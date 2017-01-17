 "Если вы спрашиваете, кто больше всего заинтересован в снятии санкций, то это Президент Украины", - Порошенко о России

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в интервью Bloomberg.
На вопрос журналиста, что для Украины будет значить решение новоизбранного президента США Дональда Трампа отменить санкции против России, Порошенко ответил: "Вопрос не для Украины: это вопрос глобальной системы безопасности".
"Если разрешить кому угодно совершать агрессию против суверенного и независимого государства всего лишь из-за того, что кто-то желает реформироваться, построить западную демократию и бороться за свободу и демократию, то это вопрос ценностей, а не санкций", - подчеркнул он.
"Хочу напомнить, что есть Будапештский меморандум, по которому США взяли на себя обязательство защищать и поддерживать наш суверенитет и территориальную целостность, когда мы добровольно отказались от ядерного оружия", - сказал глава государства.
"Если вы спрашиваете, кто больше всего заинтересован в снятии санкций, то это Президент Украины. Если санкции снимут тогда, когда российские войска уберутся с украинской земли, когда они прекратят оккупацию, то это именно то, что нам надо. Нам не нужно ничего другого", - добавил он.
Напомним, на днях Президент США Барак Обама продлил на год антироссийские санкции, введенные в марте 2014 года из-за агрессии РФ в Украине.
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Источник: http://censor.net.ua/n423653
Может кто-нибудь сможет вывести "мысль" гидранта из лабиринта его словоблудий? Похоже, что именно это и называется - запор мыслей, понос слов.
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