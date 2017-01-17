 С начала АТО саперы ВСУ обезвредили более 140,5 тыс. минно-взрывных устройств, - Минобороны

Об этом сообщила сегодня на брифинге спикер Минобороны Оксана Гаврилюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Всего с начала антитеррористической операции инженерно-саперные подразделения Вооруженных Сил Украины обезвредили более 140,5 тысяч минно-взрывных устройств и очистили от взрывоопасных предметов 2765 гектаров территории в Донецкой и Луганской областях", - отметила Гаврилюк.
67 1
Материалы по теме: Антитеррористическая операция
Миссия ОБСЕ зафиксировала 700 взрывов в Донецкой области и 305 - в Луганской 14-15 января(7)
Сотрудница "народной милиции "ЛНР" задержана в пункте пропуска "Меловое", - Госпогранслужба. ФОТО(37)
Защитник Донецкого аэропорта Владимир Данилов представлен к ордену "За мужество" ІІІ степени (посмертно), - Минобороны(18)
Один военнослужащий ранен в результате сегодняшних обстрелов боевиков. Бьют на всех направлениях, - пресс-центр штаба АТО(5)
Полиция Донецкой области собрала доказательства преступной деятельности 52 "судей ДНР"(5)
Боевики применили 120 мм минометы при обстрелах позиций ВСУ на всех направлениях, - пресс-центр штаба АТО(25)
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума