. Однако экс-регионал вышел из СИЗО, так как за него внес залог Борис Колесников. По данным следствия, выдвинутые Ефремову обвинения касались финансирования сепаратистов на Луганщине.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВысший спецсуд рассмотрит территориальную подсудность дела Ефремова 19 января, - адвокат
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