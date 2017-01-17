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Все про:НАБУ (1308) Лещенко (428) Мартыненко (252) суд (19862)

 Суд обнародовал решение о закрытии дела НАБУ относительно Мартыненко, - адвокаты. ДОКУМЕНТ

16 января Соломенский районный суд Киева обнародовал текст решения, которым обязал НАБУ в течение 10 дней закрыть так называемое "дело Мартыненко".

Суд не имеет права сам закрывать любое дело, но обязал сделать это НАБУ в единственно возможной форме, которую определяет уголовно-процессуальное законодательство. Об этом сообщила пресс-служба экс-депутата Николая Мартыненко, которая распространила выписку с решения суда, передает Espreso.tv.

"Таким образом, суд подтвердил безосновательность обвинений в адрес Николая Мартыненко и ангажированность НАБУ, которое стремилось любой ценой громко пропиариться на так называемом "деле Мартыненко". Хотя бывший депутат формально не был даже подозреваемым, однако следствие более года велось именно против него и не нашло никаких доказательств его виновности. Суд учел практику Европейского суда по правам человека и указал, в частности, на "нарушение права на справедливое рассмотрение дела в разумные сроки без необоснованных задержек" и истечение "возможных предельных сроков досудебного расследования" данного уголовного производства", указывается в сообщении.

"Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит. Любые заявления НАБУ, которые ставят это под сомнение - попытка "сохранить лицо". А за невыполнение решения суда наступает юридическая ответственность", отметила пресс-служба Н.Мартыненко.

Она напомнила, что в конце 2015 Николай Мартыненко добровольно сложил полномочия народного депутата и отказался от депутатского иммунитета. "Он продемонстрировал готовность к объективной проверке всех заказных обвинений в его адрес, которые за большие деньги вбрасывались и тиражировались Лещенко и другими".

"Николай Мартыненко надеялся на объективную проверку этих фейков правоохранительными органами, однако НАБУ проявило свою политическую ангажированность. Здесь совпали политические, экономические и пиарные интересы экс-губернатора Саакашвили, его соратника и 1-го заместителя директора НАБУ Углавы, депутата Лещенко и российского бизнеса, который он обслуживает", считает пресс-служба экс-депутата.

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Ну так это НАБУ вовсе нюх потеряло. Кто посмел тронуть личного друга президента?!
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Мартиненко має бути засуджений за корупцію, інакше в Україні немає правосуддя!
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а Химикус по твоему не виноват? от него вся зрада
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Наш самый неподкупный и честный суд обгадил НАБУ. Цирк на дроти.
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У нас вообще нет воров и коррупции-поэтому и народ богатый как в США (Армении) !
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вот толку от наебу объясните мне люди добрый, за три года ноль полный ноль, за то бюджет 500 млн грн, мать вашу почему я в Новой Зеландии родился... Ни один сепар и взяточник у власти не был посажен, кроме там какой то мелочевки и то не факт, мажоры как беспределили так и продолжают колбаситься а наказания ни какого нет...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд обнародовал решение о закрытии дела НАБУ относительно Мартыненко, - адвокаты. ДОКУМЕНТ
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