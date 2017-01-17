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Все про:бюджет (4204) ВР (21279) зарплата (1625) финансирование (1077) Пинзеник Павел (24)

 "Это организационный вопрос: он несколько раз может вноситься в повестку дня", - Павел Пинзеник об утверждении повышения зарплат нардепам и сметы расходов Рады

Нардеп (НФ) и.о. главы регламентного комитета Павел Пинзеник не исключает, что сегодня в сессионном зале повторно будет рассматриваться смета расходов парламента на 2017 год, в которой одним из пунктов является повышение зарплат депутатам.

Об этом Пинзеник рассказал в комментарии Цензор.НЕТ.

"Это организационный вопрос работы парламента, поэтому он несколько раз может вноситься в повестку дня. Здесь нет ограничения относительно рассмотрения документа единожды в течение сессии", - отметил нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада не смогла утвердить повышение зарплат нардепам и смету расходов парламента на 2017 год

Пинзеник напомнил, что профильный комитет рекомендовал парламенту утвердить смету.

"А теперь ответственность за доработку сметы ложится на аппарат Верховной Рады, который должен внести новую редакцию. Комитет ее рассмотрит и опять предложит внести в сессионный зал. Как до этого времени будет производится финансирование деятельности аппарата Верховной Рады и народных депутатов - это вопрос к спикеру. Согласно регламенту, именно он отвечает за организацию работы парламента", - подчеркнул политик.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Если мы не проголосуем этот вопрос, то может подняться бунт сотрудников Верховной Рады", - Игорь Луценко о повышении зарплат в ВР

Вместе с тем, Пинзеник предполагает, что на этой неделе парламент так и не решит данный вопрос.

Ранее Рада не смогла утвердить повышение зарплат нардепам и смету расходов парламента на 2017 год.

Напомним, проектом постановления №5573, который ВР сегодня не смогла утвердить, предлагается увеличить с 1 января 2017 года должностной оклад председателя Рады до 20 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (один такой минимум в данный момент составляет 1,6 тыс. гривен, то есть 32 тыс. гривен) и членов комитетов Рады, которыми являются большинство депутатов, - до 16,2 таких минимумов (25 920 гривен). Этим же постановлением предлагается утвердить смету расходов на деятельность Рады в сумме 1 128 399 400 гривен на 2017 год.


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сто пиздисят раз... с утра до вечера... и никаких иных проблем...
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Не забудьте, пожалуйста пенсии О-С-О-В-Р-Е-М-Е-Н-И-Т-Ь, а то нам платят пенсии из расчета зарплаты за 2007 год. Вы не знали об этом? Спросите Розенка. Он подскажет как жить в 2017.
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твари, с каким остервенением они себе повышения продавливают. насрать им на людей
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Парубий это умеет, раза с сотого точно пропихнет, когда весь зал устанет и проголосует лишь бы от него отстали.
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Оффтоп.
Сирия. Тартус.
Свежий подгон техники от Хуйла асадитам взамен про@баной за последние месяцы.
Если мне не изменяют глаза, то это Т-62М. Более новые танчики у Хуйла походу кончились.

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Утилизация устаревших образцов военной техники полным ходом
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Та да. Какая разница, что асадиты проипут ИГИЛ-у?
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Ну ясен пень! Минималку ведь повысили, ща ЕСВ девятым валом в казну попрёт (наверное), штрафы космические опять же с комерсов нарезать будут, это же всё надо срочно осваивать!
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Ну, вы поняли: это - перпетуум мобиле наших очень дорогих избранников. Нет беспрерывного преумножения бабла - нет смысла власти.
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Такие настойчивые были бы в снятии неприкосновенности( о ней только говорят)
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Судя по тому какие декларации у депутатов, то нужно что бы в первую очередь все продали свой бизнес нелегальный и тогда пусть и живут на одну зарплату! а то переписали на кума, свата и брата все имущество, а по факту схемки проворачивают
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Сейчас еще Юля, "бедная церковная мишь", тоже будет свои 5 копеек вставлять! Хотя только посмотреть в каких дорогих лабутенах она ходит, то там точно вся зарплата депутата уйдет, а у нее то их не одна пара таких
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Лещенко наверняка голосовал бы за повышение зарплат себе любимому, постоянно ноет, что за маленькая, а квартиру за полмиллиона долларов как-то за год прикупил. всем бы такие зарплаты. как у Сережи.
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Сережа уже себе на квартирку заработал,схемку провернул, теперь вот осталось еще на свадьбу заработать, так что не удивлюсь, если он сейчас где-то в поти лица расследования на заказ Григоришина проводит
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Не, ну понятное дело - себе любимым)))
Напомню, вопрос о программе по жилью нуждающимся Украинцам был проголосован отрицательно и более не будет рассматриваться Радой...
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он несколько раз может вноситься в повестку дня

О повышении пенсий только раз в полгода.
А повышении себе - хоть сто раз в день.
.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Это организационный вопрос: он несколько раз может вноситься в повестку дня", - Павел Пинзеник об утверждении повышения зарплат нардепам и сметы расходов Рады
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