 "Это организационный вопрос: он несколько раз может вноситься в повестку дня", - Павел Пинзеник об утверждении повышения зарплат нардепам и сметы расходов Рады

Об этом Пинзеник рассказал в комментарии Цензор.НЕТ.
"Это организационный вопрос работы парламента, поэтому он несколько раз может вноситься в повестку дня. Здесь нет ограничения относительно рассмотрения документа единожды в течение сессии", - отметил нардеп.
Пинзеник напомнил, что профильный комитет рекомендовал парламенту утвердить смету.
"А теперь ответственность за доработку сметы ложится на аппарат Верховной Рады, который должен внести новую редакцию. Комитет ее рассмотрит и опять предложит внести в сессионный зал. Как до этого времени будет производится финансирование деятельности аппарата Верховной Рады и народных депутатов - это вопрос к спикеру. Согласно регламенту, именно он отвечает за организацию работы парламента", - подчеркнул политик.
Вместе с тем, Пинзеник предполагает, что на этой неделе парламент так и не решит данный вопрос.
Ранее Рада не смогла утвердить повышение зарплат нардепам и смету расходов парламента на 2017 год.
Напомним, проектом постановления №5573, который ВР сегодня не смогла утвердить, предлагается увеличить с 1 января 2017 года должностной оклад председателя Рады до 20 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (один такой минимум в данный момент составляет 1,6 тыс. гривен, то есть 32 тыс. гривен) и членов комитетов Рады, которыми являются большинство депутатов, - до 16,2 таких минимумов (25 920 гривен). Этим же постановлением предлагается утвердить смету расходов на деятельность Рады в сумме 1 128 399 400 гривен на 2017 год.
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Сирия. Тартус.
Свежий подгон техники от Хуйла асадитам взамен про@баной за последние месяцы.
Если мне не изменяют глаза, то это Т-62М. Более новые танчики у Хуйла походу кончились.
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Работа не волк: как в 2016 работали депутаты воюющей страны
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Напомню, вопрос о программе по жилью нуждающимся Украинцам был проголосован отрицательно и более не будет рассматриваться Радой...
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О повышении пенсий только раз в полгода.
А повышении себе - хоть сто раз в день.
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