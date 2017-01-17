EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Происшествия
  718  11
Все про:беспилотник (488) технологии (559) преступность (919)

 Для совершения злодеяний современные преступники используют даже квадрокоптеры, - начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Князев

Начальник Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что в преступном мир есть умные и образованные люди, которые используют новейшие технические достижения для реализации преступных замыслов.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

Князев подчеркнул: "Все динамично, в том, числе и преступная среда. Она совершенствуется, по-своему улучшается, включает в свои ряды умных, образованных людей, которым не чуждо использование новых технологий. Например, группа, задержанная запорожскими сотрудниками уголовного розыска в Днепре, использовала для проведения разведки объектов своего нападения квадрокоптеры. Современные преступники нередко используют специальные приборы, которые подавляют радиосигнал, мобильную связь, что усложняет их идентификацию и задержание.

Угоны элитного транспорта совершаются только с применением современной спецтехники, которая используется для подавления сигнализации, позволяет завести автомобиль без ключа, в ходу также бесконтактные средства, благодаря которым происходит считывание информации с чипа ключа потерпевшего - в это все вкладываются серьезные деньги".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В 2016 году выросло количество преступлений. Этот год будет не легче, - глава Департамента уголовного розыска Нацполиции Князев

"Меняются и сами преступники. В классическом криминальном сообществе разбойники никогда не являлись верхушкой преступного мира. Сейчас у нас растет количество насильственных преступлений, разбойных нападений, часто применяется оружие. Но это не бандиты, которых часто в кино любят окутать романтическим ореолом, показывая, как они соблюдают неписанные законы и живут "по понятиям". Сегодня преступления совершают не только люди, поддерживающие воровские законы, но и те, кто хотят жить лучше, меньше вкладывая труда. И для них никаких кодексов - ни уголовных, ни воровских - не существует.

Легче пойти украсть, нежели учиться и что-то создавать, заниматься легальным бизнесом. В этом и есть динамичность преступного мира. Поэтому мы уже не удивляемся, что группа преступников, например, имеет своих уведомителей в каких-то государственных структурах, в том числе, и полиции", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "У нас самая низкая цена на оружие на черном рынке в Европе", - глава Департамента уголовного розыска Нацполиции Князев

Он продолжил: "Если кому-то представляется, что преступники - это какие-то темные личности, разочарую. Посмотрите фото женщин, которые убивали людей, спаивая клофелином в Черновцах или в Запорожье. Это красивые женщины, которые манят к себе мужчин с деньгами. И их сообщники тоже очень интеллигентны. Вот в Киевской области буквально на днях задержали часть группы. Сейчас идет активное расследование. Гражданина одной европейской страны подловили на железнодорожном вокзале и опоили клофелином. Он там покупал билет, чтобы пересесть с одного поезда на другой.

Или возьмем тех же угонщиков автотранспорта. Живут в элитных квартирах, кушают в дорогих ресторанах, их одевают кутюрье. Они читают прессу, ходят на митинги, а при этом угоняют автомобили и переправляют их через границу".

"Так, что поверьте, современные преступники - это очень вежливые люди, которые успешно интегрировались в общество, - резюмировал глава Департамента уголовного розыска.

Полностью интервью с Сергеем Князевым можно прочитать ПО ССЫЛКЕ

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну так уголовники всегда шагают нога в ногу с научно-техническим прогрессом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Поэтому мы уже не удивляемся, что группа преступников, например, имеет своих уведомителей в каких-то государственных структурах, в том числе, и полиции - і для нас це не диво.

Посмотрите фото женщин, которые убивали людей, спаивая клофелином в Черновцах или в Запорожье. Это красивые женщины, которые манят к себе мужчин с деньгами - а це шльондри які не хочуть ні працювати ні ростити дітей і займатися родиною.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В новой серии про современного Шерлока Холмса к главному герою прилетел квадрокоптер с гранатой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
используют даже квадрокоптеры,

=========================================================================
Что значит ДАЖЕ? Это что дефицитный товар. Иди в магазин и покупай. Вот если бы ДАЖЕ ядерные ракеты ,тогда это сенсация.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ща бабло просить будет... не хватило им на реХформы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
И сколько преступников в Украине используют дроны в преступных целях? А сколько преступников в Украине используют свои удостоверения судей, прокуроров, депутатов, полицейских и т.д. в преступных целях?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не здивуюсь якщо пропіхнут через ВР закон про спецрозрішення на польоти квадрокоптерів .

Ну щоб маєтки і вілли державних крахоборів народ не знімав , і не бачив де "закрама родіни".

 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДля совершения злодеяний современные преступники используют даже квадрокоптеры, - начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Князев
 Облако тегов
Антитеррористическая операция боевик ВР Гройсман Давос Донбасс евромайдан Евросоюз задержание зарплата Киев Крым Минобороны минские соглашения НАБУ НАТО Нацполиция пенсионная реформа переговоры Порошенко преступность Россия СБУ смерть суд США Трамп убийство финансирование Франция
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти