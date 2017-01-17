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 С начала АТО саперы ВСУ обезвредили более 140,5 тыс. минно-взрывных устройств, - Минобороны

Военные саперы в районе проведения АТО очистили от мин более 1,5 гектара местности, обезвредив 355 взрывоопасных предметов.

Об этом сообщила сегодня на брифинге спикер Минобороны Оксана Гаврилюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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"Всего с начала антитеррористической операции инженерно-саперные подразделения Вооруженных Сил Украины обезвредили более 140,5 тысяч минно-взрывных устройств и очистили от взрывоопасных предметов 2765 гектаров территории в Донецкой и Луганской областях", - отметила Гаврилюк.



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