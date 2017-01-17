 Для совершения злодеяний современные преступники используют даже квадрокоптеры, - начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Князев

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
Князев подчеркнул: "Все динамично, в том, числе и преступная среда. Она совершенствуется, по-своему улучшается, включает в свои ряды умных, образованных людей, которым не чуждо использование новых технологий. Например, группа, задержанная запорожскими сотрудниками уголовного розыска в Днепре, использовала для проведения разведки объектов своего нападения квадрокоптеры. Современные преступники нередко используют специальные приборы, которые подавляют радиосигнал, мобильную связь, что усложняет их идентификацию и задержание.
Угоны элитного транспорта совершаются только с применением современной спецтехники, которая используется для подавления сигнализации, позволяет завести автомобиль без ключа, в ходу также бесконтактные средства, благодаря которым происходит считывание информации с чипа ключа потерпевшего - в это все вкладываются серьезные деньги".
"Меняются и сами преступники. В классическом криминальном сообществе разбойники никогда не являлись верхушкой преступного мира. Сейчас у нас растет количество насильственных преступлений, разбойных нападений, часто применяется оружие. Но это не бандиты, которых часто в кино любят окутать романтическим ореолом, показывая, как они соблюдают неписанные законы и живут "по понятиям". Сегодня преступления совершают не только люди, поддерживающие воровские законы, но и те, кто хотят жить лучше, меньше вкладывая труда. И для них никаких кодексов - ни уголовных, ни воровских - не существует.
Легче пойти украсть, нежели учиться и что-то создавать, заниматься легальным бизнесом. В этом и есть динамичность преступного мира. Поэтому мы уже не удивляемся, что группа преступников, например, имеет своих уведомителей в каких-то государственных структурах, в том числе, и полиции", - подчеркнул он.
Он продолжил: "Если кому-то представляется, что преступники - это какие-то темные личности, разочарую. Посмотрите фото женщин, которые убивали людей, спаивая клофелином в Черновцах или в Запорожье. Это красивые женщины, которые манят к себе мужчин с деньгами. И их сообщники тоже очень интеллигентны. Вот в Киевской области буквально на днях задержали часть группы. Сейчас идет активное расследование. Гражданина одной европейской страны подловили на железнодорожном вокзале и опоили клофелином. Он там покупал билет, чтобы пересесть с одного поезда на другой.
Или возьмем тех же угонщиков автотранспорта. Живут в элитных квартирах, кушают в дорогих ресторанах, их одевают кутюрье. Они читают прессу, ходят на митинги, а при этом угоняют автомобили и переправляют их через границу".
"Так, что поверьте, современные преступники - это очень вежливые люди, которые успешно интегрировались в общество, - резюмировал глава Департамента уголовного розыска.
Полностью интервью с Сергеем Князевым можно прочитать ПО ССЫЛКЕ
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Посмотрите фото женщин, которые убивали людей, спаивая клофелином в Черновцах или в Запорожье. Это красивые женщины, которые манят к себе мужчин с деньгами - а це шльондри які не хочуть ні працювати ні ростити дітей і займатися родиною.
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Что значит ДАЖЕ? Это что дефицитный товар. Иди в магазин и покупай. Вот если бы ДАЖЕ ядерные ракеты ,тогда это сенсация.
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Ну щоб маєтки і вілли державних крахоборів народ не знімав , і не бачив де "закрама родіни".
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